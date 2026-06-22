『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』2026年9月16日（水）に発売決定！

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株式会社スクウェア・エニックス




株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』の発売を決定したことをお知らせいたします。




≪時を超える音楽の感動を、もう一度――――≫



2026年1月、東京国際フォーラム ホールAで開催された「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」のライブアルバムが登場。


オーケストラの豊かな音色で演奏された全20曲を余すことなく収録。


あの日のコンサートプログラムを、会場の空気感とともにお楽しみいただけます。


興奮と涙で包み込まれたコンサートの臨場感を、ぜひご体感ください。




■早期購入特典：Amazon.co.jp「メガジャケ」


Amazon.co.jpで『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』を購入された方に「メガジャケ」をプレゼント。



※メガジャケはゲーム画像をあしらったオリジナルデザインとなります。


※取扱予定数に達し次第配布を終了いたします。予めご了承ください。


※購入特典の有無、配布状況に関しては、販売店様にお問合せください。




■収録曲



01. 予感～クロノ・トリガー


02. 朝の日ざし / やすらぎの日々


03. ガルディア王国千年祭 / 不思議な出来事


04. 樹海の神秘 / 風の憧憬


05. 戦い / ファンファーレ1


06. ガルディア城 ～勇気と誇り～ / カエルのテーマ


07. 王国裁判 / 隠された事実 / 危機一髪


08. 16号廃虚 / ロボのテーマ


09. 世界最期の日 / ラヴォスのテーマ


10. 時の最果て / 愉快なスペッキオ / ファンファーレ3


11. 原始の山 / エイラのテーマ


12. 魔王城 / 錯乱の旋律 / 魔王決戦


13. 時の回廊 / ジール宮殿


14. サラのテーマ


15. 夜の底にて


16. 決意 / シルバード ～時を渡る翼～


17. 世界変革の時 / ラストバトル


18. エピローグ ～親しき仲間へ～


19. 遥かなる時の彼方へ


20. クロノ・トリガー メドレー（アンコール）



商品概要


■商品名：CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-


■発売日：2026年9月16日（水）


■価格：\4,180（税抜価格\3,800）


■仕様：CD 2枚


■品番：SQEX-11258-9


■発売元：株式会社スクウェア・エニックス


■権利表記：


(C) SQUARE ENIX


Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA


Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX



※ジャケット画像は制作中です。


※内容は予告なく変更となる場合がございます。




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株式会社スクウェア・エニックスについて


株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億1,200万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）


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