すとぷり10周年記念！すとぷり×HEP FIVE SPECIAL CAMPAIGNに、空間音響技術『Re:Sense(R)』利用の観覧車内オリジナル音声体験が登場！

クレプシードラ株式会社

クレプシードラ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：今誉）は、大阪梅田のファッションビル『HEP FIVE』にて2026年6月22日（月）～7月12日（日）の期間開催される「すとぷり×HEP FIVE SPECIAL CAMPAIGN」において、独自の空間音響技術『Re:Sense(R)（リセンス）』を採用した観覧車内オリジナル音声体験を提供いたします。

関西出身メンバー「ジェル」によるここでしか聴けないオリジナル音声を、お手持ちのスマートフォンとイヤフォンだけで体験できる、圧倒的な没入体験をお楽しみいただけます。

詳しくはこちら（ https://www.hepfive.jp/lp/strawberryprince_hepfive/index.html）

すとぷり10周年を彩る館内展示、デジタルラリー、ステッカープレゼント、館内装飾・館内放送などとあわせて、HEP FIVE全館で特別なコラボレーションをお届けします。地上高約106mのHEP FIVE観覧車では、Re:Sense(R)が生み出す360度の立体的な音像による臨場感と気配感で、ただ音声を聴くだけではない、まるでジェルが一緒に、すぐそばに搭乗しているかのような高密度な没入体験を実現します。観覧車という密室空間とRe:Sense(R)の相乗効果により、ここだけしか味わえない“音の同行体験”をお楽しみください。

・『Re:Sense(R)』について

観覧車搭乗は、6月22日（月）からの11:00～22:45（最終搭乗）となります

『Re:Sense(R)』は、収録・編集手法および音響信号処理を通じて、これまでにない音響体験を実現する空間音響技術です。独自の収録システム（ハードウェア）とソフトウェア処理の融合により、人の聴覚特性に最適化された臨場感・気配感・空間再現性を提供します。本コンテンツでも活用されている独自開発のバイノーラルマイクとソフトウェア処理にて、大掛かりな収録プロセスを踏むことなく、対象の息遣いまで感じる生々しさ、リアルな存在感を生み出し、『Re:Sense(R)』ならではの没入感を実現しています。

『Re:Sense(R)』は、クレプシードラ株式会社の独自開発技術で、商標登録されております

人気タレント・キャラクター・アーティストやVtuberなどの”推し”がまるでそこにいて、その場を共有しているかのような体験を実現するため、イベント・配信コンテンツ・ボイスドラマ・オーディオガイドなどとの親和性が高く、これまでも多く活用されています。特別な再生機器は必要なく、お手持ちのイヤフォン、ヘッドフォンなどでお楽しみいただけます。

・イベント内容

＜デジタルラリー＞

スマートフォンでラリースポットに設置の二次元バーコードを読み込むとメンバーの10周年オリジナルアートをGET！6か所すべてコンプリートするとインフォメーションにてオリジナルポストカードをプレゼントいたします

■実施期間：2026年6月22日（月）～7月12日（日）

■配布場所：1Fインフォメーションセンター（引き換え画面をご提示下さい）

■配布時間：11時～21時（予定）

※各日なくなり次第終了です。

※ノベルティのお渡しはお一人様1回までです。

※インターネット接続が必要となります。

■ラリースポット：以下

B1F MOOOSH SQUISHY 横

2F Heather 前

3F KINJI used clothing 前

4F Younger Song 奥

6F エレベーターホール（LiBERTYDOLL 横）

7F フードフロア「TAMLO」 KOREAN KITCHEN K-LOVERS 横

＜観覧車ゴンドラ内オリジナル音声＞

ここでしか聞けないオリジナル音声！地上106mの空中散歩を関西出身のジェルのトークと共にお楽しみいただけます。リアルなサウンド演出により、まるでジェルと一緒に搭乗しているかのような没入感を体験いただけます。

■実施期間：2026年6月22日（月）～7月12日（日）

■体験場所：7F 観覧車

■搭乗可能時間：11:00～22:45（最終搭乗）

■乗車料金：1人 1,000円（5歳以下は無料）

※ご自身のスマートフォンとイヤフォンを使用して体験いただくコンテンツです。

※イヤフォンの貸し出しは行なっておりません。

※インターネット接続が必要となります。

※点検等によりご搭乗いただけない場合がございます。

＜オリジナルステッカープレゼント＞

大阪公演にあわせた4日間限定企画として、HEP FIVE館内各店舗でのご購入・ご飲食1会計につき、オリジナルステッカーを1枚プレゼントいたします。全2種をランダムで配布し、すとぷり10周年記念キャンペーンをさらに盛り上げます。

■実施期間：2026年7月3日（金）～7月6日（月）

■実施場所：HEP FIVE 各店舗

※金額不問です。

※各店舗なくなり次第終了です。

※絵柄はお選びいただけません。（全2種）

※一部対象外店舗がございます。

※一部店舗ではお渡しの条件がございます。

※各店舗でのお会計時にお渡しいたします。

＜10周年記念スペシャル館内展示＞

過去10年分の Youtube サムネイルを展示いたします。「すとぷり10周年を記念してお気に入りの楽曲を教えて」と題した参加型ウォールと、2種類のフォトスポットも登場！

■実施期間：2026年7月1日（水）～7月12日（日）

■展示内容（展示場所）：以下

・「すとぷり10周年を記念してお気に入りの楽曲を教えて」ウォール、フォトスポット

→1F エントランスアトリウム

・過去10年分の Youtube サムネイル展示

→2F Heather 前

・フォトスポット

→7F フードフロア「TAMLO」TAMLAB 前

＜Instagramキャンペーン＞

すとぷり公式グッズ詰め合わせが3名様に当たる Instagram キャンペーンを実施いたしま

す。

■応募期間：2026年6月22日（月）11:00～7月12日（日）23:59

■参加方法：HEP FIVE 公式 Instagram（@hep_five）を「フォロー」 & キャンペーン投稿を「いいね」

■賞品：すとぷり公式グッズ詰め合わせ 合計3名様

※本キャンペーンオリジナルグッズではございません。

＜館内装飾・館内放送＞

すとぷり10周年ビジュアルが館内をジャック！莉犬による館内放送も実施いたします。

■実施期間：2026年6月22日（月）～7月12日（日）

■体験場所：館内各所

※画像はすべてイメージです。

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

＜キャンペーン詳細＞

特設サイト：https://www.hepfive.jp/lp/strawberryprince_hepfive/index.html

HEP FIVE：https://www.hepfive.jp/

・クレプシードラ株式会社について

クレプシードラ株式会社は、「その音を、あなたの体験に。」をビジョンに掲げ、音による没入体験を通じて人々の感情を動かし、新たな価値を創出するスタートアップです。2020年、東京工業大学（現・東京科学大学）発の技術系ベンチャーとして設立されました。

独自の空間音響技術『Re:Sense(R)』は、“気配”や“存在感”までを届ける音響体験を実現します。近年では、VTuber・アーティスト・エンタメ施設など幅広い分野で活用が進み、キャラクターやタレントの“声以上”の魅力を届ける「IPプレゼンス（IP Presence）」という新たな価値軸も提唱。聴覚を軸にしたコンテンツの創出、技術の展開によって、エンターテインメントのあり方に変革をもたらしています。

設立：2020年2月4日

所在地：東京都大田区山王二丁目5番6号

代表取締役：今 誉

事業内容：音響技術・サービスの提供、コンテンツの企画・制作、研究開発等

企業URL：https://clepseadra.com



