さくらももこが愛した町・郡上八幡の物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」が2026年7月4日(土)にオープン

株式会社ノット

漫画家・エッセイストとして多くの人々に愛され続けるさくらももこさんと、彼女がこよなく愛した町「郡上八幡」との物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」が、2026年7月4日（土）12時にグランドオープン。国の登録有形文化財である「郡上八幡 町屋敷越前屋」で、歴史的建造物ならではの趣（おもむき）と、描き下ろしアートや立体展示などの多彩なコンテンツが融合した特別な空間をお楽しみいただけます。

株式会社ノット（本社：東京都渋谷区）では、施設コンセプトの立案から、ブランドロゴ・展示コンテンツの制作、Webサイト・SNS・映像制作に至るまでをトータルでディレクションさせていただきました。

さくらももこさんは、生前、郡上八幡を何度も訪れ、その風景や人々、文化に深い愛情を抱いていました。本施設では、彼女の創作の背景にあった郡上八幡での時間や想いを、歴史的建造物である「町屋敷越前屋」から、町の魅力とともに発信いたします。

株式会社ノットは、「この郡上八幡の施設でしか見られない体験」を起点に、さくらももこさんゆかりの場所や彼女自身の考え方、郡上八幡の町が持つ多様な風景を丁寧にひも解き、空間全体を通して「さくらももこが愛した町・郡上八幡」をお楽しみいただけるように企画設計いたしました。

「さくらももこと郡上八幡」施設情報

【営業時間】

10:00～17:00（最終入館16:30）※郡上おどり期間中のみ営業時間変更あり

【休館日】

無休※年末年始の除く

【チケット料金】

大人（高校生以上）: 1,000円 小人（小・中学生）: 500円 未就学児 : 無料

※表示金額は税込みです。団体割引き等はございません。

【施設内決済方法】

現金・クレジットカード（各種）・交通系IC（各種）・キャッシュレス決済（各種）

※詳しい決済方法は公式サイトをご覧ください。

【住所】

〒501-4226 岐阜県郡上市八幡町新町926

※詳しいアクセス方法は公式サイトをご覧ください。

【公式サイト】

URL：https://momoko-gujohachiman.jp/

【公式Instagram】

URL：https://www.instagram.com/momoko_gujo/

アカウント名：momoko_gujo

【公式X】

URL：https://x.com/momoko_gujo

アカウント名：@momoko_gujo

■関連会社概要

株式会社ブルー

代表者 ：代表取締役 野田 修一郎

所在地 ：岐阜県郡上市八幡町新町926番地

事業内容：『さくらももこと郡上八幡』施設管理・運営及び付随する一切業務全般

株式会社さくらプロダクション

代表者 ：代表取締役社長 名畑 博夫

所在地 ：東京都港区南青山6-1-24 南青6124ビル 3F

事業内容：さくらももこの作品に関する著作権管理業務

株式会社ライトエアー

代表者 ：代表取締役 名畑 博夫

所在地 ：東京都港区六本木5-16-5 インペリアル六本木 902

事業内容：GJ8マン版権管理、制作

株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞

代表者 ：代表取締役 矢嶋健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

《協力》

（一社）郡上八幡観光協会

株式会社ノットの担当内容

株式会社ノットは本プロジェクトにおいて、現地のリサーチフェーズから始まり、以下の領域を横断的かつ統合的にディレクションを担当いたしました。

- 施設ロゴ開発- 施設テーマ・コンセプト・展示プランの設計- 館内展示コンテンツ制作（企画・デザイン・施工）- 施設公式サイト制作- SNS運用（Instagram、X）- 映像制作（縦型ショート動画を含む）- 施設運営計画の作成- 企画設計時から開館までのプロジェクトマネジメント

株式会社ノットのアプローチ

株式会社ノットは「体験を起点としたブランド設計」を軸に、さくらももこさんが郡上八幡に感じていた魅力や空気感を徹底的にリサーチ。担当社員が現地に何度も足を運ぶことで、地域の歴史・文化・自然とさくらももこさんの世界観を接続し、来訪者がその物語に自然と引き込まれる展示体験をゼロから設計しました。

開発したブランデッドコンテンツは、デジタルとリアルを横断する「体験型統合コミュニケーション」を実現。ブランドロゴから展示空間、Webサイト、SNSアカウント、縦型ショート動画まで、一貫したビジュアルアイデンティティと世界観のもとで統合的にディレクションしています。

会社概要

株式会社ノット

代表者 ：代表取締役 谷川佳朗

所在地 ：東京都渋谷区渋谷三丁目15番6号

事業内容 ：株式会社ノットは、ブランド体験の設計を強みとする広告制作会社です。リサーチ・コンセプト開発・クリエイティブ制作・デジタルコミュニケーションを一気通貫で手がけ、企業・地域・コンテンツのブランド価値を統合的に高めるプロジェクトに取り組んでいます。

公式サイト：https://www.knot-inc.co.jp/

【施設取材報道に関するお問い合わせ】

株式会社ブルー 広報担当：広報窓口

E-mail：pr-media@momoko-gujohachiman.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ノット 広報担当：山本

E-mail：pr@knot-inc.co.jp｜ TEL：090-1779-4407

受付時間：平日 10:00～16:00