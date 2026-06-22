『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』2026年9月16日（水）に発売決定！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』の発売を決定したことをお知らせいたします。

≪時を超える音楽の感動を、もう一度――――≫

2026年1月、東京国際フォーラム ホールAで開催された「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」のライブアルバムが登場。

オーケストラの豊かな音色で演奏された全20曲を余すことなく収録。

あの日のコンサートプログラムを、会場の空気感とともにお楽しみいただけます。

興奮と涙で包み込まれたコンサートの臨場感を、ぜひご体感ください。

■早期購入特典：Amazon.co.jp「メガジャケ」

Amazon.co.jpで『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』を購入された方に「メガジャケ」をプレゼント。

※メガジャケはゲーム画像をあしらったオリジナルデザインとなります。

※取扱予定数に達し次第配布を終了いたします。予めご了承ください。

※購入特典の有無、配布状況に関しては、販売店様にお問合せください。

■収録曲

01. 予感～クロノ・トリガー

02. 朝の日ざし / やすらぎの日々

03. ガルディア王国千年祭 / 不思議な出来事

04. 樹海の神秘 / 風の憧憬

05. 戦い / ファンファーレ1

06. ガルディア城 ～勇気と誇り～ / カエルのテーマ

07. 王国裁判 / 隠された事実 / 危機一髪

08. 16号廃虚 / ロボのテーマ

09. 世界最期の日 / ラヴォスのテーマ

10. 時の最果て / 愉快なスペッキオ / ファンファーレ3

11. 原始の山 / エイラのテーマ

12. 魔王城 / 錯乱の旋律 / 魔王決戦

13. 時の回廊 / ジール宮殿

14. サラのテーマ

15. 夜の底にて

16. 決意 / シルバード ～時を渡る翼～

17. 世界変革の時 / ラストバトル

18. エピローグ ～親しき仲間へ～

19. 遥かなる時の彼方へ

20. クロノ・トリガー メドレー（アンコール）

商品概要

■商品名：CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-

■発売日：2026年9月16日（水）

■価格：\4,180（税抜価格\3,800）

■仕様：CD 2枚

■品番：SQEX-11258-9

■発売元：株式会社スクウェア・エニックス

■権利表記：

(C) SQUARE ENIX

Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA

Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX

※ジャケット画像は制作中です。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

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株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億1,200万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）

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