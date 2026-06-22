【2026年上半期ベストコスメ10選】本音で評価する雑誌の「本当に推せる」優秀アイテムを大発表！ （LDK the Beauty 2026年8月号）

株式会社晋遊舎本音で評価する雑誌だからこそ、本気で選び、本当に心から推します！ これを読めば優秀アイテムがまるわかり!!2026年上半期に見つけた「本当にいいもの」を大発表！

今年もやってきました、上半期ベスコス！ コスメからスキンケア、ヘアケアまで、エルビューが心からオススメできるアイテムを集めた本特集。PR TIMESでは各部門で1位を獲得した優秀アイテム10選をピックアップしてご紹介します。

2026年上半期ベストコスメおすすめ10選軽くポンポンするだけでアラなし均一美肌をゲット！【クッションファンデ／上半期ベスト1位】 セザンヌ セラムクッション ファンデーション SPF50+・PA++++ カラー／N20 自然なオークル系

価格：1155円

カバー力とナチュラルさを両立し、立体的なツヤ肌が叶います。塗りあとがつきにくく、小鼻や目のキワに塗りやすいパフも好評。皮脂や蒸れへの耐久性が高く、汗ばむ時期にもピッタリです！

テクレスでトレンド眉が完成！ 毛流れも思いのまま【眉マスカラ／上半期ベスト1位】メイベリン ニューヨーク SP フラッフブロウ ムース カラー／06 ピンクアッシュ

価格：1672円

さりげなくカラーチェンジしながら、毛流れを整えられるメイベリン。時間がたってもパリッとせず、しっかりとした毛質でもやわらかい印象に見せてくれます。液が地肌につきにくく、ムラなく塗れる毛足が長いブラシも優秀！

洒落ブラウンで抜け感アイを演出！【アイライナー（ブラウン）／上半期ベスト1位】メイクプロポーション ウルトラキープアイライナー カラー／ソフトブラウン

価格：1830円

やわらかな血色ブラウンでやさしく締めつつ、こなれ感のある目元がつくれるウィルミナ。なめらかなジェル芯は、スーッと引くだけで美ラインに仕上がるので不器用さんにもオススメです。さらに落ちにくさも優秀で、ヘビロテ必至！

使いやすいくすみ系ピーチでちゅるんと唇をゲット(ハート)【リップグロス／上半期ベスト1位】 fwee 3Dボリューミング グロス カラー／B15ピーチウーロン70%

価格：1760円

ややベージュがかったくすみ系のピーチカラーは使いやすさ抜群！ うるっとしたほどよいツヤで、ふっくらボリュームのある唇になれます。斜めチップの唇へのフィット感も最高！

軽いのにまとまりのいい髪に！ やわらかさもツヤもハイレベルで髪質を選ばず使いやすいです【美白美容液／上半期ベスト1位】FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品）

価格：1万2100円／30ml

透明感のある肌に近づける美白美容液。話題の10製品を長期検証したところ、潜在シミの平均減少値がダントツだったのがFAS！ 美白有効成分としてアルブチン、ビタミンC誘導体の2種を配合。ジェル状テクスチャーの軽いつけ心地も高く評価され、見事1位に輝きました。

毛穴カウントが1ヶ月間の使用で激減！ アヌアのVC美容液が最強すぎる!!【毛穴ケア美容液／上半期ベスト1位】Anua ビタミン10 ポアストリクスセラム

価格：2950円／20ml

ビタミンCを中心に、角質ケアや保湿に期待できる成分がそろうアヌアは、長期検証の結果、全モニターの毛穴カウントが激減した実力派！ 伸びがよくてベタつかない、塗り心地のよさも好評です。

ビタミンCチャージで保湿と毛穴ケアが即完了！【ビタミンC化粧水／上半期ベスト1位】クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC100 ローション

価格：2200円／240ml

日々のケアにビタミンCを取り入れたい人にピッタリな、ダーマレーザーの化粧水。保湿力が高く、肌にうれしい成分を複数配合する実力派です。爽やかな香りもイイ！

皮脂をスッキリオフ！ アンレーベル ラボがWベストを獲得【洗顔料／上半期ベスト1位】アンレーベル ラボ Vフェイス ウォッシュ BLN ／Vフェイスウォッシュ N

価格：各880円／130g

リニューアルしたアンレーベル ラボの酵素洗顔料2製品がベストに！ 黄色いパッケージの「N」は弾力のあるもちもち泡が魅力の一本。黒の「BLN」は炭などの吸着成分入りで、さっぱりした洗い上がりが魅力です。洗浄力検証では両製品とも擬似皮脂をしっかり落とました。

うねり知らずのうるツヤ美ストレートへ！【シャンプー＆トリートメント／上半期ベスト1位】ジアンサー シーズナルケアSS スーパーラメラシャンプー／EXトリートメン ジャスミン＆マンダリンオレンジの香り

価格：各1870円（400ml／220g）

新作が続々登場するシャントリのなかで、美髪が叶ったのがジアンサーの春夏ライン。シャンプーを塗り広げて洗う「塗り洗い」が特徴で、シャンプーは髪の保水力を高める成分を複数配合しています。ドライ後の、うるおい感のある美しい仕上がりが魅力です。

2ステップでサロン級！ プロも太鼓判のやわらか美髪に【トリートメント（スペシャルケア）／上半期ベスト1位】TWOE 2ステップトリートメント ホームサロンセット 2アイテムズ ペアー＆ミュゲの香り

価格：3850円（泡トリートメント100ml・クリームトリートメント100g）スペシャライズド コーム：1320円（別売り）

2段階のケアで、とぅるんとしたやわらかな髪へ導いたTWOE。毛先までストンとまとまるのに重くなく、ふんわりした美しい仕上がりはプロも認める美しさ！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

LDK the Beautyとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK the Beauty

発行日：毎月22日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

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