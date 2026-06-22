さくらももこが愛した町・郡上八幡との物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」7月4日グランドオープンに先駆け、展示・映像体験の詳細、限定グッズ情報を初公開！

株式会社ブルー

漫画家・エッセイストとして多くの人々に愛され続けるさくらももこさんと、彼女がこよなく愛した町「郡上八幡」との物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」が、2026年7月4日（土）12時にグランドオープン。国の登録有形文化財である「郡上八幡 町屋敷越前屋」で、歴史的建造物ならではの趣（おもむき）と、描き下ろしアートや立体展示などの多彩なコンテンツが融合した特別な空間をお楽しみいただけます。

▲伝統技法「郡上本染」で制作された日除けが象徴的な「さくらももこと郡上八幡」外観。

1階 エントランスでは描き下ろしキービジュアルと「まち歩きマップ」を展示

1階 【エントランス】

エントランスでは、郡上八幡の穏やかな町並みと豊かな自然を描いた描き下ろしキービジュアル展示が皆さまをお迎えします。また、さくらももこゆかりのスポットや郡上八幡の魅力を紹介する「まち歩きマップ」を展示し、施設を起点に郡上八幡の町歩きをよりお楽しみいただけます。

さくらももこのオリジナルキャラクター「GJ8マン」と「はちごろう」が登場！

1階 【プロローグ はじまりの小部屋】

はじまりの小部屋では、さくらももこのオリジナルキャラクター「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」と「はちごろう」の立体造形が登場。「GJ8マン」と「はちごろう」と一緒に記念写真を撮って、旅の思い出をSNSでシェアしよう！

本施設でしか見ることが出来ない、特別描き下ろしアート作品を展示

2階【ももこと巡る 郡上八幡の四季】

郡上八幡の四季折々の風景をテーマに、本施設のために特別なアート作品を描き下ろしました。作品には、きらびやかな金色に輝く雲をあしらい、季節ごとに異なる郡上八幡の魅力を華やかに表現。さらに、さくらももこが手掛けたオリジナルキャラクター「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」とその仲間たちも登場し、作品に彩りを添えています。部屋全体を活用した空間演出によって構成されており、空間そのものがひとつの作品となっています。郡上八幡ならではの風情と幻想的な世界観が融合した、ここでしか体験できない没入感あふれるアート空間をお楽しみいただけます。

さくらももこが魅了された「おとぎの世界」郡上八幡を追体験するイマーシブ映像空間

1階 映像展示室【ももこと郡上八幡を感じる・見つける】

「おとぎの世界」とさくらももこが表現した、水とともに生きる町・郡上八幡。本映像では、さくらももこがなぜ郡上八幡に魅了され、愛し続けたのかを、イマーシブな映像体験を通して感じていただけます。

歴史ある蔵建築の空間で、豊かな自然と人々の暮らしが織りなす郡上八幡の風景を、まるで箱庭のような絵画的な世界観で表現。さくらももこが感じた風景や音の世界を追体験することで、彼女が見つめていた郡上八幡の魅力に触れることができます。

約4分間の映像には、さくらももこが愛した町の風景や澄んだ空気感、そしてこの町を訪れることで満たされた彼女の心の豊かさまでを凝縮。鑑賞後には、郡上八幡の景色がこれまでとは少し違って見えるような、特別な没入体験をお楽しみいただけます。

郡上八幡の伝統工芸品とコラボした特別展示

1階 中庭【郡上八幡の伝統工芸品】

郡上八幡に受け継がれる伝統工芸やものづくり文化と、さくらももこのオリジナルキャラクター「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」がコラボレーションした特別展示を展開。郡上本染、美濃和紙、積み木、郡上下駄、シルクスクリーンと、地域の職人技が光る作品の数々をご覧いただけます。また、食品サンプル展示では、GJ8マンの好きな郡上八幡の食べ物や、さくらももこが好きな食べ物を紹介。キャラクターとともに、郡上八幡ならではの文化や魅力を楽しく体感できる展示エリアとなっています。

さらに広がる「さくらももこと郡上八幡」の魅力を感じる展示の数々

本施設では、これまでご紹介した展示に加え、「さくらももこと郡上八幡」の魅力を多角的に感じられる多彩な展示を多数ご用意しています。空間全体を通して「さくらももこが愛した町・郡上八幡」をお楽しみいただけます。ここでしか出会えない展示の数々を通して、より深くその魅力をご体感ください。

ここでしか手に入らない限定グッズを販売！

本施設では、「さくらももこが愛した町・郡上八幡」の世界観を楽しめるオリジナル限定グッズを販売いたします。「GJ8マン（ジー・ジェイ・エイトマン）」をはじめ、「ちびまる子ちゃん」「コジコジ」とコラボレーションした限定アイテムも展開し、ここでしか手に入らない特別なコレクションとしてご用意しています。展示体験の余韻をそのまま持ち帰ることができるラインナップをぜひお楽しみください。

■限定グッズ情報

※一部商品を掲載しております。

アクリルキーホルダー

価格：620円（税込）

種類：4種類

ポストカード

価格：350円（税込）

種類：5種類

マグカップ

価格：1,650円（税込）

種類：1種類

ステッカー

価格：330円（税込）

種類：3種類

トレーディング缶バッジ

※ブラインド商品の為、絵柄はお選びいただけません。

価格：550円（税込）

種類：8種類

ハンドタオル

価格：880円（税込）

種類：1種類

キーホルダー付きボールペン

価格：880円（税込）

種類：2種類

シール帳

価格：1,980円（税込）

種類：1種類

ドロップステッカーズ

価格：880円（税込）

種類：1種類

アクリルジオラマ

価格：1,320円（税込）

種類：2種類

巾着袋

価格：1,650円（税込）

種類：1種類

Tシャツ（ネイビー / ホワイト）

価格：3,850円（税込）

種類：2種類（サイズ展開：S/M/L/XL）

クリアファイル

価格：550円（税込）

種類：2種類

「さくらももこと郡上八幡」公式サイトがオープン！

本施設「さくらももこと郡上八幡」の公式サイトがオープンいたしました。本施設に関するより詳細な情報をご覧いただけます。ぜひ公式サイト及び公式SNSをご覧ください。

【公式サイト】

URL：https://momoko-gujohachiman.jp/

【公式Instagram】

URL：https://www.instagram.com/momoko_gujo/

アカウント名：momoko_gujo

【公式X】

URL：https://x.com/momoko_gujo

アカウント名：@momoko_gujo

「さくらももこと郡上八幡」施設情報

【営業時間】

10:00～17:00（最終入館16:30）※郡上おどり期間中のみ営業時間変更あり

【休館日】

無休※年末年始を除く

【チケット料金】

大人（高校生以上）: 1,000円 小人（小・中学生）: 500円 未就学児 : 無料

※表示金額は税込みです。団体割引等はございません。

【施設内決済方法】

現金・クレジットカード（各種）・交通系IC（各種）・キャッシュレス決済（各種）

※詳しい決済方法は公式サイトをご覧ください。

【住所】

〒501-4226 岐阜県郡上市八幡町新町926

※詳しいアクセス方法は公式サイトをご覧ください。

■会社概要

株式会社ブルー

代表者 ：代表取締役 野田 修一郎

所在地 ：岐阜県郡上市八幡町新町926番地

事業内容：『さくらももこと郡上八幡』施設管理・運営及び付随する一切業務全般

株式会社さくらプロダクション

代表者 ：代表取締役社長 名畑 博夫

所在地 ：東京都港区南青山6-1-24 南青6124ビル 3F

事業内容：さくらももこの作品に関する著作権管理業務

公式サイト：https://sakuraproduction.jp/

株式会社ライトエアー

代表者 ：代表取締役 名畑 博夫

所在地 ：東京都港区六本木5-16-5 インペリアル六本木 902

事業内容：GJ8マン版権窓口、制作

公式サイト：https://www.lightair.co.jp/

《協力》

（一社）郡上八幡観光協会

ご取材のご案内

7月2日(木)「さくらももこと郡上八幡」メディア限定内覧会

オープンより先行して7月2日(木)にメディア限定内覧会を行い、いち早く「さくらももこと郡上八幡」をお披露目いたします。当日は、会場内の先行体験・撮影を行っていただけます。この機会にぜひご取材をお待ちしております。

ご取材いただける場合は、お手数ではございますが【7月1日(水)17：00】までに、

下記取材申込フォームよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

■日時

日時：7月2日(木) 10：00～13：00

※ご人数が上限に達した場合、受付を終了させていただく場合がございます。

■場所

場所：町屋敷越前屋

〒501-4226 岐阜県郡上市八幡町新町926



■ご注意事項

・内覧会はメディア限定です。

・当日はお名刺をご持参くださいますようお願い申し上げます。

・上記時間内でのご来場が難しい場合はフォームにその旨を明記くださいませ。

（個別にご対応いたします）

・混雑状況によってはご案内をお待たせしてしまう可能性もございます。あらかじめご了承くださいませ。

■ご取材申込フォーム

https://x.gd/8ZpWc

※7月1日(水)17：00まで

ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

この機会にぜひご取材をお待ちしております。

■取材報道に関するお問い合わせ先

問合せ先 ：株式会社ブルー

担当 ：広報窓口

E-Mail ：pr-media@momoko-gujohachiman.jp