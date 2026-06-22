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高校在学中にSNSマネージャー資格を取得、Z世代がマーケティングへの一歩を踏み出す【WACA会員インタビュー公開】
「将来の選択肢を広げたい」――現役大学生のインタビュー記事を公開
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、会員インタビュー「高校生で資格取得。将来の選択肢を広げるため、マーケティングの面白さをもっと体感したい！」を公開しました。高校在学中に初級SNSマネージャー資格を取得し、現在は大学でマーケティングを学ぶ加奈さん。企画実習やアルバイトを経験するなかで「マーケティングは面白い」と実感し、感覚ではなく知識としてSNSをとらえたいと資格取得を決意。実務経験のない高校生が、学びを将来へどうつなげようとしているのか。進路に悩む中高生や大学生、また彼ら彼女らを支える人たちに読んでいただきたい内容です。
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018221/
■背景：感覚で使うSNSを知識
SNSは多くの若い世代にとって、生まれたときから身近な存在です。一方で、使い方は経験や感覚に頼りがち。仕事として体系的に学ぶ機会は決して多くありません。加奈さんは母の勧めで高校時代にSNSマネージャー資格に挑戦し「SNSを感覚ではなく知識としてとらえられるようになった」と語ります。実務経験のない高校生が、学びをどのように将来のキャリアへつなげようとしているのか。同世代へ「迷っているなら今から学んでおくべき」と呼びかける加奈さんの言葉とは。
詳しくは記事をお読みください。
■記事の主なポイント
企画実習やアルバイトを通じて「マーケティングは面白い」と気づいた経緯
高校在学中にSNSマネージャー資格を取得するまで
実務経験のない状態でのSNS学習の難しさと、得られた手応え
動画広告制作や英語学習など、今後の目標と挑戦
▼こんな人に役立つ記事です
これから進路や就職を考える高校生・大学生
SNSを感覚ではなく知識として学び直したい若手社会人
子どものキャリアや学びの選択肢を広げたい保護者の方
Z世代のSNS活用やマーケティング教育に関心がある方
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会 広報委員会
support@waca.or.jp
関連リンク
インタビュー詳細
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018221/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/elementary
SNSマネージャーインタビュー一覧
https://www.waca.or.jp/feedback/attr/sns-manager/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は、会員インタビュー「高校生で資格取得。将来の選択肢を広げるため、マーケティングの面白さをもっと体感したい！」を公開しました。高校在学中に初級SNSマネージャー資格を取得し、現在は大学でマーケティングを学ぶ加奈さん。企画実習やアルバイトを経験するなかで「マーケティングは面白い」と実感し、感覚ではなく知識としてSNSをとらえたいと資格取得を決意。実務経験のない高校生が、学びを将来へどうつなげようとしているのか。進路に悩む中高生や大学生、また彼ら彼女らを支える人たちに読んでいただきたい内容です。
▼詳細はこちら
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018221/
■背景：感覚で使うSNSを知識
SNSは多くの若い世代にとって、生まれたときから身近な存在です。一方で、使い方は経験や感覚に頼りがち。仕事として体系的に学ぶ機会は決して多くありません。加奈さんは母の勧めで高校時代にSNSマネージャー資格に挑戦し「SNSを感覚ではなく知識としてとらえられるようになった」と語ります。実務経験のない高校生が、学びをどのように将来のキャリアへつなげようとしているのか。同世代へ「迷っているなら今から学んでおくべき」と呼びかける加奈さんの言葉とは。
詳しくは記事をお読みください。
■記事の主なポイント
企画実習やアルバイトを通じて「マーケティングは面白い」と気づいた経緯
高校在学中にSNSマネージャー資格を取得するまで
実務経験のない状態でのSNS学習の難しさと、得られた手応え
動画広告制作や英語学習など、今後の目標と挑戦
▼こんな人に役立つ記事です
これから進路や就職を考える高校生・大学生
SNSを感覚ではなく知識として学び直したい若手社会人
子どものキャリアや学びの選択肢を広げたい保護者の方
Z世代のSNS活用やマーケティング教育に関心がある方
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会 広報委員会
support@waca.or.jp
関連リンク
インタビュー詳細
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50018221/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/elementary
SNSマネージャーインタビュー一覧
https://www.waca.or.jp/feedback/attr/sns-manager/