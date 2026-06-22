【阪急うめだ本店】ウルトラマンシリーズ60周年！記憶を再構築したアート作品や限定ソフビが集結する展覧会を7月1日(水)より開催

株式会社阪急阪神百貨店

「“WITH(OUT) U” ART EXHIBITION」 (https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics/detail/12701545_2148.html)

期間：7月1日(水)～28日(火)

場所：阪急うめだ本店 3階 ポップ アップ サーカス

阪急うめだ本店 3階 ポップ アップ サーカスにて、2026年7月1日(水)から、ウルトラマンシリーズ

60年周年を記念したアートイベント「“WITH(OUT) U” ART GALLERY」を開催します。

1966年の放送開始以来、常に私たちのそばにあり続けたウルトラマン。本イベントでは、世代を越えた愛着と記憶をアートとして再構築し、展示・販売を行います。最新技術を用いたアート作品に加え、本イベント限定のソフビ（ソフトビニール人形）やオリジナルグッズも多数展開します。

ウルトラマンの新たな魅力を引き出すアート作品が登場

“ULTRAMAN” 660,000円 （限定数：6）※受注商品（額装含む）。お渡しは約5か月後（配送・送料お客様負担）となります。

「GAAAT(ガート)」メタルキャンバスアート

耐久性の高いメタル製キャンバスに独自の多層塗布技術を施し、半永久的な美しさと鮮やかな発色、繊細な凹凸表現を実現したアート作品です。

イベント限定！ソフビを数量限定で販売

「ENKA VINYL」ソフビ “ウルトラマン” (Bタイプ、クリアレッド素体、高さ12cm) 4,000円「ぶたのはな」ソフビ “ソフト焼き玩具 怪獣シリーズ エレキング” (高さ13.5cm) 12,100円 （受注商品・限定数：65個）※ソフビ各種のご購入はおひとり様、1商品につき1点までとさせていただきます。

日常使いできるアパレルやオリジナルグッズも充実

ユニセックスで着用できるTシャツや、普段使いしやすいトートバッグ、ラバーキーチェーンなど、世代を問わず楽しめるアイテムを多数ラインアップします。

Tシャツ “ULTRAMAN” 13,200円 (展開サイズ：M・L）ラバーキーチェーン 2,970円

■ ご入場・販売に関するご案内

【7月1日(水) 入場抽選について】

イベント初日の正午までは混雑が予想されるため、事前応募による抽選入場とさせていただきます。

・応募期間：6月17日(水)～23日(火)

・事前応募：詳細はこちら(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1780485860680)

※午後0時30分以降は、当日配布する入場整理券でご案内いたします。入場整理券は開店後から3階 ポップ アップ サーカス前にて配布いたします。

※入場整理券でのご案内終了後は、どなた様でもご入場いただけます。

【オンライン販売について】 一部商品はHANKYU ONLINE STORE(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_mmds_gaa&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_term=fashion)でも販売いたします。

公開予定：6月24日(水)午前10時～ ・販売開始予定：7月1日(水)午前10時～

※HANKYU ONLINE STOREではソフビのお取扱いはございません。

開催の背景： 1966年の放送開始から60年。子どもの頃の憧れとして、また大人になっても消えない記憶として、ウルトラマンは常に私たちのそばに存在してきました。「“WITH(OUT) U”」というタイトルには、「あなたと一緒に（with U）、あるいは、ウルトラマンと一緒に」という思いと、「ウルトラマン無しの人生は考えられない」という感覚が込められています。 “自分が出会ったウルトラマン”や“忘れられない一瞬”など、誰の中にある姿も等しく本物であるという考えのもと、無数の記憶が重なり合う特別な空間を通し、新たなアート体験をご提供したいと考えています。