新デザイン2種を加えて待望の再発売！『復刻版! ZIP-FM 歴代ステッカー アクリルキーホルダー』がカプセルトイとして登場！

株式会社ZIP-FM

前回発売時にわずか3日間で完売となり大きな反響を呼んだカプセルトイ「復刻版！ZIP-FM歴代ステッカーアクリルキーホルダー」。

再販希望にお応えして、新たなデザイン2種を追加した「パワーアップ版」として、2026年7月4日（土）より、ドリームカプセル Main Labo / ドリームカプセル 名古屋栄セントラルパークにて再発売します。

今回の再発売を記念して、ドリームカプセル Main Laboでは、7月4日(土)・5日(日)にゲストを迎えてZIP-FMの番組公開収録を行います！

カプセルトイとあわせて、ぜひこちらもチェックしてください！

■ 懐かしのあのステッカーがアクキーに！リスナー熱狂の「歴代ステッカー」カプセルトイが帰ってきた

画像はサンプル（4種類）です

昨年10月の発売時、ZIP-FMリスナーの間で話題となり、発売開始からわずか３日間で用意したすべての商品が完売となった「ZIP-FM歴代ステッカーアクリルキーホルダー」。

「手に入れられなかった」という多くの再販を望む声にお応えし、再発売が決定しました。

単なる再発売にとどまらず、「新たな2つのデザイン」を追加し、全６種類のラインナップでお届けします。

仲間入りする「追加2デザイン」

今回の再発売に合わせて、ZIP-FMの歴史の節目を彩った"開局 地球儀ロゴステッカー"と"開局10周年「YES ZIP！YES MUSIC！」ロゴステッカー"の2デザインが新たに追加されます。

＜アクリルキーホルダー 全６種＞

・初代 ZIP-FMダブルステッカー（1993年）ミラー付

・開局 地球儀ロゴステッカー（1993年）ミラー付 ←NEW

・二代目 ZIP-FMダブルステッカー（1998年）

・開局10周年限定ステッカー（2003年）

・開局10周年「YES ZIP！YES MUSIC！」ロゴステッカー（2003年） ←NEW

・2004年キャンペーン MOVE THE TOWN ステッカー

【発売連動イベント】

商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/48223/table/224_1_e209539fd11eb72f71f80001323e6728.jpg?v=202606220551 ]詳細はこちらから :https://zip-fm.co.jp/news/ee1c683b-ab3a-4b71-8745-19114db67809

■ドリームカプセル Main Labo 1階 スタジオ ドリームカプセル 公開収録スケジュール

・7月4日（土）17:00～

CROSSING VIBES!!!＜公開収録＞

NAVIGATOR：鉄平

GUEST：オカモトショウ（OKAMOTO’S）

整理券配布：https://livepocket.jp/e/cv20260704

「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

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