快適な滞在が高評価「ベッセルホテル都城」じゃらんアワード2025　宮崎県101～300室で第1位受賞！～おもてなしサービス充実　12種類のアルコールが飲み放題～

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズが運営する「ベッセルホテル都城」（所在地：宮崎県都城市、支配人：遠山 輝(とおやま ひかる)）は、「じゃらんアワード2025」じゃらん OF THE YEAR 泊ってよかった宿大賞（総合）九州ブロック 宮崎県101～300室部門において、第1位を受賞いたしました。

■「じゃらんアワード」とは

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰する目的で 2012 年に「じゃらんアワード」を実施しています。「じゃらんアワード 2025」で、13 回目の表彰・発表となります。『じゃらん』は、サービス開始当時から、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきました。「じゃらんアワード」では、それぞれの優れた取り組みを共有し表彰することで、旅行業界の進化・発展に寄与することを目指しています。

旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に顕著な実績を収められた九州ブロックの宿泊施設を表彰する「じゃらんアワード2025」（九州ブロック）を発表。

■ 受賞ホテルについて 「ベッセルホテル都城」

都城I.Cより国道10号線を経由して車で約8分。100台以上収容可能な無料平面駐車場を完備しており、お車でのご利用に便利な立地です。客室は全5タイプをご用意し、最大6名様まで宿泊可能。お客様のご利用シーンに合わせて滞在いただけます。全室ご自宅のように靴を脱いでくつろぐことができ、ゆったりとした客室は、小さなお子様連れにも安心です。さらに、お客様への「おもてなしサービス」の一環として、ソフトドリンクに加え、ウェルカムアルコールをご提供。宮崎限定の霧島をはじめ、全12種類のお酒をご用意しており、ご到着後のひとときをお楽しみいただけます。

公式ホームページ： https://www.vessel-hotel.jp/hotel/miyakonojo/

■宮崎のグルメを取り揃えた朝食ビュッフェについて「MOTTO！ようこそ宮崎みやこんじょ」

ウェルカムアルコール飲み放題全12種類のお酒をご用意

朝食では、宮崎・「みやこんじょ」（方言で都城のこと）の面白さや良さをMOTTO!知って楽しんで好きになってもらう！そんな朝ごはんをお届けします。宮崎発祥といわれる「チキン南蛮」をはじめ、郷土料理として地元で愛される「鶏の炭火焼」、宮崎グルメとして人気の「レタス巻き」など、地域の食文化を感じられるメニューをご用意。地域の魅力が詰まったみやこんじょの朝ごはんを通じて、ほっと安らぐ朝の時間をお楽しみください。

宮崎の美味しいものを取り揃えた朝食鶏炭火焼・宮崎発祥といわれるチキン南蛮

【 時 間 】 6：00 ～ 9：30

【料金（税込）】 宿泊の方：大人1,000円／6～12歳500円／5歳以下無料

外来の方：大人1,500円／4～12歳 800円／3歳以下無料

■サービスの特徴

・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。

・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。

・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。

・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。

ベッセルホテルズ公式サイト： https://www.vessel-hotel.jp/

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/69_1_a3038cae2e1b07dfb0fe97a905b4d2ec.jpg?v=202606220551 ]