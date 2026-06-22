日本と韓国を水産物で繋ぐイベント『韓国水産食品貿易商談会2026』が東京で開催！

韓国水協中央会2026年 韓国水産食品貿易商談会

韓国の半官半民企業である水協東京貿易支援センターは、2026年6月11日（木）に東京都中央区の「ビジョンセンター東京 京橋」にて『韓国水産食品貿易商談会』を開催しました。厳選された韓国の水産食品輸出企業15社が本イベントの出展者として参加し、5社がオンライン会議システムを活用して参加しました。当日は多くの日本のバイヤー企業が訪れ、大盛況のイベントとなりました。

詳細レポート記事を公開

公式noteにて本イベントの詳細レポート記事を更新しておりますので、詳しくは下記をご覧ください。

2026年も日本で『韓国水産食品貿易商談会』を開催！主催者・参加者へのインタビューをお届け

https://note.com/kfish_japan/n/n75e1b031564f

今後の展望

水協東京貿易支援センターでは今後も韓国の水産物を世界へと発信していくために、日本だけではなく、世界各地でさまざまなイベントを開催してまいります。また、SNSでの発信やインフルエンサーとの協業で韓国の水産物の認知度拡大を日々目指しております。今後、出展するイベントやSNSでの発信では、常に最新の韓国水産物の情報をお届けいたしますので、ぜひチェックしてみてください。

担当者コメント

韓国水産食品貿易商談会 担当者

今回の『韓国水産食品貿易商談会』でも、オフライン・オンラインで活発な商談が行われ、多くの韓国企業（出展者）と日本企業（バイヤー）が繋がりを持つきっかけとなりました。水協東京貿易支援センターでは、両者の商談や取引、契約締結後の手続きがスムーズに行えるよう、多方面でサポートさせていただいております。

▼水協東京貿易支援センターのInstagram

https://www.instagram.com/kfish_japan.official/

▼K-FISH

https://kfish.co.kr/jp/home/start.php

▼水協東京貿易支援センターや韓国の水産物に関するお問い合わせ先

tokyo@kfishtrade.com