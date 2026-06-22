人手に頼る配筋業務から、データでつながる配筋業務へ。　　「Rebar system 2026」販売開始

株式会社RitaX

株式会社RitaX（本社：東京都中央区、代表取締役：安藤 浩二）は、鉄筋BIMモデルの作成から数量計算、加工帳作成、加工機用データ変換までを支援する「Rebar system 2026」の販売を開始しました。熟練技術者の引退、人材不足、残業規制など、鉄筋工事を取り巻く課題が深刻化する中、3D鉄筋モデルを起点にした業務フローにより、設計・積算・加工の連携強化と作業効率化に貢献します。

また、発売開始にあわせて7/1(水)～7/3(金)の間、東京ビックサイトにて開催される建設DX展＋（プラス）に出展いたします。

＜ご参考＞

〇 展示会出展のご案内

当社は「建設DX展＋（プラス）」に出展し、本製品のデモを実施いたします。

会期 2026年7月1日（水）～3日（金）

会場 東京ビッグサイト ※入場無料 （事前登録制）

ブースNo. C4-82

Rebar system 2026とは

Rebar system 2026は、BIM専用ソフトウェアで起動するアドインソフトで、自動計算ツールや鉄筋モデルファミリ、集計表や加工帳のテンプレートを搭載しています。あらかじめセットされた鉄筋ファミリを用いて鉄筋BIMモデルを作成し、モデルから加工帳の出力や加工機用のデータ変換が可能になります。これによりBIMモデルを起点としてデジタルで連携が可能になり、配筋業務におけるDX化が実現されます。鉄筋工事を取り巻く課題が深刻化する中、設計、積算そして加工までを一気通貫で連携することで生産性向上に貢献してまいります。

主な機能

関連リンク・お問い合わせ

RitaX公式サイト：https://ritax.jp/

営業部お問合せ：eigyou@ritax.jp

協働会社：岡谷鋼機株式会社

鉄鋼本部 建設BIMロボティクスチーム

担当：荒川 e-mail：arakaway@okaya.co.jp