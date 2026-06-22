株式会社ディーカレットホールディングス、2026 年 7 月 1 日付で「株式会社DCP」に商号変更およびブランドロゴ刷新のお知らせ

株式会社ディーカレットDCP

株式会社ディーカレットホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平子 惠生、以下：当社）は、6 月 22 日開催の第 5 回定時株主総会および取締役会を経て、2026年 7 月 1 日付で 法人名（商号）を「株式会社 DCP」に変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

【新コーポレートロゴ】

当社の完全子会社である株式会社ディーカレット DCP（以下、ディーカレット DCP）は、「トークン化預金（DCJPY）」のプラットフォーム開発および関連サービスの提供を行ってまいりました。

昨今、ステーブルコインをはじめとするデジタルマネーへの世界的な注目が高まる中、ディーカレット DCP が培ってきた技術と独自のポテンシャルを業界のスタンダードへと押し上げるべく、事業は次のステージへと移行しております。

今後のさらなる成長を見据え、この度、国内外の多くのパートナー企業が安心して参画できる中立的な「インフラ」としての立ち位置を明確化するため、段階的な事業のアップデートを強力に推進することとなりました。

今般、その変革の意義を明確化するため、当社の法人名を「株式会社 DCP」へと変更し、今後の成長基盤としてデジタル経済の発展に貢献してまいります。

新社名である「DCP」は、Digital（デジタル）× Deal（価値ある取引）、Current（今のトレンド・流通）× Currency（世の中を巡る通貨）、そして Platform（みんなを支える基盤）の頭文字に由来します。これには、最先端のテクノロジーを用いて今この瞬間の豊かさを社会に届ける、強固なプラットフォームを目指すという決意が込められています。

今回の商号変更に伴うリブランディングにより、ロゴマークも刷新いたします。新たなロゴに採用された「X（クロス）」のモチーフは、当社、金融機関、そして事業者の三者三様の想いを 3 本の線で表現しております。その想いが交差（クロス）する場（プラットフォーム）であることを、「X」の象徴的な形でシンボル化しました。

日本発のトークン化預金を提供する確固たるプラットフォーマーとしての信頼性を確立してまいります。

【新法人名概要】

会社名： 株式会社 DCP（英語表記：DCP Inc.）

変更日： 2026 年 7 月 1 日

代表者： 代表取締役 社長執行役員 CEO 兼 COO 平子 惠生

本社： 東京都千代田区富士見 2-10-2

公式サイト：https://www.decurret-dcp.com/

（※当社のコーポレートサイトは、商号変更日である 7 月 1 日より、新ブランドのデザインへと全面リニューアルいたします。URL も同日、新 URL へと自動的に切り替わります）