【無料セミナー開催決定】差別化したい企業向け！ ISO42001とは？AI活用企業が今知っておくべき取得メリットと進め方｜ 7月9日（木）14:00～15:00

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績数 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、7月9日(木)14:00-15:00より「【差別化したい企業向け】ISO42001とは？AI活用企業が今知っておくべき取得メリットと進め方」を開催します。

AIマネジメントシステムの国際規格であるISO42001について、初心者の方にも分かりやすく解説します。「ISO42001とは何か？」という基礎知識から、自社に必要な認証なのか、取得するとどのようなメリットがあるのか、取得までにどのような準備が必要なのかまでを体系的にご紹介します。

（注1）※2026 年 5 月期_P マーク、ISO コンサルにおける市場調査 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

調査期間:2026 年 5 月 11 日~2026 年 5 月 28 日 調査手法:公開情報および関係者へのヒアリング等を基に、累計データを比較・検証したものです。実際の数値とは異なる場合がございます。備考:2026 年 5 月時点/効果効能等や優位性を保証するものではございません。

・開催の背景

近年、生成AIをはじめとするAI技術の活用が急速に広がり、業務効率化や新たな価値創出に取り組む企業が増えています。





一方で、AIの利用拡大に伴い、「AI利用に関するルール整備ができていない」「情報漏えいや著作権侵害などのリスク管理に不安がある」「取引先からAI管理体制について説明を求められるようになった」といった課題が生じています。





こうした背景から、企業におけるAIガバナンスの重要性が高まっています。その対応策の一つとして、AIを組織的に管理・運用するための国際規格「ISO/IEC 42001（AIマネジメントシステム）」が注目を集めています。AIガバナンスの重要性が高まる中、企業にはAI活用とリスク管理を両立するための体制構築が求められています。





本セミナーでは、ISO42001の概要や求められる管理体制を分かりやすく解説するとともに、ISMS（ISO27001）との違い、自社にISO42001が必要かどうかの判断ポイント、認証取得までの具体的なステップについて体系的にご紹介します。



無料でご参加いただけるセミナーですので、ぜひこの機会にご活用ください。



◎こんな方におすすめ：

・AIを業務で活用しているが、社内ルールや管理体制が整備できていない企業の方

・ISO42001について初めて知り、「自社に必要なのか」を判断したい方

・ISMS（ISO27001）取得済みで、次の認証や差別化施策を検討している方



・開催概要

お申し込みはこちら :https://ninsho-partner.com/iso42001/seminar/iso42001_260709/

日時：2026年7月9日（木）14:00～15:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：株式会社スリーエーコンサルティング

講師：シニアコンサルタント 今村 祐貴

内容：

第１部 AI活用拡大の背景／ISO42001が注目される理由

第２部 ISO42001とは？対象企業・取得メリット・ISMSとの違い

第３部 新規取得までの流れ（期間・必要対応・体制）

第４部 実際の相談事例から紐解く、AIガバナンスの第一歩

第５部 サービス紹介・質疑応答

お申し込みはこちら :https://ninsho-partner.com/iso42001/seminar/iso42001_260709/

弊社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 9,000社以上。費用は月額5万円（年間60万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：260名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人