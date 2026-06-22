【6/24～26 東京ビッグサイト】コスト増加の中でも反応率を落とさないDM、販促EXPO夏でご紹介
株式会社ウイルコホールディングス
- 原材料の供給不安や高騰の影響で、販促コストの最適化が必要
- DMや販促ツールの反応率に課題を感じている
- 他社と差別化できる施策のヒントを探している⇒実務に直結するヒントをご提供いたします
- コストを抑えながら反応率を改善するDMの考え方
- 実際の成功事例をベースにした改善のヒント
- すぐに活用できる販促ツール・サンプルの確認
１.ナフサ危機に強いオリジナルDMツール
- 発送通数を増やさず、反応率アップを狙う設計
- コストと効果のバランスを最適化したDM施策
- 「開封率・反応改善」につながる工夫を実物で確認できる
２.印象に残る販促ツール・ノベルティ
- 展示会・採用イベントで活用されている実績のあるツール
- 思わず手に取りたくなる仕掛けのある販促物
- 「記憶に残る体験」を生むアイデアをご紹介
- 実物サンプルをその場で確認できる
- 貴社の課題に合わせた、活用イメージや事例をご提案可能
- 短時間でも効率よく情報収集
[表: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/51_1_440b4dfe4b58d2616bd0e3076adb52cd.jpg?v=202606220551 ]
【無料】販促EXPO来場登録はこちら ▶ :
https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1691127940540122-CNX&utm_source=mail&utm_medium=prt&utm_campaign=KJ260622tokyo
※事前に登録いただくと、スムーズにご入場いただけます。
東証スタンダード上場 株式会社ウイルコホールディングス傘下の印刷会社として商業印刷40年以上の歴史があります。
株式会社ウイル・コーポレーションは、“コスト増加の中でも成果を出すためのヒント”をご紹介できる機会として、2026年6月24日（水）より東京ビッグサイトにて「販促EXPO夏」に出展いたします。
■こんなお悩みをお持ちのご担当者様に
- 原材料の供給不安や高騰の影響で、販促コストの最適化が必要
- DMや販促ツールの反応率に課題を感じている
- 他社と差別化できる施策のヒントを探している⇒実務に直結するヒントをご提供いたします
■当社ブースの見どころ
- コストを抑えながら反応率を改善するDMの考え方
- 実際の成功事例をベースにした改善のヒント
- すぐに活用できる販促ツール・サンプルの確認
■主な展示内容
１.ナフサ危機に強いオリジナルDMツール
- 発送通数を増やさず、反応率アップを狙う設計
- コストと効果のバランスを最適化したDM施策
- 「開封率・反応改善」につながる工夫を実物で確認できる
２.印象に残る販促ツール・ノベルティ
- 展示会・採用イベントで活用されている実績のあるツール
- 思わず手に取りたくなる仕掛けのある販促物
- 「記憶に残る体験」を生むアイデアをご紹介
■ご来場いただくメリット
- 実物サンプルをその場で確認できる
- 貴社の課題に合わせた、活用イメージや事例をご提案可能
- 短時間でも効率よく情報収集
※展示内容は会場限定となります。
■開催概要（ご来場の際はこちらをご確認ください）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/51_1_440b4dfe4b58d2616bd0e3076adb52cd.jpg?v=202606220551 ]
【無料】販促EXPO来場登録はこちら ▶ :
https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1691127940540122-CNX&utm_source=mail&utm_medium=prt&utm_campaign=KJ260622tokyo
※事前に登録いただくと、スムーズにご入場いただけます。
ご多用のところ恐縮ではございますが、ご来場の機会がございましたら、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
当日はブースにてお待ちしております。
株式会社ウイル・コーポレーションについて
東証スタンダード上場 株式会社ウイルコホールディングス傘下の印刷会社として商業印刷40年以上の歴史があります。
仕掛けのある特殊加工を施したダイレクトメールやペーパークラフト、飛び出すシールブックなど様々な印刷物を得意としており、多くの企業様の販促をサポートしています。
・商 号 ：株式会社ウイル・コーポレーション
・代表者：代表取締役社長 松浦 昌宏
・所在地：〔本社〕石川県白山市福留町370番地
・URL ：株式会社ウイル・コーポレーション https://www.well-corp.jp/
製品・サービスサイト「賢者の販促」https://www.well-corp.jp/factory/
ネット印刷「プリントモール」https://printmall.jp/