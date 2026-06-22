創業100周年の“とテツもない”世界への挑戦！ 「ほぼカニ(R)」3,000パックで作った巨大『100』がギネス世界記録(TM)に認定

カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上 寛）は、2026年6月20日（土）、「ほぼカニ(R)」3,000パックで創業100周年を象徴する巨大な「100」の数字を制作する「パッケージ入り食品で作った最大の数字」の記録達成に挑戦し、ギネス世界記録(TM)に認定されました。

ほぼカニ(R) 3000パックを使用し、100周年の「100」を制作。ギネス世界記録(TM)公式認定証授与 認定式の様子。ギネスワールドレコーズ公式認定員（左）、カネテツデリカフーズ株式会社 代表取締役社長 村上 寛（中央）、取締役会長 村上健（右）へ認定証が手渡された。

カネテツデリカフーズは、創業100周年を機に、新たなコーポレートスローガン「とテツもないぜ。」を制定しました。このスローガンには、「世界への挑戦」、「カネテツらしさの体現」、そして「関わるすべての人に笑顔と幸せを灯したい」という想いを込めています。今回のギネス世界記録(TM)への挑戦は、その想いを体現する誰もやったことのないとテツもない取り組みとして実施いたしました。



会場では、カネテツ社員が、カネテツの代表商品である、まるで本物のような味・食感・見た目を再現したカニ風味かまぼこ「ほぼカニ(R)」3,000パックを使用し、タテ約12.5m 、ヨコ約19mの巨大な「100」の数字を制作。ギネス世界記録(TM)を達成しました。

また、ギネス世界記録(TM)認定後は、感謝を込めて、会場に来場いただいたお客様・地域の皆様へ、チャレンジで使用した「ほぼカニ(R)」3,000パックを無料配布しました。

■当日の様子

「地域の皆様とともに作り上げた記録達成の瞬間」

イベント当日は、開場前から多くの来場者にお越しいただき、社員のチャレンジを応援いただきました。

ギネス世界記録(TM)達成の瞬間には、会場から大きな拍手と歓声が上がりました。

また、ギネス世界記録(TM)を達成後には、認定式が実施され、公式認定員よりギネス世界記録(TM)公式認定証が授与されました。

「ほぼカニ(R)の無料配布」

ギネス世界記録(TM)チャレンジ終了後には、チャレンジで使用した「ほぼカニ(R)」3,000パックを来場者へ無料配布いたしました。ご来場いただいたお客様、地域の皆様へこれまでの感謝をお伝えする機会となりました。

■ギネス世界記録(TM)認定内容

日本語記録挑戦名：パッケージ入り食品で作った最大の数字

英語記録挑戦名 ：Largest packaged food number

記録認定：2026年6月20日（土）

会場：神戸ファッションプラザ ROKKO iPARK

認定達成商品数：3,000パック

■代表取締役社長コメント

このたび、多くの皆様に見守っていただく中で、「ほぼカニ(R)」による、ギネス世界記録(TM)を達成できましたことを大変うれしく、心より感謝申し上げます。

創業100周年を機に掲げた、新スローガン「とテツもないぜ。」を体現する挑戦として、社員と地域の皆様がひとつになり、挑戦を楽しめたことが何よりの喜びです。

100年分の感謝を胸に、カネテツは、これからも、世界一にふさわしい「とテツもないチームワーク」と「とテツもない挑戦」を通じて、皆様に、新たな食の「楽しさ」と「驚き」をお届けしてまいります。

■ギネス世界記録(TM)について

ギネス世界記録(TM)は、世界中からあらゆる世界一を収集し、公に認定する組織です。世界記録のデータベースに登録されている記録の数はおよそ6万8,000件に上ります。国内外問わず高い知名度があり、公式な世界一の証であると認知されています。

■「ほぼカニ」について

発売より累計9,000万パック超を販売する、2014年に発売された“まるで本物のカニの味・食感・見た目”を再現した圧倒的なカニ感が特長のカニ風味かまぼこ「ほぼカニ(R)」。

今年、創業100周年を機に本物のカニを超えることを目指し初の大幅リニューアルを実施。「さらにカニ感をアップ」をテーマに、「カニ風味の持続性」と「より本物に近い食感」を徹底的に追求。先味から後味までカニのおいしさが続く味わいに仕上げました。

商品名称：ほぼカニ(R)

内容量：72g

販売価格：オープン価格

販売エリア：全国のスーパーマーケット、量販店、

カネテツ公式オンラインストア など

■「ほぼシリーズ」について

まるで本物のような味・食感・見た目を再現した新カテゴリーの練り製品です。高価なため普段は手が届かない食材や調理に手間がかかるなどの、お客様が抱える食の課題や不満を少しでも解決することを目指して開発を行っています。

2014年3月発売の「ほぼカニ(R)」以降、「ほぼホタテ(R)」「ほぼエビフライ(R)」「ほぼカキフライ(R)」「ほぼうなぎ(R)」「ほぼタラバガニ(R)」「ほぼズワイ(TM)」「ほぼエビ(R)」「ほぼいくら(R)」「ほぼ毛ガニ(R)」など様々な商品を展開。2025年2月までにシリーズ累計販売数量1億パックを突破しました。

《ほぼシリーズ商品のお困りごと解決内容》

１．ほぼカニ(R)、ほぼタラバ(R)、ほぼホタテ(R) ・・・ 水産資源の保護、価格高騰の背景

２．ほぼうなぎ(R) ・・・ 絶滅危惧種の保護

３．ほぼエビ(R)、ほぼいくら(R) ・・・ 甲殻類、魚卵アレルギーフリー

４．ほぼカキフライ(R) ・・・ 貝類アレルギー、食あたりが心配な方

■創業100周年の「カネテツデリカフーズ」について

2026年3月に創業100周年を迎えた、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を構える魚肉練り製品メーカー（代表取締役社長：村上 寛）。1990年に全商品で合成保存料無添加を実現し、2018年には練り製品工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システム認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品づくりに取り組んでいます。また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。

私たちは「幸せを灯す企業」として、100年その先へと歩み続けてまいります。