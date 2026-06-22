DOBOT最新協働ロボットとヒューマノイドをRobot Technology Japan 2026に出展

DOBOT JAPAN株式会社

2026年6月11日から13日まで、愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）にて、産業用ロボット・自動化展示会「Robot Technology Japan 2026（RTJ 2026）」が開催されました。

協働ロボット、産業用自動化ソリューション、およびフィジカルAI（Embodied AI）分野のグローバルリーダーであるDOBOTは、本展示会において最新の製品と自動化ソリューションを紹介し、日本国内外の製造業関係者、システムインテグレーター、業界パートナーから大きな注目を集めました。

「One Brain, Multiple Bodies」が描くフィジカルAIの未来

AIとロボティクス技術の進化に伴い、フィジカルAIは研究開発段階から実用化フェーズへと移行しつつあります。

DOBOTは今回、「One Brain, Multiple Bodies（一脳多体）」をコンセプトとしたフィジカルAIプラットフォームを展示しました。ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、産業用ロボットアームなど、異なるロボット形態が共通のAI基盤を活用することで、知覚・判断・学習能力を共有し、より高度な作業への対応を目指しています。

■次世代ヒューマノイドロボット「ATOM―Max」

展示会の注目製品の一つとして、最新世代ヒューマノイドロボット「ATOM Max(https://jp.dobot-robots.com/products/humanoid-robots/atom.html)」を披露しました。

41自由度を備えるATOM Maxは、将来のスマートファクトリーやサービス分野における活用可能性を示し、多くの来場者から高い関心を集めました。

■SPS（Sequential Parts Supply）自動車部品仕分けソリューション

ATOM-W車輪型ヒューマノイドロボットを活用した自動車部品仕分けデモも実施しました。

DOBOT独自開発のNeural Dexterous System（NDS）を搭載し、上半身28自由度による高精度な操作を実現。繰り返し精度±0.05mmにより、自動車部品のピッキング、仕分け、搬送、投入・取り出し作業を自律的に行うことが可能です。

■四足歩行ロボット「Rover X1」体験展示

会場では四足歩行ロボット「Rover X1(https://www.inffnitech.com/)」の体験エリアも設置されました。

来場者とのインタラクションを通じて、工場内巡回点検や複雑地形での移動、研究開発用途など、多様な活用シーンを紹介しました。

製造業の自動化を支える協働ロボットソリューション

DOBOTは世界100以上の国と地域で事業を展開し、累計出荷台数は10万台を突破しています。人手不足や労働力の高齢化、製造現場の自動化ニーズといった課題解決を支援しています。

RTJ 2026では、さまざまな製造業向け自動化ソリューションを展示しました。

■CR 30H-Food(https://jp.dobot-robots.com/products/cr-30h/cr-30h-collaborative-robots.html)パレタイジングソリューション

食品・飲料、物流、自動車、金属加工業界向けに開発された高速パレタイジング(https://jp.dobot-robots.com/apply/palletizing.html)・デパレタイジングソリューションです。4ステップでプログラム生成が可能なインテリジェントパレタイジングシステムにより、最短2時間での立ち上げを実現します。

■CR10A(https://jp.dobot-robots.com/products/cra-series/dobot-cra-series.html) 自動車シート検査ワークステーション

協働ロボットと3Dビジョン技術を組み合わせ、自動車、航空宇宙、重工業分野における大型部品の高精度検査を実現します。

■Nova 2s(https://jp.dobot-robots.com/products/nova-series/nova-series-for-industrial-applications.html) 仕分けワークステーション

3C電子機器や精密組立工程向けに設計されたコンパクトな自動化ソリューションです。省スペース設計と高い柔軟性により、多様な生産現場への導入が可能です。

■CR30A(https://jp.dobot-robots.com/products/cra-series/dobot-cra-series.html) ネジ締めワークステーション

トルクの可視化と作業データのトレーサビリティを実現し、すべての締結工程を正確に管理できます。繰り返し精度±0.05mm、トルク範囲5～25Nmに対応し、自動車、家電、電子機器分野の精密組立に適しています。

■グローバルな協業でスマート製造の未来を創造

DOBOTは今後も、協働ロボット、ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボットを中心とした製品を拡充し、世界中のパートナーとともにAIと自動化技術の融合を推進してまいります。

展示会テーマである「DO MORE WITH DOBOT」のもと、DOBOTは実用的かつ高効率な自動化ソリューションを提供し、お客様の製造現場の自動化を支援します。

【会社概要】

会社名：Dobot Japan株式会社

所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目1－12 VORT浜松町III 4F

グローバル本社：中国・深圳

事業内容：産業用協働ロボットおよびヒューマノイドロボット関連製品の研究開発・製造・販売

公式サイト：https://jp.dobot-robots.com/

ミッション：ロボティクスの革新により、人々の仕事と生活のあり方をアップデートする。

ビジョン：エンボディドAI分野におけるイノベーションをリードする。

業界メディア各社様による転載・ご取材を歓迎しております。

追加資料、画像素材、インタビュー対応等をご希望の場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

Dobot Japan株式会社

Email：sales.japan@dobot-robots.com

TEL：03-6381-5818