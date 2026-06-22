セガ、世界最大級のクリエイティブの祭典カンヌライオンズで日本のゲーム会社として初めて、公式セッションを主催　今年35周年を迎えるソニックのクリエイティビティとファンダムが支えた進化の軌跡を紹介

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史、以下「セガ」）は、本日、2026年6月22日（月）～26日（金）までフランス・カンヌで開催される世界最大級のクリエイティブの祭典「Cannes Lions International Festival of Creativity 2026」（以下「カンヌライオンズ」）において、日本のゲーム会社として初めて公式セッションを主催することをお知らせいたします。

カンヌライオンズは世界中のトップクリエイターや企業リーダーが集い、次代を担うアイデアや取り組みが世界へ発信される場です。近年は広告分野にとどまらず、イノベーションやブランド体験などへと評価領域を拡大しており、クリエイティビティを軸にグローバルビジネスの最新潮流を示す場としても注目を集めています。

本セッション「The Sonic Effect: How Japan’s Fandom Culture Elevates Playful Worlds」では、今年35周年を迎えるセガの代表的キャラクター「ソニック」をテーマに、その歩みと進化の背景をご紹介します。日本で誕生し、今や世代や国境を越えて世界中で愛される存在となったソニックは、これまで決して平坦ではない道のりを歩んできました。そうした中でも、グローバルファンダムに支えられながら挑戦と進化を重ね、2020年のハリウッド映画の成功や、その後のグローバル展開へとつなげてきました。本セッションでは、ソニックの成長を後押ししてきたファンダムの力に焦点を当て、その存在が進化の原動力となってきた背景をご紹介します。ゲームが新たな文化の基盤となる中で、ゲーム発のIPがグローバルなブランドへどのように成長してきたかを提示します。

モデレーターにはPRストラテジストの本田哲也氏を迎え、セガからは代表取締役 社長執行役員COOの内海州史と、執行役員・ソニック クリエイティブオフィサーの飯塚隆が登壇します。

セッション概要

日 時：2026年6月26日（金）11:15～11:45（現地時間）

会 場：フォーラム（パレ・デ・フェスティバル内）

登壇者：

株式会社セガ 代表取締役 社長執行役員COO 内海州史

株式会社セガ 執行役員 ソニック クリエイティブオフィサー 飯塚隆

株式会社本田事務所 代表取締役 PR ストラテジスト 本田哲也氏

セッションタイトル：The Sonic Effect: How Japan’s Fandom Culture Elevates Playful Worlds

セッション紹介サイトURL：

https://www.canneslions.com/festival/programme/the-sonic-effect-how-japans-fandom-culture-elevates-playful-worlds-e1-72071

登壇者プロフィール（敬称略）

内海州史

株式会社セガ 代表取締役 社長執行役員COO

1961年福岡県生まれ。1986年にソニーに入社し、プレイステーション立ち上げ時にビジネスプランの策定に携わり、『クラッシュ・バンディクー』のリリースなど、米国マネジメントの中心メンバーとして貢献。その後、セガにてドリームキャストの開発責任者を務めた後、ディズニー・インタラクティブ アジアでグローバルコンテンツのプロデュース・経営に携わり、『キングダムハーツ』などの制作に尽力。2003年にキューエンタテインメントを起業し、『ルミネス』『Child of Eden』などの作品を創出。ワーナーミュージック・ジャパン、サイバードの代表取締役社長などを経て、セガに再び参画し、2024年4月より現職。ソニックシリーズをはじめとしたIPのグローバルにおけるトランスメディア戦略の展開や、クレイジータクシー、SHINOBI、バーチャファイター、ジェットセットラジオといったレガシーIPの復活など、セガが持つ魅力的なIPをグローバルに広げ、世界にエンタテインメントを届けるべく、陣頭指揮をとる。

飯塚隆

株式会社セガ 執行役員 ソニッククリエイティブオフィサー

1993年より『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シリーズに携わり、ゲームデザイナー、ディレクター、プロデューサーとして同シリーズを牽引。2010年にはソニックゲーム全体の統括プロデューサーに就任し、家庭用ゲームやモバイルをはじめ、映画、アニメーションなど幅広いコンテンツを統括。現在はロサンゼルスを拠点に、ソニックのクリエイティブオフィサーを務めている。

本田哲也

株式会社本田事務所 代表取締役 / PR ストラテジスト

「世界でもっとも影響力のあるPR プロフェッショナル 300人」に『PRWEEK』誌によって選出されたPR専門家。2006年にブルーカレントを設立し代表に就任。2009年に「戦略PR」を上梓。P&G、花王、ユニリーバ、サントリー、トヨタ、資生堂、ロッテ、味の素など国内外の企業との実績多数。2019年より株式会社本田事務所としての活動を開始。2023年にシンガポールに活動拠点を移す。著書に「戦略PR 世の中を動かす新しい6つの法則」、「ナラティブカンパニー 企業を変革する「物語」の力」、「パーセプション 市場をつくる新発想」など多数。海外での活動も多岐にわたり、世界最大の広告祭カンヌライオンズでは、公式スピーカーや審査員を務めている。2024年にはPRovoke Mediaの「Innovator 25 Asia Pacific」にも選出される。

◇セガについて◇

株式会社セガでは、家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営を軸に事業を展開するほか、ゲーム事業で培ったノウハウを生かしたデジタルサービスやプライズをはじめとしたキャラクター商品の企画・開発・販売等を行っています。ゲーム事業においては、日本国内、及び海外のスタジオにて開発したゲームコンテンツを、日本を始め世界各地に置く拠点を通して全世界にご提供しています。

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本文書に記載している情報は、発表日時点のものです。

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