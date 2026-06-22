『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』2026年9月16日（水）に発売決定！
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』の発売を決定したことをお知らせいたします。
≪時を超える音楽の感動を、もう一度――――≫
2026年1月、東京国際フォーラム ホールAで開催された「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」のライブアルバムが登場。
オーケストラの豊かな音色で演奏された全20曲を余すことなく収録。
あの日のコンサートプログラムを、会場の空気感とともにお楽しみいただけます。
興奮と涙で包み込まれたコンサートの臨場感を、ぜひご体感ください。
■早期購入特典：Amazon.co.jp「メガジャケ」
Amazon.co.jpで『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』を購入された方に「メガジャケ」をプレゼント。
※メガジャケはゲーム画像をあしらったオリジナルデザインとなります。
※取扱予定数に達し次第配布を終了いたします。予めご了承ください。
※購入特典の有無、配布状況に関しては、販売店様にお問合せください。
■収録曲
01. 予感～クロノ・トリガー
02. 朝の日ざし / やすらぎの日々
03. ガルディア王国千年祭 / 不思議な出来事
04. 樹海の神秘 / 風の憧憬
05. 戦い / ファンファーレ1
06. ガルディア城 ～勇気と誇り～ / カエルのテーマ
07. 王国裁判 / 隠された事実 / 危機一髪
08. 16号廃虚 / ロボのテーマ
09. 世界最期の日 / ラヴォスのテーマ
10. 時の最果て / 愉快なスペッキオ / ファンファーレ3
11. 原始の山 / エイラのテーマ
12. 魔王城 / 錯乱の旋律 / 魔王決戦
13. 時の回廊 / ジール宮殿
14. サラのテーマ
15. 夜の底にて
16. 決意 / シルバード ～時を渡る翼～
17. 世界変革の時 / ラストバトル
18. エピローグ ～親しき仲間へ～
19. 遥かなる時の彼方へ
20. クロノ・トリガー メドレー（アンコール）
商品概要
■商品名：CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-
■発売日：2026年9月16日（水）
■価格：\4,180（税抜価格\3,800）
■仕様：CD 2枚
■品番：SQEX-11258-9
■発売元：株式会社スクウェア・エニックス
■権利表記：
(C) SQUARE ENIX
Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA
Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
※ジャケット画像は制作中です。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
--------------------------------------------------------------------------------------------
株式会社スクウェア・エニックスについて
株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億1,200万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）
--------------------------------------------------------------------------------------------