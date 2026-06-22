【6/24～26 東京ビッグサイト】コスト増加の中でも反応率を落とさないDM、販促EXPO夏でご紹介

株式会社ウイルコホールディングス

株式会社ウイル・コーポレーションは、“コスト増加の中でも成果を出すためのヒント”をご紹介できる機会として、2026年6月24日（水）より東京ビッグサイトにて「販促EXPO夏」に出展いたします。

■こんなお悩みをお持ちのご担当者様に

- 原材料の供給不安や高騰の影響で、販促コストの最適化が必要- DMや販促ツールの反応率に課題を感じている- 他社と差別化できる施策のヒントを探している⇒実務に直結するヒントをご提供いたします

■当社ブースの見どころ

■主な展示内容

■ご来場いただくメリット

- コストを抑えながら反応率を改善するDMの考え方- 実際の成功事例をベースにした改善のヒント- すぐに活用できる販促ツール・サンプルの確認１.ナフサ危機に強いオリジナルDMツール- 発送通数を増やさず、反応率アップを狙う設計- コストと効果のバランスを最適化したDM施策- 「開封率・反応改善」につながる工夫を実物で確認できる２.印象に残る販促ツール・ノベルティ- 展示会・採用イベントで活用されている実績のあるツール- 思わず手に取りたくなる仕掛けのある販促物- 「記憶に残る体験」を生むアイデアをご紹介- 実物サンプルをその場で確認できる- 貴社の課題に合わせた、活用イメージや事例をご提案可能- 短時間でも効率よく情報収集

※展示内容は会場限定となります。

■開催概要（ご来場の際はこちらをご確認ください）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75745/table/51_1_440b4dfe4b58d2616bd0e3076adb52cd.jpg?v=202606220551 ]【無料】販促EXPO来場登録はこちら ▶ :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1691127940540122-CNX&utm_source=mail&utm_medium=prt&utm_campaign=KJ260622tokyo

※事前に登録いただくと、スムーズにご入場いただけます。



ご多用のところ恐縮ではございますが、ご来場の機会がございましたら、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

当日はブースにてお待ちしております。

株式会社ウイル・コーポレーションについて

東証スタンダード上場 株式会社ウイルコホールディングス傘下の印刷会社として商業印刷40年以上の歴史があります。

仕掛けのある特殊加工を施したダイレクトメールやペーパークラフト、飛び出すシールブックなど様々な印刷物を得意としており、多くの企業様の販促をサポートしています。



・商 号 ：株式会社ウイル・コーポレーション

・代表者：代表取締役社長 松浦 昌宏

・所在地：〔本社〕石川県白山市福留町370番地

・URL ：株式会社ウイル・コーポレーション https://www.well-corp.jp/

製品・サービスサイト「賢者の販促」https://www.well-corp.jp/factory/

ネット印刷「プリントモール」https://printmall.jp/