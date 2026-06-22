スペースシードホールディングス代表、「SPACETIDE 2026」のパネルセッションに登壇

スペースシードホールディングス株式会社

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木健吾、以下「SS-HD」）は、代表取締役の鈴木健吾が、一般社団法人SPACETIDEが主催する宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」（会期：2026年7月6日（月）～9日（木）／会場：虎ノ門ヒルズフォーラム ほか）において、英語によるパネルセッション「When Will Re-Entry Services Usher In a New Era of Expansion for the LEO Economy?」（参考訳：再突入（地球帰還）サービスは、LEO（地球低軌道）経済圏の拡大の新時代をいつ切り拓くか）に登壇します。

本セッションは、2026年7月9日（木）9:50～10:40（JST）に行われ、宇宙-地球間の輸送と、地球への帰還能力（return-to-Earth）が持つ意義をテーマとします。SS-HDは宇宙利用研究を中核とした宇宙系ディープテックの事業を進めており、本セッションの場で、地球帰還の意義について議論に加わります。

SPACETIDE 2026 について

名称 SPACETIDE 2026（第11回）

主催 一般社団法人SPACETIDE

テーマ Unlocking Space for All Humanity

会期 2026年7月6日（月）～7月9日（木）

会場 東京・虎ノ門ヒルズフォーラム ／ VISION CENTER TOKYO TORANOMON

SPACETIDE 2026 公式サイト :https://events.spacetide.jp/event/Tide2026

鈴木代表の登壇内容

セッション名： When Will Re-Entry Services Usher In a New Era of Expansion for the LEO Economy?

日時： 2026年7月9日（木）9:50～10:40（JST）

会場： 虎ノ門ヒルズフォーラム

テーマ： 宇宙ー地球間の輸送と、地球への帰還能力（return-to-Earth）の意義

SS-HDの取り組み──自律実験基盤「SpaceAgent」

SS-HDは「研究支援で宇宙を目指す」をスローガンに、宇宙利用研究事業「SPACE LAB.」を中核に据えています。その中核技術の一つが、LLM（大規模言語モデル）を活用した自律実験基盤「SpaceAgent」です。SpaceAgentは、実験における「観察する・判断する・操作する」という一連の流れをつなぎ、人手による常時の介在を前提とせずに実験を進める仕組みであり、いわば「宇宙で実験するAI研究者」を創出する構想です。

図１ SpaceAgentの設計思想

直近の取り組みとして、SS-HDは、宇宙環境での自律的な実験を支える基盤に関する特許2件を、株式会社リジェネソーム、株式会社IDDK、株式会社スペースノーム研究所との共同で出願したことを2026年6月に公表しました。

この取り組みは、本セッションのテーマである地球帰還とも自然につながります。軌道上で自律的に実験を進め、その成果やサンプルを地球に持ち帰る--という「宇宙と地球の往復」のなかで、SpaceAgentは軌道上研究の自律化を担う役割を果たします。「宇宙↔地球」の循環の視点から、地球帰還能力が宇宙利用研究にもたらす意義を伝えられればと考えています。

SS-HD 代表取締役 鈴木健吾コメント

図２ 軌道上の自律実験と地球への帰還が生む価値

「私たちは、宇宙利用研究を支える基盤づくりに取り組んでいます。その中核の一つが、観察・判断・操作をつなぐ自律実験基盤『SpaceAgent』です。人が常に張り付かなくても実験が前に進む--いわば『宇宙で実験するAI研究者』をつくろうとしています。

軌道上で自律的に実験を進め、その成果を地球に持ち帰る。この宇宙と地球の往復のなかで、軌道上研究の自律化は欠かせない要素になると考えています。本セッションでは、地球帰還能力が持つ意義を、この観点から議論に加えたいと思います。

SpaceAgentをはじめとする宇宙利用研究の基盤は、日本にとどまるものではないと考えています。今後は、こうした基盤のグローバルな展開も視野に入れて検討してまいります。国際的なカンファレンスである本会議の場で、宇宙を目指す多様な担い手の皆さまと、英語のセッションを通じて率直に語り合えることを楽しみにしています。」

今後の展開

SpaceAgentのプロジェクト紹介 :https://ss-hd.co.jp/projects/space-agent/

SS-HDは、自律実験基盤「SpaceAgent」を含む宇宙利用研究のプラットフォームを、軌道上研究の自律化と「宇宙と地球の往復」を支える基盤として育てていく方針です。あわせて、こうした基盤について、今後はグローバルな展開も視野に入れて検討してまいります。本セッションのような国際的な議論の場を通じて、宇宙利用研究を社会と接続する取り組みを進めてまいります。

スペースシードホールディングス株式会社

図３ SpaceAgentのグローバル展開

スペースシードホールディングス株式会社は、「SFをノンフィクションにする」をミッションに掲げる宇宙系ディープテックベンチャービルダーです。宇宙利用研究事業を軸に、微生物、ロンジェビティ、細胞・ナノ粒子、マテリアルズ・インフォマティクス、先端材料などの研究開発を組み合わせ、2040年に人類が宇宙空間で居住するために必要となる技術の社会実装を目指しています。

会社名： スペースシードホールディングス株式会社

代表者： 代表取締役 鈴木健吾

所在地： 東京都港区浜松町二丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

事業内容： 宇宙利用研究、ディープテック研究開発、投資育成、事業創出

Webサイト：https://ss-hd.co.jp/