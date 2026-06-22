5GスライシングとMECダイレクトを活用した国内初*の実証実験「放送TS＋PTPの長距離伝送（大阪ー東京間）」に成功

株式会社メディアリンクス

株式会社メディアリンクス

セイコーソリューションズ株式会社

株式会社TBSテレビ

株式会社毎日放送

株式会社メディアリンクスは、株式会社毎日放送、セイコーソリューションズ株式会社など計4社と共同で、キャリア5Gを用いた「放送TS（Transport Stream）＋PTP（Precision Time Protocol）」による長距離伝送（大阪ー東京間）の実証実験を行い、国内で初めて*1 成功したことを発表いたします。

本実験は、大阪（NTTドコモビジネス、以下ドコモビジネスが提供する検証ルーム）から千葉・幕張メッセまでの区間においてNTTドコモが提供する5G回線（５Ｇスライシング技術およびMECダイレクト(R)技術）・マルチパス転送ゲートウェイ（MP転送GW）*2 を使用し、放送TSおよびPTPを伝送することを目的に実施しました。

放送TSとPTPの長距離伝送には専用線やダークファイバー相当の回線が必要であり、高い運用コストが課題でした。今回の実証実験の成功により、高額な専用回線に依存せず、キャリア5Gを用いた「現実的なコスト削減」と、災害時などに現地へ赴き即座に回線を構築できる「迅速なBCP（事業継続計画）対応」の可能性が示され、放送ネットワーク運用において革新的な一歩となる成果を得ることができました。

*1 6社調べ（2026年6月時点）

*2 マルチパス転送ゲートウェイ（MP転送GW） NTTネットワークサービスシステム研究所が開発した、5Gなど複数の通信回線を組み合わせることが可能なマルチパス転送技術。回線ごとの通信品質に応じてパケットの振り分け、再送制御、誤り訂正を動的に行うことで、通信帯域の向上に加え、遅延・ジッタの抑制およびパケットロス率を低減し、品質変動の大きいモバイル回線においても安定した放送映像伝送を実現。

【共同実施企業（計４社）】

株式会社メディアリンクス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：菅原 司）

セイコーソリューションズ株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：関根 淳）

株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝 正峰）

株式会社毎日放送（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：虫明 洋一）

【協力企業（計２社）】

株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃）

NTTドコモビジネス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 克重）

この実証実験は、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催された「Interop Tokyo 2026」のShowNet「Media over IP」特別企画の一環として実施され、開催中にこの実証実験の成果は実際の伝送環境とともに紹介しました。

https://www.interop.jp/2026/shownet/media-over-ip/

■実証実験系統図

* RPTP（Resilient PTP）：PTP 非対応の IP ネットワーク上で、PTP を安定同期させる技術

株式会社メディアリンクス、株式会社インターネットイニシアティブ、セイコーソリューションズ株式会社、株式会社ユニ・ポイントによって構成されるRPTP Allianceによって確立されている

■サービス・製品の紹介

・docomo MEC(R)（NTTドコモ）

https://www.mec.docomo.ne.jp/

・5Gスライシング(NTTドコモ)

https://www.ntt.com/business/services/5gslicing.html?msockid=2cc23cd94e5164a9271d2bc64ff665d1

・MDP3020 SFN（メディアリンクス）

https://jp.medialinks.com/products/ip-edge-devices/mdp3020-sfn/

・TS-29５０（セイコーソリューションズ）

https://www.seiko-sol.co.jp/products/time_server/time_server_lineup/time_server_pro/

・TS-1550（セイコーソリューションズ）

https://www.seiko-sol.co.jp/products/time_server/time_server_lineup/time-server-pro-ts-1550/

※「docomo MEC」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「MECダイレクト」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「docomo MEC」「MECダイレクト」は株式会社NTTドコモが提供元であり、NTTドコモビジネス株式会社が代理人として保有する契約締結権限、および包括的な業務受託にもとづき販売しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社メディアリンクス テクニカルセールス

川崎市幸区堀川町580-16川崎テックセンター18階 TEL: 044-589-3570（代表）

セイコーソリューションズ株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 TEL: 043-273-3111(代表)

株式会社TBSテレビ

東京都港区赤坂5丁目3番6号 TEL:03-3746-1111（代表）

株式会社毎日放送 コンプライアンス局広報部

大阪市北区茶屋町17番1号 TEL： 06-6359-1123（代表）