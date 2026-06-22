SCS評価制度の運用開始に向けたセキュリティ体制の整備をサポート！ 「SKYSEA Client View Ver.21.3」を発売

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View Ver.21.3」（スカイシー クライアント ビュー バージョン21.3）を開発、2026年6月22日（月）より販売を開始いたしました。

「SKYSEA Client View Ver.21.3」では、運用開始が迫る「SCS評価制度（サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度）」への対応を効率化する各種ツールをご用意。技術的な対策にとどまらず、組織の体制整備まで幅広くサポートします。そのほか、Microsoft 365監査ログの取得に対応するなど、各種機能の強化を図りました。

■「SKYSEA Client View Ver.21.3」新機能・サービス※1

1. SCS評価制度への対応を効率化するサポートツールをご用意

情報セキュリティポリシーの策定など、SCS評価制度の「★3」取得に必要な社内規定やチェックリストの作成を支援するツールを無償でご利用いただけます※2。一部を加筆するだけですぐに活用できる各種テンプレートのほか、活用方法を解説した動画や、対応漏れがないかを確認できるチェックシートで、管理者の皆さまの負担を軽減します。

2. Microsoft 365監査ログに対応、クラウドサービスの利用をよりセキュアに【オプション※1】

マイクロソフト社の各種クラウドサービス上での操作履歴を記録した「Microsoft 365監査ログ」を、SKYSEA Client Viewのログとして取得・確認できるように改善。OneDrive、SharePoint、Teamsにアップロードされたファイルの追跡や、「新しいOutlook」で送信された添付ファイル名の確認ができ、インシデント発生時などの詳しい状況把握・調査をサポートします。

3. M1 Cloud Editionで不許可PCの社内ネットワーク接続を検知可能に

M1 Cloud Editionでも、不許可端末検知アラートを搭載。使用が許可されていないPCの社内ネットワークへの接続を検知できるようになりました。従業員による私物PCの使用や攻撃者による不正アクセスなどの素早い把握を支援します。

その他新機能・機能改善

・「ブラウザ環境分離」機能がArm(R)版Windowsで使用可能に

・外付けデバイスの暗号化状況がひと目でわかるようにログの表示を改善

・「メッセージ」機能における海外言語の表示精度を改善

・「Amazon WorkSpaces」に対応

・「IntraGuardian2+ Enterprise for SKYSEA VLAN版」との連携に対応

・M1 Cloud EditionでユーザーによるSKYSEA Client Viewの不正停止を防止可能に

※詳細は下記Webサイトをご覧ください。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

※1 各機能の搭載エディションおよびオプションについては、商品サイト（https://www.skyseaclientview.net/function/new.html）をご確認ください。

※2 サポートツールの提供は予告なく終了する場合がございます。

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」とは

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。

「SKYSEA Client View」の搭載機能※1[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1312_1_3eb1444d5a173a91785ff592444e7fd0.jpg?v=202606220551 ]

※1 各機能の搭載エディションおよびオプションについては、商品サイト（https://www.skyseaclientview.net/function/）をご確認ください。

■ 動作環境

※詳細は下記Webサイトにてご覧ください。

https://www.skyseaclientview.net/

■ お問い合わせ

下記Webサイトよりお問い合わせください。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

（ページ内のお問い合わせボタンをクリックしてください。）

- SKYSEA および SKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- Microsoft、Microsoft 365、OneDrive、SharePoint、Outlook、Windows および Windows Server は、Microsoft Corporationの登録商標または商標です。- Arm(R) は、Arm Limitedの登録商標または商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。