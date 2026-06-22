アジラ、日仏両政府による「第1回日仏ハイレベルAI対話」の官民対話に参加

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、2026年6月19日（金）にフランス・パリで開催された「第1回日仏ハイレベルAI対話」の官民対話に、日本のAI関連企業の一社として参加したことをお知らせします。

開催の背景

本対話は、2026年4月に行われた高市早苗首相とマクロン・フランス大統領による日仏首脳会談を契機に開催されたものです。同会談において両首脳は、AI分野で具体的な協力を深化させるため、AIに関するハイレベル対話を立ち上げることで一致し、「AI分野の協力に関する日仏共同声明」を公表しました。今回の対話は、この合意に基づき実現した初めての開催となります。

本対話の詳細は、外務省の報道発表をご覧ください。

外務省 報道発表「第1回日仏ハイレベルAI対話の開催（結果）」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_03850.html

開催概要

名称：第1回日仏ハイレベルAI対話

開催日：2026年6月19日（金）

開催地：フランス・パリ

共同議長：赤堀毅 外務審議官 ／ ダビド・ベルトロッティ フランス欧州・外務省副事務次官

構成：政府間対話、官民対話（アジラは官民対話に参加）

＜参加企業＞

官民対話には、アジラを含む日仏双方のAI関連企業が参加しました。

日本側（アルファベット順）：アジラ、三菱商事、Preferred Networks、Sakana AI、ソフトバンクグループ

フランス側（アルファベット順）：ATOS、Current AI、Gobano Robotics、Harmattan AI、Scaleway

アジラの参加内容

官民対話では、日仏双方の企業から、両国のAI能力強化に向けた取組や、グローバル・サウスにおけるAI協力の方針などが共有され、産官学連携によるイノベーション・エコシステムの強化に向けた意見交換が行われました。その上で、今後の具体的かつ実践的な協業の可能性について議論が交わされました。



本対話には、アジラの海外事業開発責任者の中尾が出席し、アジラ独自の技術である行動認識AIと、その社会実装に向けた取り組みについて説明しました。顔認証のように個人を特定するのではなく、骨格情報や周囲の状況から「何が起きているか」を解析するという行動認識AIの特徴を紹介し、プライバシーに配慮した設計思想を「民主的社会のための信頼できるAI」という考え方とともに説明しました。



あわせて、独自開発のセキュリティ領域特化型VLM（Vision Language Model）「AsillaVision」を提示するとともに、人手不足という日本の社会課題を背景に、日本国内で実証した行動認識AIを海外へ展開していく構想を共有しました。

今後の展望

アジラは、本対話への参加を一つの契機として、日仏をはじめとする海外のパートナーとの連携を深め、具体的かつ実践的な協業の可能性を探ってまいります。今後も、行動認識AIを通じて、安心・安全な社会の実現に取り組んでまいります。

「AI Security asilla」とは

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

会社概要

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/



本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ

広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp