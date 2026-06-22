『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』、クリエイターとともに広がるコミュニティの熱量。「スピキ動画」などの公式クリエイターと開発陣に訊く、“トリッカル創作”の現在地

BILIBILI HK LIMITED

EPID Gamesが開発しbilibiliが運営するスマートフォン向けRPG『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦（以下、トリッカル）』は、ユーザーコミュニティの活動も活発である。

6月21日にニコニコ動画で実施された「『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』ぷにぷに！探検隊#2」では、多くのプレイヤーから支持を集めたクリエイター「かにさんだー」さんに「コミュニティ貢献賞」を授与した。

今回、AUTOMATONは公式クリエイターにインタビューを実施。ショート動画で人気の高い霧原沙織さん、本作の配信を行っているかにさんだーさん、解説動画投稿のでんおこ DEN_OKOさんに、活動の様子を訊いてきた。あわせて、公式クリエイター運営チームにも、「公式クリエイターとは何か」「公式クリエイターになるとどのようなサポートを受けられるのか」「どうすれば参加できるのか」「二次創作ガイドラインはなぜ緩和されたのか」といった、プレイヤーが気になるポイントについても回答してもらった。

初日からの配信、そしてコミュニティ貢献賞へ。プレイヤーとともに『トリッカル』の成長を見届けたかにさんだーさん

かにさんだーさんは、配信活動を中心に高い人気を維持しているクリエイターだ。「トリッカル 2026 配信大会」ではコミュニティ投票賞を受賞し、ハーフアニバーサリー配信大会では「人気クリエイター賞」と「コミュニティ投票賞」を同時受賞。受賞の感想について、かにさんだーさんは「自分なりに真剣に準備し、配信を続けてきたからこそ、結果を見たときはとても嬉しかった」と語り、「人生『トリッカル』最高です」と話した。

ストーリー朗読寄りの配信とは異なり、かにさんだーさんのコンテンツは攻略、アップデート情報、イベント情報の整理に重点を置いている。新バージョンや新イベントが実装されるたびに、彼はできるだけ早く配信を行い、情報を共有しながらコメント欄を通じてプレイヤーの反応や攻略のヒントを集めている。こうした攻略を軸にした、視聴者との双方向のやり取りを重視する配信スタイルが、彼のチャンネルの大きな特徴となっている。

かにさんだーさんにとって、配信を続けることは決して苦ではないという。そもそも自分が好きなことをしているからだ。『トリッカル』の安定したアップデートのリズムも、配信内容に常に新しい素材を与えてくれるという。

公式が開催する配信大会は、創作へのモチベーションをさらに高める存在であり、たとえ受賞できなかったとしても、チャンネルの成長につながる機会になるという。配信大会以外にも、かにさんだーさんは公式のエイプリルフール特別企画に参加しており、「金のクレヨンアイコンに変更する」といった、参加ハードルが低く、誰でも楽しみやすい企画が印象に残っていると話す。

今後は、クリエイター同士の交流を軸にした企画がさらに増えることを期待しており、使徒証をテーマにしたトレーディングカードやぬいぐるみなどのグッズ展開にも期待を寄せている。今回「コミュニティ貢献賞」を受賞したことは、かにさんだーさんと『トリッカル』コミュニティのつながりを、より特別な形で記録する出来事となった。

かにさんだーさんのYouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@KaniSANDER

「スピキ」のショート動画が1,000万回再生を突破。チャンネル登録者数も大きく成長した霧原沙織さん

霧原沙織さんは、人気の「スピキ動画」シリーズを中心に、ショート動画で大きな注目を集めているクリエイターだ。4月1日に投稿したショート動画は1,400万回以上再生され、関連するスピッキーのショート動画は現在1,800万回再生を突破している。

そんな「スピッキーショートアニメ」シリーズの出発点は、他のクリエイター作品を見たことだったそうだ。プレイヤーたちが『トリッカルl』を題材に面白いコンテンツを作っているのを見て、自分も試してみたいと思ったという。もともと動画投稿や編集の経験があったため、ショート動画制作に入るハードルはそれほど高くなかったそうだ。

高頻度で更新していた時期には、スピッキー関連の素材や話題そのものが豊富で、そこから次々とアイデアが生まれた。アイデアに詰まったときは、身の回りのものを起点に「これをテーマにしたらどう作れるか」と考えたり、日常の一場面とゲーム内の使徒キャラクターを組み合わせたりしているという。

ショート動画制作において霧原沙織さんが大切だと考えているのは、「自分の感覚を過信しすぎないこと」だ。自分ではあまり納得していなかった動画が、思いのほか広く拡散された経験もある。そのため、ショート動画の拡散には不確実性があることを受け入れつつ、縦型動画に向いた一発ネタ、ループ感、音のリズムをより重視するようになったそうだ。

霧原沙織さんによれば、横型動画はストーリー性のある内容に向いている一方、縦型ショート動画はネタや感情を素早く伝えるのに向いている。こうした軽快で直接的、かつ拡散しやすい形式によって、「スピッキーショートアニメ」は多くのプレイヤーが『トリッカル』コミュニティのコンテンツに触れる入口の一つとなっている。

https://www.youtube.com/shorts/3hUu0veT_1A

1分でキャラクターの魅力を伝え、より多くのプレイヤーに『トリッカル』の物語を届けたでんおこ DEN_OKOさん

でんおこ DEN_OKOさんは、「1分で分かるトリッカル」シリーズやイベントストーリーまとめ動画など、解説・整理型のコンテンツで支持を集めている。ショート動画に力を入れ始めたきっかけは、自身がYouTubeを視聴する中で、長尺動画よりもショート動画を見る時間が圧倒的に長いと気づいたことだったという。若い世代にも届きやすい形式として、短尺動画の制作に注力し始めた。

「1分でわかる」シリーズでは、少し速めのナレーションでテンポを作り、動画の冒頭にキャラクターボイスを入れることで、視聴者がすぐにキャラクターへ興味を持てるよう工夫しているという。限られた時間の中でキャラクターの魅力を正確に伝えるため、イベントストーリー、使徒ストーリー、ナレーション、図鑑説明、関連Wikiなどを参照し、その中から紹介に適した内容を選んでいるそうだ。

一方、「イベントストーリーまとめ」の長尺動画シリーズは、もともと自分が好きなイベントストーリーをいつでも見返せるようにするために始めたものだった。コメント欄で「このシーンはどのストーリーに出てきたものですか？」という質問が増えるにつれて、これらの動画は新規プレイヤーや既存プレイヤーがイベントストーリーを補完するための重要な資料にもなっていったという。

今後、公式に期待するコラボレーションについて、でんおこ DEN_OKOさんは「高品質な同人イラストをゲーム内アイテムとして実装したり、実物の商品として展開したりする形も面白いのではないか」と話す。グッズ面では、『トリッカル』最大の魅力の一つが、キャラクターの頬の「もちもち」「ぷにぷに」とした質感にあると考えており、ぬいぐるみやクッションなどの商品は非常に魅力的になるだろうと語った。

https://www.youtube.com/shorts/6SUunthTdko

公式クリエイター制度による、クリエイターがコンテンツエコシステムとグッズ開発に参加できる仕組み

ここからは開発陣へお話を伺っていく。『トリッカル』のクリエイター運営チームにも話を聞き、彼らが考えるプレイヤーコミュニティ、そして公式クリエイター制度の今後の目標について訊いた。

──なぜ今、公式クリエイター制度を推進しているのでしょうか？

公式クリエイター運営チーム：

『トリッカルl』が日本のプレイヤーコミュニティでますます盛り上がりを見せるなか、イラスト、動画、ミーム、攻略、配信、同人グッズ、オフラインイベントなど、さまざまな形でゲームへの愛情を表現してくださるプレイヤーが増えていると感じています。こうした創作は、ゲームの外側にある単なる付随的なものではなく、『トリッカル』のコミュニティ文化を形作る非常に重要な一部です。

そのため、公式クリエイター制度を通じて、まず本当に『トリッカル』を好きでいてくださるクリエイターの皆さまと安定したつながりを築き、この長期的な取り組みに参加していただきたいと考えています。クリエイターの皆さまは、それぞれ得意な方法でゲームへの理解や愛情を表現してくださいます。公式としてできることは、素材、情報、イベント参加の機会、露出・推薦、報酬面でのサポートをできる限り提供し、クリエイターのチャンネルやアカウントの成長を後押しするとともに、そうしたコンテンツがより多くのプレイヤーに届きやすくすることだと考えています。

創作の価値は再生数、フォロワー数、販売数だけで決まるものではないと考えています。公式クリエイター制度も、フォロワー数の多いチャンネル運営者や有名クリエイターだけを対象にしたものではありません。『トリッカルl』を本当に好きで、自分なりの方法でその気持ちを発信したいと思ってくださるすべてのプレイヤーとつながることを目指しています。

──「公式クリエイター」とは、どのような存在だと定義していますか？

公式クリエイター運営チーム：

クリエイターとは、『トリッカル』が好きだからこそ、イラスト、動画、ミーム、攻略、配信、同人活動、あるいはその他の形でその気持ちを発信してくださるプレイヤーのことです。

そのうえで「公式クリエイター」とは、公式と安定したつながりを持ち、創作ガイドラインを守りながら、『トリッカル』コミュニティに継続的にポジティブなコンテンツを届けてくださるクリエイターを指します。公式クリエイター制度は、フォロワー数の多いチャンネル運営者や有名クリエイターだけに向けたものではありません。もちろん、再生数、フォロワー数、販売数などは参考要素の一つですが、それだけが基準ではありません。

より重視しているのは、その方が本当に『トリッカル』を好きでいてくださるか、自分なりの方法でゲームやキャラクター、コミュニティへの理解を表現できているか、そしてそのコンテンツを通じて、より多くのプレイヤーに『トリッカル』の可愛さ、荒唐無稽さ、温かさを感じてもらえるかという点です。

公式としては、この制度を通じて、本当に『トリッカル』を好きでいてくださるクリエイターの皆さまと長期的な関係を築いていきたいと考えています。素材、情報、イベント参加の機会、公式での露出、報酬面でのサポートを可能な限り提供し、クリエイターの皆さまがより創作しやすくなるよう支援するとともに、優れたコンテンツがより多くのプレイヤーに届くようにしたいと思っています。

簡単に言えば、公式クリエイターとは「大きなクリエイター」だけの肩書きではありません。『トリッカル』を本当に愛し、継続的に創作してくださるすべてのプレイヤーと、公式が築いていきたい長期的な関係そのものだと考えています。

──現在、どのようなクリエイターが公式クリエイター制度に参加できますか？

公式クリエイター運営チーム：

動画クリエイター、配信者、Shorts / TikTokなどのショート動画クリエイター、MAD・音MAD制作者、攻略記事の作者、Xで活動するイラストレーター、漫画クリエイター、同人グッズ制作者、オフラインイベントの主催者など、形は問いません。『トリッカル』に関連するコンテンツを継続的に制作し、自分なりの方法でゲームへの愛情を発信したいと思ってくださる方であれば、公式Discordチャンネルから申請し、必要情報を登録することで公式クリエイター制度に参加できます。

現在、すでに100名を超えるクリエイターの皆さまが『トリッカル』公式クリエイターチームに参加しています。今後も、さまざまなジャンル、規模、スタイルのクリエイターに参加していただき、コミュニティをさらに賑やかにしていきたいと考えています。

──公式クリエイターになると、どのようなサポートを受けられるのでしょうか？

公式クリエイター運営チーム：

TK公式クリエイターになると、毎月の投稿状況、イベント参加状況、コンテンツの品質、コミュニティへの貢献度などに応じて、公式からさまざまなサポートを受けられる機会があります。こうしたサポートを単なる「報酬」としてではなく、クリエイターが継続的に創作し、影響力を広げ、コミュニティとより深くつながるための後押しにしたいと考えています。

まず、創作素材のサポートがあります。公式からは、キャラクターの立ち絵、ゲーム画面、ロゴ、イベントビジュアルなどを含むクリエイター向け素材パックを提供し、イラスト、動画、攻略、ミーム、イベント関連コンテンツなどをより制作しやすくします。

次に、情報・イベント面でのサポートです。公式クリエイターは、一部の公式情報を先行して知る機会や、クリエイター専用イベント、テーマ投稿企画、配信連動企画、バージョンイベントとの共創企画などに参加できる機会があります。

三つ目は、公式による露出サポートです。優れた創作コンテンツは、公式X、Discordコミュニティ、公式配信番組、公式サイト、イベントページなどで紹介・推薦される機会があり、より多くのプレイヤーに作品を見てもらうことができます。

四つ目は、報酬・記念品面でのサポートです。継続的に質の高いコンテンツを制作し、積極的にイベントへ参加し、コミュニティに良い影響を与えてくださるクリエイターには、公式グッズ、ギフト券、特別記念報酬などを提供する場合があります。

また、長期的かつ安定して創作を続け、コンテンツの品質が高く、『トリッカル』の世界観や雰囲気と非常に相性の良いクリエイターについては、状況に応じて、より本格的な商業コラボレーションや有償での協力機会を提供することもあります。こうしたサポートを通じて、『トリッカル』を本当に好きなプレイヤーがより気軽に創作を始められるようにし、すでに継続的に活動しているクリエイターがより多くの人に見つけてもらえるようにしたいと考えています。

──参加を希望するクリエイターは、どのように申請すればよいのでしょうか？

公式クリエイター運営チーム：

TK公式クリエイター制度への参加を希望される方は、以下の方法で詳細を確認し、申請を行うことができます。

簡単なフォーム入力で公式クリエイター募集に応募する：

https://forms.gle/oTSNaotGxG32TKpG8

Discord公式クリエイター募集チャンネルに参加する：

https://t.co/u17uCozYB2

すでに長く創作を続けている方も、これから『トリッカル』関連コンテンツを作ってみようとしている方も、自分なりの方法で本作への愛情を発信したいと思ってくださる方であれば、ぜひご参加いただきたいです。

──今回のスピッキーコイン授賞後も、同様のコミュニティ共創企画は続いていくのでしょうか？

公式クリエイター運営チーム：

今回のスピッキーコインは、あくまでその始まりにすぎません。今年8月に開催予定のコミックマーケットでは、『トリッカル』公式としてコミュニティから投稿された優秀作品を展示し、会場内で投票企画を実施する予定です。その際、最も多くの票を獲得した作品には、同じく24K純金製スピッキーコインが贈られる予定です。

さらに、高い評価を得た作品のクリエイターには、公式と協力して関連グッズを共同開発し、売上に応じた収益分配を受けられる機会も検討しています。このような取り組みを通じて、クリエイターが単に「展示される」だけでなく、『トリッカル』のコンテンツエコシステムや商品開発に実際に参加できる機会を作りたいと考えています。今後も、コミュニティ共創、作品展示、クリエイターとの協力、報酬企画など、さまざまな取り組みを続けていく予定です。

──『トリッカル』では最近、二次創作ガイドラインも更新されました。簡単に紹介していただけますか？

公式クリエイター運営チーム：



はい。『トリッカル』では、クリエイターやプレイヤーコミュニティの皆さまが、より安心して二次創作活動を楽しめるよう、二次創作ガイドラインを公開・改定しました。



本ガイドラインでは、個人プレイヤーおよびプレイヤー団体によるイラスト、漫画、動画、文章、配信、同人グッズなどの二次創作活動について、非営利目的の範囲内であれば、別途許諾を得ることなく制作・公開・頒布できることを明確にしています。従来設けていた年間販売額40万円の金額上限と200個という個数上限についても撤廃、ガイドラインの範囲内であれば、より柔軟に二次創作活動を行っていただけるようになりました。



また、同人クリエイターが趣味として二次創作を行い、作品制作にかかる実費を補填するために有償頒布を行う場合も、ガイドラインの範囲内であれば非営利目的に含まれます。さらに、各プラットフォームの規約および本ガイドラインの範囲内において、投げ銭、投稿インセンティブ、動画広告収益、メンバーシップなどの収益化機能を利用することも可能です。



また、これまで二次創作作品の投稿時にお願いしていた「同人作品」等の表記につきましても、今後は必須ではなくなります。



もちろん、作品が公式制作物や公式商品であると誤認されないようご配慮いただく必要はありますが、通常のイラスト、漫画、動画、ミーム、同人グッズ、オフライン同人イベントなどの二次創作活動においては、クリエイターの皆さまがより自然な形で作品を公開・共有できるようになります。



今回のガイドライン公開・改定を通じて、プレイヤーの皆さまがより自由に、安心して、持続的に『トリッカル』への愛情を表現できる環境を作っていきたいと考えています。

最新版二次創作ガイドライン

https://reurl.cc/DxR2ZR

──最後に、公式としてはクリエイター制度を通じて、プレイヤーコミュニティとどのような関係を築いていきたいと考えていますか？

公式クリエイター運営チーム：

『トリッカル』にとって、クリエイター制度は単なる作品展示ではなく、ただの報酬企画でもありません。この制度を通じて、プレイヤーやクリエイターの熱量が、『トリッカル』のコンテンツエコシステム、コミュニティづくり、そして商品開発に実際に関わっていくような形を目指しています。

より多くのクリエイターの皆さまとともに、『トリッカル』の可愛さ、混沌とした面白さ、そして独自の魅力をより多くの人に届けていきたいと考えています。また、クリエイターの作品をきっかけに、いたずら心に満ちたこのコミュニティを好きになってくださるプレイヤーがさらに増えることも願っています。

一枚のイラスト、一本のShorts、一篇の攻略記事、一回の配信、一つの同人グッズ、あるいは一度のオフラインイベント。どのような形であっても、それが『トリッカル』への愛情から生まれたものであれば、より多くのプレイヤーをつなぐきっかけになり得ます。もし今『トリッカル』関連コンテンツを制作している方、あるいはこれからイラスト、動画、ミーム、攻略、配信、同人グッズ、オフラインイベントなどに挑戦してみたい方がいれば、ぜひ公式クリエイター制度に参加していただきたいです。あなたの創作が、次に公式の目に留まり、コミュニティの記憶に残るきっかけになるかもしれません。