【未経験から医療業界へ！ 】在宅で医療事務スキルを学べる職業訓練「医療事務（医科・調剤・医師補助）実践科 （eラーニングA）」募集開始

エキサイトホールディングス株式会社

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉 正樹）はeラーニング型の求職者支援訓練として、8月7日(金)より開始する「医療事務（医科・調剤・医師補助）実践科（ｅラーニングＡ）」の受講生を募集します。このコースでは、医療事務の基礎から実務に必要なレセプト業務、医師事務作業補助まで幅広く学び、医療現場で即戦力として活躍できるスキルを習得していきます。

募集期間：2026年6月1日（月）～2026年7月15日（水）まで

【カリキュラム詳細】http://job-training.jp/wp-content/uploads/2026/06/mo_2608_niigata.pdf(http://job-training.jp/wp-content/uploads/2026/06/mo_2608_niigata.pdf)

医療業界は、今後も安定した需要が見込まれる分野の一つです。高齢化の進展により医療サービスのニーズは年々増加しており、医療機関や調剤薬局では事務職の人材確保が重要な課題となっています。

しかし、専門知識が必要なことから未経験での就職に不安を感じる方も多く、実務に対応できる人材が求められています。

医療業界で活躍できる人材を育成するために、本コースでは、医療保険制度や診療報酬の基礎から、レセプト作成、医師事務作業補助まで、現場で必要とされる知識・スキルを体系的に学ぶことができます。また、キャリアコンサルタントとの定期的な面談など職業相談や就職支援も充実しています。医療現場で即戦力として活躍できる人材を目指しましょう。

医療事務（医科・調剤・医師補助）実践科とは

医療機関や調剤薬局で必要とされる知識・スキルを体系的に学び、幅広い医療現場で活躍できる人材を目指す職業訓練コースです。本コースでは、以下の内容を学ぶことができます。

● 医療事務基礎

● 医科医療事務（受付・会計・レセプト業務）

● 調剤事務

● 医師事務作業補助（カルテ入力補助・文書作成）

● 医療保険制度・診療報酬

対象者の条件

1. 育児・介護中の者

2. 居住地域に訓練実施機関がない者

3. 在職中の者等、訓練の受講に当たり特に配慮を必要とする者

・上記の者で自宅にインターネット通信環境を用意でき接続可能なパソコンをお持ちで、キーボードやファイルの操作ができる方

求職者支援訓練とは

「求職者支援制度」として雇用保険を受給できない求職者の方等向けに、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すために無料で受講できる制度です。

訓練期間中及び訓練終了後もハローワークと訓練校が連携し、積極的な就職支援を行います。収入・資産などの一定要件を満たす方には、訓練受講中に国から「職業訓練受講給付金」が支給されます。

募集概要

事前説明会（オンライン）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1126_1_7f21919394f9d8e4fd4b3b8f1f1a5ffa.jpg?v=202606220551 ]

詳しいカリキュラムや難易度について、実際の講師がわかりやすくご説明します。

▼説明会の参加予約はこちらから

https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=d91s5a&liff_id=1657874369-R22djydG(https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=d91s5a&liff_id=1657874369-R22djydG)

上記のURLからLINEに登録後、説明会の参加予約が可能です。

お申込方法

お住まいの地域を管轄するハローワークでお手続きをお願いします。

eラーニング型の職業訓練なので、新潟県以外にお住まいの方でもお申込が可能です。

詳しくはハローワークにお問い合わせください。

訓練に関するお問い合わせ

ジョブトレ新潟校

メール ：niigata@workcareer.jp

電話 ：050-8886-3087

ワークキャリア株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：代表取締役 秋吉 正樹

事業内容 ：職業訓練校「ジョブトレ」運営

URL ：https://job-training.jp