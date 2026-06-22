毎日先着40組に「クーラー付きゴルフカート」を追加料金なしでご提供

ブリヂストンカンツリー倶楽部

旭ゴルフ株式会社

ブリヂストンカンツリー倶楽部（所在地：佐賀県鳥栖市）は、2026年6月23日（火）より、MOVE株式会社が提供する電動冷房ユニット搭載「ゴルフカート専用クーラー」40台を新たに導入し、暑さ対策の強化として、毎日先着40組に追加料金なしでご利用いただけるサービスを開始いたします。

近年、夏季の気温上昇に伴い、ゴルフプレー中の熱中症リスクが高まっています。

一方で、ゴルフはスコアを競うだけでなく、自然の中で過ごす時間や仲間との会話を楽しむスポーツでもあります。

ブリヂストンカンツリー倶楽部では、「快適性もゴルフ体験の一部」と考え、来場者の皆さまにより快適で安全なラウンド環境を提供するため、従来の送風式ではなく、本格的な冷房機能を備えたゴルフカート専用クーラーを導入いたしました。

暑さを我慢しながらプレーするのではなく、夏でも余裕を持ってゴルフを楽しんでいただける環境づくりを目指しております。

なお、40台以降のカート10台には追加料金なしでターボファン（強力扇風機）をご提供いたします。

副支配人コメント

エアコン付きゴルフカートで快適なラウンドへ

夏季のプレー環境改善は、ゴルフ場運営における重要なテーマです。

今回のゴルフカート専用クーラー導入により、猛暑日でも安心してプレーを楽しんでいただける環境を整えることができました。

私たちは、暑さを我慢しながらラウンドするのではなく、自然に囲まれたコースで過ごす時間そのものを楽しんでいただきたいと考えています。

今後もお客様の快適性と安全性を最優先に、より心地よいゴルフ体験を提供できるようサービス向上に努めてまいります。

運用期間

2026年6月23日（火）～2026年9月末（予定）

ご利用について

ゴルフカート専用クーラーは先着順でご利用いただけます。詳細は公式ウェブサイトまたはお電話にてお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ先

ブリヂストンカンツリー倶楽部

営業・広報担当：花田／本田

TEL：0942-83-5101

MAIL：info@bridgestone-cc.com

ブリヂストンカンツリー倶楽部

ブリヂストンカンツリー倶楽部は、佐賀県鳥栖市に位置するゴルフ場です。



1957年（昭和32年）、ブリヂストン創業者・石橋正二郎によって創設され、2026年で開場69年を迎えます。



福岡市内から車で約40分というアクセスの良さと、自然に囲まれた18ホールのコースを備え、接待からプライベートラウンドまで幅広くご利用いただいております。



経験豊富なキャディによるサポートや、快適なプレー環境の整備を通じて、お客様に心地よいゴルフ体験を提供しております。



伝統を大切にしながらも、時代に合わせたサービス向上に取り組み、より多くの皆様に愛されるゴルフ場を目指しております。

ブリヂストンカンツリー倶楽部 公式情報

■公式ホームページ

https://bridgestone-cc.com/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/bridgestonecc_official/

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