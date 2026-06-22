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成城大学文芸学部・デジタルアーカイブ学会 シンポジウム開催 大林 宣彦 私蔵資料アーカイブ研究会 ２０２６年７月４日（土）１４：００〜１７：３０成城大学８号館４階００８教室
成城大学 文芸学部（東京都世田谷区 学長：杉本 義行）は、２０２６年７月４日（土）に大林宣彦アーカイブ研究会との共催により、シンポジウム「大林宣彦 私蔵資料アーカイブ研究会」 を開催します。
映画作家・大林宣彦が遺した膨大な制作 過程資料（段ボール約500箱）は、現在、故郷である広島県に保管されていますが、未整理の状態にあります。本研究会では、これらの資料を「保存」「修復」「公開」「活用」するためのデジタルアーカイブ化と、未来への継承における論点を、専門家、実務家、学者の各視点から検討していきます。
大林宣彦アーカイブ研究会は、台本、未使用映像素材、撮影機材などの資料を「研究的試掘」の対象として考察するために発足しました。母校である成城大学で開催される本シンポジウムは、そのキックオフイベントです。
第一部 私蔵資料を未来へつなぐ:デジタルアーカイブ化の可能性と課題
登 壇：大林千茱萸
佐井大紀 TBSテレビプロデューサー、映画監督
松田真 （社）ゲーム寄贈協会、日本マンガ学会、弁理士、司書、学芸員
モデレーター：原田悦志 （有）メイプルエイドCEO、東京外国語大学大学院特別研究員
第二部 大林宣彦を語り継ぐ：作品の魅力と記憶の継承
登 壇：犬童一心（映画監督） 小中和哉（映画監督）高田雅彦（映画研究家）
高橋栄樹（映画監督） 樋口尚文（映画監督、映画評論家）
モデレーター：宮本聖二（立教大学大学院客員教授）
第三部 総括と展望
登 壇：福井健策（弁護士・デジタルアーカイブ学会副会長）
モデレーター ：原田悦志
◇概 要◇
【日時】 202６年7月4日（土）14：00〜17：30（開場13：30）
【会場】 成城大学８号館4階００８教室
【プログラム 】 第一部 私蔵資料を未来へつなぐ:デジタルアーカイブ化の可能性と課題
第二部 大林宣彦を語り継ぐ：作品の魅力と記憶の継承
第三部 総括と展望
【お申込み】 事前予約不要
【参 加 費】 無 料
【お問合せ】（有）メイプルエイド 原田悦志 harada.mapleaid@funky.zaq.jp
【 共 催 】 大林宣彦アーカイブ研究会／ 成城大学文芸学部
【 協 力 】 大林宣彦事務所
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
映画作家・大林宣彦が遺した膨大な制作 過程資料（段ボール約500箱）は、現在、故郷である広島県に保管されていますが、未整理の状態にあります。本研究会では、これらの資料を「保存」「修復」「公開」「活用」するためのデジタルアーカイブ化と、未来への継承における論点を、専門家、実務家、学者の各視点から検討していきます。
第一部 私蔵資料を未来へつなぐ:デジタルアーカイブ化の可能性と課題
登 壇：大林千茱萸
佐井大紀 TBSテレビプロデューサー、映画監督
松田真 （社）ゲーム寄贈協会、日本マンガ学会、弁理士、司書、学芸員
モデレーター：原田悦志 （有）メイプルエイドCEO、東京外国語大学大学院特別研究員
第二部 大林宣彦を語り継ぐ：作品の魅力と記憶の継承
登 壇：犬童一心（映画監督） 小中和哉（映画監督）高田雅彦（映画研究家）
高橋栄樹（映画監督） 樋口尚文（映画監督、映画評論家）
モデレーター：宮本聖二（立教大学大学院客員教授）
第三部 総括と展望
登 壇：福井健策（弁護士・デジタルアーカイブ学会副会長）
モデレーター ：原田悦志
◇概 要◇
【日時】 202６年7月4日（土）14：00〜17：30（開場13：30）
【会場】 成城大学８号館4階００８教室
【プログラム 】 第一部 私蔵資料を未来へつなぐ:デジタルアーカイブ化の可能性と課題
第二部 大林宣彦を語り継ぐ：作品の魅力と記憶の継承
第三部 総括と展望
【お申込み】 事前予約不要
【参 加 費】 無 料
【お問合せ】（有）メイプルエイド 原田悦志 harada.mapleaid@funky.zaq.jp
【 共 催 】 大林宣彦アーカイブ研究会／ 成城大学文芸学部
【 協 力 】 大林宣彦事務所
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/