五色の湖に願いをこめて。三方五湖ネイチャークルーズで「七夕クルーズ」7月7日開催！

福井県美浜町

福井県三方郡美浜町の三方五湖ネイチャークルーズは、2026年7月7日（火）に、星空案内人の解説付きで七夕の星空を楽しむ特別便「五色の湖に願いをこめて 七夕クルーズ in 三方五湖」を開催します。 遊覧船の観覧デッキから織姫・彦星をはじめとした夏の星座を眺めるナイトクルーズで、小学生以上30名限定のプレミアム企画です。 参加者には特典として、通常便の「三方五湖ネイチャークルーズ乗船券」と「五湖カフェ」特製のケーキセットが付きます。

七夕の夜に、湖上で星空観察を楽しむ特別クルーズ

夜の三方五湖ネイチャークルーズ

三方五湖ネイチャークルーズは、「五つの湖」と参加者それぞれの「五つの願い」が重なり合う七夕の夜の特別イベントとして、「七夕クルーズ in 三方五湖」を企画しました。 当日は星空案内人が同乗し、織姫（こと座のベガ）・彦星（わし座のアルタイル）や夏の代表的な星座について解説します。 湖上は街明かりが少なく、星空観察に適した環境で、静かな水面に囲まれながらじっくりと夜空を見上げることができます。

開催概要

天候・運航に関する注意事項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/46_1_e03093fb5c3f97d934e1fe5d4962d957.jpg?v=202606220551 ]

遊覧船は、曇りや雨でも、風がなければ出航します。

強風など天候状況により欠航となる場合があります。

中止・変更の場合は、申込時にご登録いただいた連絡先へご案内します。

三方五湖ネイチャークルーズについて

「三方五湖ネイチャークルーズ」は、20万年の歳月が育んだ三方五湖の自然や地形、歴史文化を船上から体感できる遊覧クルーズです。 それぞれ塩分濃度の異なる五つの湖が織りなす独特の景観や、季節ごとに変わる山々の表情を楽しめるほか、ラムサール条約登録湿地に指定された豊かな生態系についても学ぶことができます。

三方五湖ネイチャークルーズが発着する久々子湖

美浜町観光誘客課 施設連携グループ

担当：リーダー 和多田 康宏

〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬24-4-1

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