不動産FC「SUMiTAS(スミタス)」、累計売却査定実績11万件を突破

株式会社SUMiTAS

全国に不動産フランチャイズ（FC）ネットワークを展開する株式会社SUMiTAS（スミタス/本社：北海道札幌市、代表取締役：吉田宏）は、運営する不動産売却査定プラットフォームにおける累計売却査定実績が112,256件（2026年6月11日更新）を突破したことをお知らせいたします。

不動産FCへの加盟や独立開業を検討される企業様にとって、安定した反響獲得と、お客様に選ばれるためのサービスラインナップは重要な検討材料となります。SUMiTASでは、全国の直営店および加盟店様が培ってきたノウハウとネットワークを生かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた柔軟な提案が可能なプラットフォームを提供しています。

■全国の査定実績11万件の背景にある「安心してご利用いただける4つの理由」

11万件を超える査定依頼は、全国の加盟店様が地域のお客様と築き上げてきた信頼の証です。

SUMiTASのネットワークでは、加盟店様が現場で質の高いサービスを提供できるよう、以下の仕組みを共有しています。

1.適正な価格を査定

全国の査定実績から分析されたデータをもとに、単に高い査定額を提示するのではなく、市場の需要にあった適正な価格設定を見極める査定を行います。

2.秘密厳守の安心感

ご事情により周囲に情報を出したくないお客様向けに、広告を掲載せず、毎日物件をお探しで来店されるお客様へ直接情報をお渡しするなど、状況に合わせた売却活動を行います。

3.全国ネットワークの販売網

ポータルサイトやSUMiTASネットワークサイトへの掲載、REINSへの登録、営業スタッフによる

近隣へのポスティングなど、全国ネットワークを生かした発信力で販売活動を行います。

4.建物診断のご提案

希望されるお客様には建築の専門家による建物診断を実施し、売却後のトラブルを防止する取り組みを行っています。一定の基準を満たす場合は「既存住宅瑕疵補償保険」への加入も可能です。（※実施できない店舗等、条件がございます）

■加盟店様がお客様にお寄り添い、柔軟な提案を実現できる「多様な選択肢」

不動産を売却する事情や目的はお客様によって異なります。SUMiTASでは、加盟店様が目の前のお客様のケースに合わせて適切な選択肢をご提案できるよう、以下のような多様な手法をメニューとして整えています。

01｜仲介による売却 ～価格重視で出来るだけ高く売却したい方へ～

02｜買取による売却 ～スピード重視ですぐに資金化したい方へ～

03｜買取保証付仲介による売却 ～限られた期間内で出来るだけ高く売却したい方へ～

04｜賃貸による活用 ～不動産を手放したくはないが有効活用したい方へ～

05｜売却・賃貸W査定 ～売るか貸すか、全ての選択肢を比較検討してみたい方へ～

特に「売却・賃貸W査定」は、売買と賃貸の垣根を超えた多角的なご提案を可能にする仕組みです。

さらに、お急ぎの方に向けた「即時買取」や「買取保証付仲介」などの手法を組み合わせることで、

加盟店様はお客様の「一つでも多くの選択肢の中から、最善の方法を見つけたい」というご要望に、

真摯にお応えすることができます。

SUMiTASはこれからも、全国71店舗の加盟店様と力を合わせ、地域に愛され、業界に必要とされる

不動産ネットワークの構築を推進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SUMiTAS FC事業部：担当/萩尾（はぎお）

TEL：0120-000-939

Email：info@sumitas-fc.com

URL：https://sumitas-fc.com/

【会社概要】

社名：株式会社SUMiTAS

代表者：代表取締役 吉田 宏

所在地：〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東一丁目3番23号

設立：2019年9月6日

事業内容：不動産売買仲介、不動産売却、FC本部事業

URL：https://sumitas.jp/