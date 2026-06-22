役員体制に関するお知らせ
株式会社ディーカレットDCP
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_1_d00579469e82fe83ec497bdf8e5d91f3.jpg?v=202606220551 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_2_88fa467661f7d75989f86e9039328489.jpg?v=202606220551 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_3_e36565d42687d4afcf95ffcad6a4d0f4.jpg?v=202606220551 ]
(参考)
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_4_01ae2a98a05b8df26063e1578cfe7e86.jpg?v=202606220551 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_5_a51679c3fdc69afa2c055aff877497f8.jpg?v=202606220551 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_6_9422c6c7959732a50d7095622bc1013e.jpg?v=202606220551 ]
株式会社ディーカレットホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平子 惠生）は、6 月 22 日開催の第 5 回定時株主総会および取締役会を経て、以下の通り、2026 年 6 月 22 日付、2026 年 7 月 1 日付の役員体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお子会社である株式会社ディーカレット DCP につきましても、同日に行われる株主総会および取締役会後、併記した新体制となりました。
2026 年 6 月 22 日付の役員体制は以下の通りです。
【ディーカレットホールディングス 新役員体制】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_1_d00579469e82fe83ec497bdf8e5d91f3.jpg?v=202606220551 ]
【ディーカレット DCP 新役員体制】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_2_88fa467661f7d75989f86e9039328489.jpg?v=202606220551 ]
【新任執行役員の略歴】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_3_e36565d42687d4afcf95ffcad6a4d0f4.jpg?v=202606220551 ]
(参考)
2026年6月22日付の執行役員体制は以下の通りです。
【ディーカレットホールディングス】
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_4_01ae2a98a05b8df26063e1578cfe7e86.jpg?v=202606220551 ]
【ディーカレット DCP】
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_5_a51679c3fdc69afa2c055aff877497f8.jpg?v=202606220551 ]
2026年7月1日付の執行役員体制は以下の通りです。
【ディーカレットホールディングス】
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_6_9422c6c7959732a50d7095622bc1013e.jpg?v=202606220551 ]