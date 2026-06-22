LINEでエンド・元請け開拓ができる「相田ちゃん」提供開始

株式会社オーガイ相田ちゃん

株式会社オーガイ（本社：東京都中野区本町、代表取締役CEO：山田魁）は、SES営業に特化したAI営業マン「相田ちゃん」の提供を開始したことをお知らせいたします。

リスト作成から決裁者アプローチ、案件×人材マッチング、フォーム営業、アポ獲得までを LINEでチャットするだけ で自動実行。

「営業を記録する」だけの従来ツールとは異なり、みずから動いて商談とアポを積み上げる“AI営業マン” です。料金は 月額10万円（初期費用15万円・最低契約期間なし）。

すでにリアライズフィット株式会社、株式会社SamurAI DX、株式会社住援への導入が進んでいます。

サービスサイト：https://www.orgaicompany.com/salescopilot

市場背景｜SES営業は「人を増やすほど苦しくなる」構造に

SES業界の経営者・役員の多くが、いま次の3つの課題に同時に直面しています。

- 案件獲得の難易度が年々上昇 - 市況の悪化により、これまで通りのやり方では案件が取れなくなっている。- 配信メールを処理しきれない - 毎日大量に届く案件・人材メール。提案すれば決まるとわかっていても、読む時間すらない。- 営業人件費の重さ - 営業1人あたり年400～600万円。5人体制なら年間2,000万円超の固定費が経営を圧迫する。

これらを放置すると、案件が取れずエンジニアの待機が発生 → 粗利が吹き飛び赤字へ、さらに営業人員の人件費が赤字を垂れ流すという負のループに直結します。

一方で競合は、すでにAI活用による営業効率化を始めています。差は開く一方です。

「人を増やす」以外の打ち手が、SES業界には必要とされています。

「相田ちゃん」とは｜SES営業のためだけに設計されたAI営業マン

「相田ちゃん」は、SES営業の即戦力として 24時間365日、休まず・辞めず・寝ずに稼働 するAI営業マンです。LINEで指示を送るだけで、リスト作成から提案・アポ獲得までを一気通貫で走り切ります。

名前の由来は、元請けと自社プロパーのエンジニアとの間で板挟みになりながらも、いい感じにマッチングを成立させること。SES特有の商流を前提に設計された、業界特化型 であることが最大の特徴です。

「相田ちゃん」ができること

フォーム営業

弊社が保有する数万社のSES企業リストへ、企業ごとに最適化した文面を自動生成し、一斉送信。

決裁者アポ（LinkedIn）

数千人のリストの中から自社開発・受託開発会社のCEO／CTO／PM／EM／テックリードへ、LinkedIn DMで自動アプローチ。

案件・エンジニア検索

配信されている案件・エンジニア情報を一覧で横断検索。

LINEで「このリストにフォーム営業して」と送るだけ。文面作成・一斉送信・進捗管理・返信集約まで、スマホひとつで完結 します。

なぜ“管理ツール”ではなく“AI営業マン”なのか

「SFAやSaaSと何が違うのか」とよく聞かれます。答えは1つ、“管理”ではなく“売上”を作るから です。

管理ツールは売上を作らない。

SFA／SaaSは「営業を記録する」道具。相田ちゃんは、配信からアポ獲得まで自分で動きます。

SES特化のフォーム営業は、相田ちゃんだけ。

汎用SaaSはSESの商流に合いません。相田ちゃんはSES特有の商流を前提に設計されています。

数万社のエンド・元請けリストは、他にない。

約1万社のBP配信情報を含む独自データを保有し、商流に直結する営業先へ自動でアプローチします。

さらに、案件側3ソース × エンジニア側3ソース ＝ 9通りのマッチングをすべてカバー。使うほど自社の案件・人材・商流を学習し、提案精度が日々向上します。

導入効果｜営業1人＝月50万、相田ちゃんは月10万

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143640/table/18_1_c415afba5dab1a9f5729ee757e739198.jpg?v=202606220551 ]

営業1人あたり月50万円に対し、相田ちゃんは月10万円。

差額40万円/月（年480万円）を、そのまま粗利に回せます。

人は「決める仕事」＝面談・関係構築・クロージングだけに集中できる体制へ移行できます。

料金プラン

代表コメント

- 相田ちゃん｜月額10万円：初期費用15万円／最低契約期間なし／全機能利用可能（リスト作成・アポ獲得・営業・提案資料作成の一気通貫支援）／チャットサポート付き- SES営業業務代行｜月額30万円：稼働時間50h以内／SES営業に関するあらゆる業務を代行

SES業界は「案件が取れない」「営業を増やすほど固定費が重い」という、構造的なジレンマを抱えています。私たちはこの課題を、人を増やすのではなく“AI営業マンを雇う”という選択肢で解こうと考えました。

相田ちゃんは、単なる効率化ツールではありません。SESの商流を前提に、配信からアポ獲得まで自分で動き、売上を作るために設計しています。経営者の皆様には、相田ちゃんに営業の実務を任せ、人は「決める仕事」に集中していただきたい。それが、いまのSES業界に最も必要な打ち手だと信じています。

― 株式会社オーガイ 代表取締役CEO 山田魁

まずは無料デモから

貴社の案件・人材で、相田ちゃんが実際にマッチングする様子をその場でご覧いただけます。

サービスサイト：https://www.orgaicompany.com/salescopilot

会社概要

会社名：株式会社オーガイ

所在地：東京都中野区本町2-41-7

代表者：代表取締役CEO 山田魁

設立：2024年4月

事業内容：AI受託開発／コンサルティング事業、SES営業特化AI「相田ちゃん」の開発・提供

本件に関するお問い合わせ

株式会社オーガイ 広報担当 E-mail：kai.yamada@orgai.info

TEL：070-3157-1998

Web：https://www.orgaicompany.com