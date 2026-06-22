【全国用地募集】JOAホールディング、わずか6坪から対象の「系統用低圧蓄電池」設置用地基準を公開！高圧リソースの長期化を背景に、不動産会社の“売りにくい極小地”を新たな収益源に変える窓口が本格始動

株式会社JOAホールディング

持続可能な社会を目指すSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）事業を展開する株式会社JOAホールディング（本社：東京都中央区、代表取締役：久米 泰貴、以下「JOAホールディング」）は、再生可能エネルギーの主力電源化を支える「系統用低圧蓄電池」の導入加速に向け、全国の不動産会社（仕入れ・仲介担当者）様を対象とした設置用地の「具体的な選定基準」を公開し、電力系統の空き状況までを迅速に調査する「スピード机上査定窓口」を本格始動したことをお知らせいたします。

■ 背景：2026年4月の制度改正による「低圧市場」の爆発的拡大

2026年4月より、低圧リソースの需給調整市場への参加が可能となる制度改正が行われました。これにより、これまで高圧・特別高圧リソースが中心であった調整力市場において、分散型リソースの活用とアセット価値向上のポテンシャルが一気に顕在化しています。国が推進するカーボンニュートラル実現に向け、系統用蓄電池は2030年に14～24GWhの導入が見込まれており、そのうち約25%を占める低圧・太陽光併設型リソースは「3.5～6GWh」の巨大な市場ポテンシャルを有しています。

■ なぜ今、蓄電池ビジネスにおいて「低圧アセット」なのか？

昨今注目を集める系統用蓄電池ですが、これまで主流だった高圧アセットにおいては、電力会社との接続検討から運転開始までのリードタイムが長期化する傾向にあります。一方で低圧アセットは、接続申込から数ヶ月でのスピーディな接続承諾が得られるため、事業展開の圧倒的なスピード感から今、市場での期待が急激に高まっています。また、わずか6坪などの限られた狭小地でも設置可能であることから、これまで住宅地や商業開発、さらには再エネ開発（太陽光単体など）でも取り扱いの難しかった「ニッチな遊休地」を利活用できる点も大きなメリットです。

■ 不動産会社様の“眠れる遊休地情報”に確かな「出口」と「収益」を

JOAホールディングでは、不動産会社様からお寄せいただく土地情報の迅速なバリュエーションを可能にするため、実務に即した具体的な選定基準を明示いたします。これまで「活用不可」と諦めていた土地が、国策ビジネスの適地として新たな売買仲介（両手案件化）や、長期的な賃貸借案件（10～15年）といった優良な収益源に化けるチャンスです。

■ 「系統用低圧蓄電池」用地選定基準の詳細- 面積： 6坪以上（低圧連系のため、極小の土地でも十分に設置可能です）- 土地価格： 100万円以下（※30万円を超える場合も、条件により個別にご相談可能です）- 電柱距離： 対象地から30m以内に電柱があること（系統連系における最重要指標）- 接道： 対象土地が幅員3m以上の道路に接道していること- 地目： 農地1種・2種（青地）、農振農用地は対象外 ／ それ以外はすべて検討可能- 形状： 更地が望ましい（現況が更地でない場合は個別にご相談ください）- 離隔距離： 民家から5m以上の離隔が確保できること- 対象エリア： 全国（※ただし、北海道および四国エリアは対象外となります）- ハザード等： 浸水深3m以下は可／塩害は海岸線から1km以上可／積雪1m以下は可- 契約形態： 基本は売買契約、借地の場合は10～15年の賃貸借契約が可能であること■ JOAホールディングが提供する、安心のスピード審査体制

当社は、建設業許可（般-7 第160121号）および電気工事業（東京都知事届出 第2512379号）を取

得しており、1級建築施工管理技士などの技術者が在籍するプロフェッショナル集団です。

「この条件に合う土地かもしれない」という情報がございましたら、地番や図面（公図）のみで、電力会社の系統空き状況を含めた机上査定をスピード対応いたします。地主様への新たな提案の切り口として、ぜひお気軽に情報をお寄せください。

低圧系統用蓄電池 :https://lv-bess.joaenergy.jp/

■ 会社概要

● 社名： 株式会社JOAホールディング

● 所在地： 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-5-5 6F

● 代表者： 久米 泰貴

● 資本金： 9,900万円

● 事業内容： 太陽光発電EPCソリューション・省エネ断熱改修、系統用蓄電池EPC、補助金/助

成金公的支援DaaS

● 許認可・資格： 建設業許可（般-7）第160121号、電気工事業（東京都知事届出 第2512379

号）、1級建築施工管理技士、1級電気施工管理技士 他

● 所属・登録： 東京都コンシェルジュ事業者、GXリーグ、HTT取組推進宣言企業 他

● コーポレートURL： https://www.joa-holdings.com/