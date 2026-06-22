役員体制に関するお知らせ

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株式会社ディーカレットDCP


株式会社ディーカレットホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平子 惠生）は、6 月 22 日開催の第 5 回定時株主総会および取締役会を経て、以下の通り、2026 年 6 月 22 日付、2026 年 7 月 1 日付の役員体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。


なお子会社である株式会社ディーカレット DCP につきましても、同日に行われる株主総会および取締役会後、併記した新体制となりました。



2026 年 6 月 22 日付の役員体制は以下の通りです。



【ディーカレットホールディングス 新役員体制】


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_1_d00579469e82fe83ec497bdf8e5d91f3.jpg?v=202606220551 ]

【ディーカレット DCP 新役員体制】


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_2_88fa467661f7d75989f86e9039328489.jpg?v=202606220551 ]


【新任執行役員の略歴】



[表3: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_3_e36565d42687d4afcf95ffcad6a4d0f4.jpg?v=202606220551 ]


(参考)
2026年6月22日付の執行役員体制は以下の通りです。


【ディーカレットホールディングス】


[表4: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_4_01ae2a98a05b8df26063e1578cfe7e86.jpg?v=202606220551 ]


【ディーカレット DCP】


[表5: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_5_a51679c3fdc69afa2c055aff877497f8.jpg?v=202606220551 ]

2026年7月1日付の執行役員体制は以下の通りです。


【ディーカレットホールディングス】


[表6: https://prtimes.jp/data/corp/94264/table/68_6_9422c6c7959732a50d7095622bc1013e.jpg?v=202606220551 ]