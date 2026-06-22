AGA治療を検討する男性の約6割が「まだ始めていない」多い不安は「効果を実感できるか」37.1％｜AGAオンライン診療に関する意識調査（178名）

株式会社マーサリー

AGA治療に関心がある、または治療経験のある20代～70代の男性178名を対象に、「男性のAGA・薄毛とオンライン診療に関する意識調査」を実施しました。その結果、80.9%がオンライン中心の診療スタイルを理想とする一方、治療を始める前の最大の不安は「本当に効果を実感できるのか」であることがわかりました。また、77.6%が「AGA治療を身近な人に知られたくない」と回答し、人目を避けられるオンライン診療への期待と、効果・費用・副作用をめぐる不安が浮かび上がりました。

6割が治療前の段階、きっかけは「ボリューム減」「生え際の後退」

調査結果ハイライト- 60.7%が治療前の段階（検討中32.0%＋情報収集中28.7%）- 始める前の最大の不安は「本当に効果を実感できるのか」37.1%- 80.9%がオンライン中心の診療を理想視（オンライン＋必要時対面44.9%＋完全オンライン36.0%）- 比較時に確認したい情報は「毎月の薬代」83.1%、「年間総額の目安」65.2%が上位- 64.1%が続けやすい月額を「5,000円未満」と回答- 77.6%が「身近な人に知られたくない」と回答（とても29.8%＋やや47.8%）

はじめに、AGA治療に関する現在の状況を尋ねたところ、「治療を検討しているが、まだ始めていない」32.0%、「情報収集はしているが、まだ受診はしていない」28.7%となり、合わせて60.7%が治療前の段階にありました。関心はありながらも受診に至っていない層が多数を占めています。

AGA治療を意識するようになったきっかけを複数回答で聞くと、「髪全体のボリュームが減ったと感じた」52.8%、「生え際の後退が気になり始めた」52.2%、「シャンプー時やドライヤー後の抜け毛が増えた」46.6%が上位に挙がりました。日常のなかで髪の変化に気づき、治療を意識し始める様子がうかがえます。

薄毛のサインや原因について詳しく知りたい方は、M字はげの前兆(https://skillup-mt.jp/aga/9860/)や若ハゲの原因(https://skillup-mt.jp/aga/10214/)を解説した記事も参考になります。

始める前の最大の不安は「効果を実感できるか」

AGA治療を始める前に最も不安に感じることを尋ねると、「本当に効果を実感できるのか」が37.1%で最も多く、「毎月の費用を続けられるか」23.6%、「副作用が出ないか」17.4%が続きました。効果への期待と同時に、費用や副作用への不安も抱えながら検討している実態が読み取れます。

8割がオンライン中心の診療を理想視、魅力は「移動不要」「自宅で受診」

AGA治療を受けるなら理想に近い診療スタイルを尋ねたところ、「基本はオンラインで、必要なときだけ対面診療も受けたい」44.9%、「診察から薬の受け取りまでオンラインで完結したい」36.0%となり、合わせて80.9%がオンラインを中心とした診療を理想としていました。

オンライン診療に魅力を感じる点を複数回答で聞くと、「クリニックまで移動しなくてよい」79.2%、「自宅から診察を受けられる」68.5%、「薬を自宅で受け取れる」44.4%が上位を占めました。通院の手間や人目を避けられる利便性が、強い魅力として受け止められています。

一方で「副作用時の対応」に不安、ほしいのは「すぐ相談できる」体制

オンライン診療への期待がある一方で、不安や抵抗を感じる点も少なくありません。複数回答で尋ねると、「副作用が出たときの対応が不安」59.6%、「本当に効果が出るのか不安」45.5%、「費用が高くなりそう」43.8%が上位に並びました。

副作用や体調変化があった場合にあると安心できるサポートでは、「医師にすぐ相談できる」69.7%、「チャットやメッセージで相談できる」54.5%、「診察後も相談できる窓口がある」44.9%が上位でした。治療中も気軽に相談できる体制が強く求められていることがわかります。

クリニック選びは「口コミ」と「料金のわかりやすさ」、確認したいのは「毎月の薬代」「年間総額」

オンライン診療のクリニックを選ぶ際に最も重視したいことを尋ねると、「口コミや評判が良いこと」23.6%、「月額料金が安いこと」21.3%、「料金体系がわかりやすいこと」16.9%が上位でした。

クリニックを比較するときに事前に確認したい情報を複数回答で聞くと、「毎月の薬代」83.1%、「年間でかかる総額の目安」65.2%、「副作用時の相談体制」51.7%が上位に並びました。月々の料金だけでなく、続けた場合の総額を把握したいというニーズが強く表れています。

続けやすい月額は「5,000円未満」が6割、割引表示には「2ヶ月目以降」を警戒

AGA治療を継続する場合に続けやすい月額の上限を尋ねると、「3,000円以上～5,000円未満」47.2%が最も多く、「3,000円未満」16.9%と合わせて64.1%が月5,000円未満を想定していました。

また、「初月無料」「診察料0円」などの割引表示を見たときの印象では、「2ヶ月目以降の料金が気になる」が34.3%で最も多く、「総額がわかりにくいと不安になる」16.3%も挙がりました。割引の見せ方よりも、継続したときの総額の透明性が重視されていることがわかります。治療継続で最も負担になりそうなことでも、「毎月の費用を払い続けること」が32.0%で最多でした。

約8割が「身近な人に知られたくない」、配送のプライバシーも重視

AGA治療を受けていることを家族や職場など身近な人に知られたくないかを尋ねると、「ややそう感じる」47.8%、「とてもそう感じる」29.8%となり、合わせて77.6%が知られたくないと回答しました。

この意識は配送への要望にも表れており、治療薬が自宅に届く場合に気になる点では、「送料がかかるか」37.6%に続いて「外から見て中身がわからない梱包か」34.8%、「差出人名で治療薬だとわからないか」24.7%、「家族に中身を知られないか」24.2%が挙がりました。プライバシーに配慮した配送への関心の高さがうかがえます。

治療前に知りたいのは「副作用」、口コミは「料金」と「効果実感」を重視

AGA治療薬について治療前に確認しておきたいことを複数回答で尋ねると、「副作用やリスクの内容」70.8%、「どのような効果が期待できるか」66.9%、「毎月どのくらい費用がかかるか」63.5%、「効果を感じるまでの目安期間」61.8%が上位を占めました。効果・費用・副作用について、事前にしっかり把握したいという姿勢が読み取れます。

オンライン診療の口コミを見る場合に重視する内容では、「料金がわかりやすいか」63.5%、「効果を実感した人がいるか」61.2%、「実際にかかった総額がわかるか」52.2%が上位でした。料金の透明性と、実際の効果に関する利用者の声が重視されています。

クリニックの比較については、AGAオンライン診療のおすすめと選び方(https://skillup-mt.jp/aga/687/)をまとめた記事もあわせてご覧ください。

自由記述に見るリアルな本音「副作用と総額の透明性が知りたい」

自由記述では130件の声が寄せられ、特に多かったのが副作用に関する不安と、副作用が出たときの対応への関心でした。

「副作用があるかもしれないという不安がありますし、どんな副作用が発生するのか事前に知っておきたいです。副作用が起きた時の対処法も詳しく知りたいです。」（40～44歳）

「薬が自宅に届く際、家族に中身がバレないような梱包になっているかが不安です。また、万が一強い副作用が出たときに、すぐ医師に相談できる体制があるか知りたいです。」（30～34歳）

費用の総額や継続費用の透明性を求める声も多く聞かれました。

「広告では安く見えても実際に継続した場合の総額が分かりにくいため、診察料や送料を含めた年間費用を事前に知りたいです。」（35～39歳）

「途中でやめたくなった時にどれくらい柔軟に対応してもらえるのか、規約の透明性が知りたいです。」（30～34歳）

また、オンラインで十分に診てもらえるのかという診断精度への不安も寄せられました。

「頭皮を直に見なくても正確な診断ができるのかどうかが気になります。」（45～49歳）

これらの声からは、副作用や費用について正直で十分な説明があること、そして総額や解約条件の透明性が求められている実態がうかがえます。

まとめ

今回の調査から、AGA治療を考える男性の多くがオンライン中心の診療を理想としながらも、「効果を実感できるか」「副作用が出たときの対応」「費用の総額」をめぐる不安を抱えている実態が明らかになりました。

特に、続けやすい月額は5,000円未満を想定する層が6割を占め、割引表示よりも継続したときの総額の透明性が重視されています。また、約8割が治療を身近な人に知られたくないと考えており、人目を避けられるオンライン診療や、プライバシーに配慮した配送への関心も高いことがわかりました。

AGA治療薬は、医師の管理のもとで使用することが推奨される医薬品です。効果や副作用、費用について十分な説明を受けながら、信頼できる情報をもとに治療を検討できる環境を整えていくことが、悩みの解消に向けた一歩になると考えられます。

調査概要- 調査名：男性のAGA・薄毛とオンライン診療に関する意識調査- 調査機関：株式会社マーサリー（外部委託：ランサーズ株式会社）- 調査方法：インターネットによるアンケート調査- 調査期間：2026年6月11日～6月14日- 有効回答数：178名- 調査対象：AGA治療に関心がある、または治療経験のある20代～70代の男性- 回答者属性：- 性別：男性100%（178名）- 年代：45～49歳が最多層（38名）。35～39歳35名、40～44歳34名、50～54歳28名、30～34歳17名ほか※構成比（%）は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。会社概要- 社名：株式会社マーサリー- 代表取締役：長友佑樹- 設立：2012年6月- 所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 5階- URL：https://marsary.co.jp/事業内容：- WEBサイト制作・システム開発事業- マーケティング支援・コンサルティング事業- メディア運営・インターネット広告事業- セミナー企画・コミュニティ運営事業【弊社運営メディア】

日本メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア(https://skillup-mt.jp/aga/)

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出典：メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア「男性のAGA・薄毛とオンライン診療に関する意識調査（2026年6月）」(https://skillup-mt.jp/aga/wp-content/uploads/2026/06/report_aga.pdf)