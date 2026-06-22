　成城大学　文芸学部（東京都世田谷区　学長：杉本　義行）は、２０２６年７月４日（土）に大林宣彦アーカイブ研究会との共催により、シンポジウム「大林宣彦 私蔵資料アーカイブ研究会」　を開催します。

　 映画作家・大林宣彦が遺した膨大な制作 過程資料（段ボール約500箱）は、現在、故郷である広島県に保管されていますが、未整理の状態にあります。本研究会では、これらの資料を「保存」「修復」「公開」「活用」するためのデジタルアーカイブ化と、未来への継承における論点を、専門家、実務家、学者の各視点から検討していきます。

　大林宣彦アーカイブ研究会は、台本、未使用映像素材、撮影機材などの資料を「研究的試掘」の対象として考察するために発足しました。母校である成城大学で開催される本シンポジウムは、そのキックオフイベントです。

第一部 私蔵資料を未来へつなぐ:デジタルアーカイブ化の可能性と課題

登　　　　壇：大林千茱萸

　　　　　　　佐井大紀   TBSテレビプロデューサー、映画監督

　　　　　　　松田真    （社）ゲーム寄贈協会、日本マンガ学会、弁理士、司書、学芸員

モデレーター：原田悦志　（有）メイプルエイドCEO、東京外国語大学大学院特別研究員

第二部 大林宣彦を語り継ぐ：作品の魅力と記憶の継承

登　　　　壇：犬童一心（映画監督） 小中和哉（映画監督）高田雅彦（映画研究家）

　　　　　　　高橋栄樹（映画監督）　樋口尚文（映画監督、映画評論家）

モデレーター：宮本聖二（立教大学大学院客員教授）

第三部 総括と展望

登　　　　壇：福井健策（弁護士・デジタルアーカイブ学会副会長）

モデレーター ：原田悦志

◇概　　　要◇

【日時】 202６年7月4日（土）14：00〜17：30（開場13：30）

【会場】 成城大学８号館4階００８教室

【プログラム 】 第一部 私蔵資料を未来へつなぐ:デジタルアーカイブ化の可能性と課題

　　　　　　　 第二部 大林宣彦を語り継ぐ：作品の魅力と記憶の継承

　　　　　　　 第三部 総括と展望

【お申込み】 事前予約不要　

【参 加 費】　 無　料

【お問合せ】（有）メイプルエイド　原田悦志 harada.mapleaid@funky.zaq.jp

【 共 　催 】　 大林宣彦アーカイブ研究会／ 成城大学文芸学部

【 協 　力 】　 大林宣彦事務所

▼本件に関する問い合わせ先

成城学園企画広報部　企画広報課

住所：東京都世田谷区成城6-1-20

TEL：03-3482-1092

メール：kikaku@seijo.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/