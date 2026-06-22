AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」、ワークスペース内の「ユーザー検索機能」をリリース

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、個社のワークスペース上で、同組織内に所属する特定のユーザーをメールアドレスで検索できる「ユーザー検索機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

■ ユーザー検索機能について

今回リリースした「ユーザー検索機能」は、特定ユーザーの権限変更や退職に伴うアカウント削除などを行う際の「対象者を探す作業」をより効率化するための機能として開発いたしました。

本機能では、メンバー一覧画面上の検索窓からメールアドレスで特定のユーザーを検索して表示することが可能となります。

イルシルは、今後もユーザーの皆様のお声を元に、サービスの改修・機能の拡充を進めてまいります。

■ 企業情報

【株式会社イルシル】

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

note：https://note.com/lubis_elucile/

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【お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact