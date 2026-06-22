【狭山市立博物館】6/28（日）開催「さやはく地域文化講座」―地域の歴史を物語る「伝統建築の魅力」を専門家と読み解く

狭山市役所

狭山市立博物館（所在地：埼玉県狭山市稲荷山1-23-1）は、2026年6月28日（日）、地域の歴史と文化を深掘りする「さやはく地域文化講座」を開催いたします。今回は「歴史を今に伝える伝統建築の魅力」をテーマに、本地域に息づく建築遺産の価値について探求します。

https://sayama-city-museum.com/news/8369/

背景と目的

狭山市内には、古くからこの地に受け継がれてきた歴史的建築物が数多く存在します。本講座では、それらの建築が持つ意匠や構造、歴史的背景を紐解くことで、参加者の皆様に地域のアイデンティティや文化遺産を守り伝えていくことの重要性を再発見していただくことを目的としています。

講座の注目ポイント

当日は、専門家による詳細な解説に加え、現在調査が進められている「入間川八幡神社 本殿」に関する最新の報告を行います。地域の宝である伝統建築を、より深く理解する貴重な機会となります。

さやはく地域文化講座「歴史を今に伝える伝統建築の魅力」

開催日時： 2026年6月28日（日）13時30分から15時30分

会場： 狭山市立博物館（埼玉県狭山市稲荷山1丁目23番地1） 研修講義室

参加費：600円

講師：横山晋一氏（ものつくり大学教授、文化財建造物修復学研究室主催、博士）、

青山莉緒氏・荒畑光希氏（ものつくり大学文化財建造物修復学研究室所属 修士）

内容： 伝統建築の歴史的価値についての講義、入間川八幡神社本殿の調査報告など

定員： 40名 ※定員に達し次第締め切り

申し込み：狭山市立博物館へ電話か直接来館 04-2955-3804

狭山市立博物館 公式サイト

https://sayama-city-museum.com/

配信元

狭山市役所 https://www.city.sayama.saitama.jp/