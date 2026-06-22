JGM Associates社製 非線形歪みを抑えた高耐久・超小型高出力MOPAレーザー発振器 輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、JGM Associates社（以下「JGM社」と表記）製レーザー発振器の輸入・販売を開始しました。

JGM社は、米国を拠点とするレーザーメーカーで、パルスレーザーおよびレーザーシステムの設計・開発・製造を手掛けています。特許取得済みのダイオード励起バルク固体VHGM(TM)増幅技術を活用した小型MOPAレーザー発振器を展開しており、非線形効果を抑えた高出力動作、高いビーム品質、コンパクトな構成を特長としています。半導体・バイオ/ヘルスケア・航空宇宙関連など、研究用途から産業用途まで幅広い分野に対応するレーザー発振器を提供しています。

製品ラインナップとして「ミニMOPA(TM)シリーズ」「高エネルギーミニMOPA(TM)シリーズ」「マイクロチップ ミニMOPA(TM)シリーズ」を展開しています。

- ミニMOPA(TM)シリーズは、1064 nmを中心に、単一VHGM(TM)増幅段で平均出力1 W～10 W超に対応し、2～1000 nsの可変パルスモデル、500 ps～1 nsモデル、50 ps／100 psモデルなどを展開しています。- 高エネルギーミニMOPA(TM)シリーズでは、1064 nm、10 ns、10 Hzの構成で最大115 mJの出力を実証しており、LIBS（レーザー誘起ブレークダウン分光）、フラッシュLiDAR、レーザー支援表面洗浄、精密塗装除去、皮膚科用途などへの活用が想定されています。- マイクロチップ ミニMOPA(TM)シリーズでは、1064 nmマイクロチップ発振器のパルスエネルギーを500 μJ超、平均出力を5 Wまで増幅した実証例があります。

さらに、JGM社は、独自の特許技術を活用し、非線形歪みを抑えつつ高出力動作を実現するとともに、高い耐久性とコンパクトな筐体設計を両立しています。波長、出力、パルス特性などの要件に応じた柔軟な設計が可能であり、用途に応じた最適なレーザーシステムの設計・製作およびOEM供給に対応しています。

当社では、JGM社製のミニMOPA(TM)シリーズやOEMレーザーシステムを含め、同社の各種レーザー発振器を幅広く取り扱っております。用途や仕様に応じた製品選定、構成提案も可能です。

JGM社のその他製品や同社以外の300社を超える海外メーカーの、10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/jgm-associates/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品シリーズ

＜ミニMOPA(TM)シリーズ＞

仕様・特長

- 発振方式：MOPA（Master Oscillator Power Amplifier）方式- 波長：初期デバイスは1064 nm。Tm、Ho、Yb、Erドープ媒質を用いた1064 nm以外の波長設計にも対応可能- 出力：単一VHGM(TM)増幅段で平均出力1 W～10 W超に対応- パルス幅：2～1000 nsの可変パルスモデル、500 ps～1 nsモデル、50 ps／100 psモデルなどを展開予定- 繰り返し周波数：パルス繰り返し周波数（PRR）可変モデルあり- ビーム特性：高ビーム品質により、1064 nmの高調波や他波長への変換に対応可能- 非線形効果：SPM、SRS、SBSなど、増幅器内の不要な非線形効果を抑制- サイズ：超小型レーザーデバイス、装置組込み用光源を想定- 用途：科学、産業、バイオメディカル、航空宇宙関連用途

＜高エネルギーミニMOPA(TM)シリーズ＞

仕様・特長

- 発振方式：MOPA（Master Oscillator Power Amplifier）方式- 波長：1064 nm- 出力：5 mJのシード入力時に最大115 mJ、100～150 μJのシード入力時に35 mJの2パス出力を実証- パルス幅：10 ns- 繰り返し周波数：10 Hz- ビーム特性：出力ビーム品質 M² = 2～2.5、シードレーザーのビーム品質 M² = 1.3- 増幅方式：シードビームを増幅器内で2パス増幅- サイズ：MOPAレーザーヘッド全体を6インチ角以下のフットプリントに収めることを目標- 今後の開発：繰り返し周波数・平均出力の向上、ビーム品質の改善、0.5～1 nsおよび50～100 psの短パルスマイクロチップレーザー発振器との組み合わせを予定- 用途：LIBS（レーザー誘起ブレークダウン分光）、フラッシュLiDAR、レーザー支援表面洗浄、精密塗装除去、皮膚科

＜マイクロチップ ミニ MOPA(TM)シリーズ＞

仕様・特長

- 発振方式：マイクロチップレーザーを発振器とするMOPA（Master Oscillator Power Amplifier）方式- 波長：1064 nm- 出力：1064 nmマイクロチップ発振器のパルスエネルギーを500 μJ超、平均出力を5 Wまで増幅した実証例あり- パルス幅：0.5～1 ns- パルス特性：短パルス、高パルスエネルギー- 繰り返し周波数：10 kHzでの動作例あり- ビーム特性：マイクロチップレーザーのビーム品質および発光スペクトルを維持したまま増幅可能- サイズ：小型・高効率なMOPAシステム構成

＜OEMレーザー事例＞

お客様指定の仕様に対応した、6種類のOEM Qスイッチレーザー