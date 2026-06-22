静岡県・鈴木康友知事がセブンセンスマーケティングに来社

セブンセンスマーケティング株式会社

セブンセンスマーケティング株式会社（本社：静岡県沼津市、代表取締役：宮田 昌輝）は、2026年6月20日（土）、静岡県の鈴木康友知事一行の来社を受け入れました。沼津信用金庫が運営するまちづくりプラットフォーム「ぬましんCOMPASS」の視察にあわせて当社オフィスにお越しいただき、当社の事業についてご説明・ディスカッションを行うとともに、知事より地域スタートアップへの温かい応援コメントを頂戴しました。

来社の概要

・日時：2026年6月20日（土）

・来社者：静岡県 鈴木康友 知事 ほか一行

・場所：セブンセンスマーケティング株式会社（静岡県沼津市）

・内容：当社事業のご説明／ディスカッション／知事による応援コメント

当社代表の宮田昌輝より、Webマーケティング支援事業と、PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」を中心とした事業内容をご説明し、地域からデジタルサービスを生み出す取り組みや、起業の視野を広げる活動についてディスカッションを行いました。視察を通じて、知事からは地域発のスタートアップ・新サービスの成長を後押しする応援のお言葉を頂戴しました。

まちづくりプラットフォーム「ぬましんCOMPASS」について

「ぬましんCOMPASS（ぬましんコンパス）」は、沼津信用金庫が運営する、シェアオフィス・コワーキングスペース・ワークショップスタジオの機能を１つにしたまちづくりプラットフォームです。旧駅北支店の建物を活用し、創業を目指す起業家に新たな活動拠点を提供するとともに、行政機関や地域企業との連携により、沼津信用金庫が伴走支援を行っています。これまでに「ぬましんCOMPASS」を通じた起業は20社を超え、成長する地域企業と起業家とのマッチングを促進する拠点として、地域経済の活性化に貢献しています。

今後について

当社は今後も、沼津・静岡の地に根ざしながら、SaaS事業「みえるクラウド(R)ログ」を通じて中小企業のDXと地域経済の活性化に貢献してまいります。地域の起業支援・人材育成にも引き続き取り組み、「関わる人が当たり前に幸せであること」を大切に事業を推進してまいります。

「みえるクラウド(R)ログ」について

PCにエージェントをインストールするだけで、業務履歴・スクリーンショット・アプリ利用時間を完全自動でクラウドに記録・分析。日報不要で「誰が・いつ・何をしていたか」が一目でわかります。累計導入250社超。月額50,000円（税込55,000円・50台まで）、MCP活用プランは月額10万円～。

サービスサイト：https://mierucloud.co.jp/log/

会社概要

会社名：セブンセンスマーケティング株式会社

代表者：代表取締役 宮田 昌輝

所在地：静岡県沼津市高島町15-5（沼津オフィス）／東京都中央区銀座8-18-3 銀座加藤ビル2F（銀座オフィス）

設立：2020年3月4日

事業内容：Webマーケティング支援、PCログ管理SaaS「みえるクラウド(R)ログ」の開発・提供

本件に関するお問い合わせ

セブンセンスマーケティング株式会社 みえるクラウド事業部 広報担当

E-mail：pr@ss-marketing.jp

Tel：03-4405-2977