高校在学中にSNSマネージャー資格を取得、Z世代がマーケティングへの一歩を踏み出す【WACA会員インタビュー公開】

高校在学中にSNSマネージャー資格を取得、Z世代がマーケティングへの一歩を踏み出す【WACA会員インタビュー公開】