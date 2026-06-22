こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
佛教大学法然仏教学研究センター 2026年度講演会を開催 「一枚起請文と踊念仏和讃」
佛教大学法然仏教学研究センターは、日本浄土教の新たな一面に迫る特別講演として、東アジア仏教文献学の第一人者・落合俊典氏を迎え、「一枚起請文と踊念仏和讃」をテーマとし、7月4日（土）に講演会を開催します。貴重な古写本研究を手がかりに、法然のその展開をひもときます。
佛教大学法然仏教学研究センターは、法然上人に関わる基礎研究と浄土宗学の発展を目指す、世界初の専門研究機関です。
今年度は、国際仏教学大学院大学理事長・教授の落合俊典氏を講師に迎え、「一枚起請文と踊念仏和讃」をテーマに講演を開催します。
落合氏は、東アジア仏教文献学の第一人者として、日本古写経や敦煌文献、一切経研究など多くの業績を挙げており、古写本・古写経の調査を通じて仏教研究の発展に大きく貢献されています。本講演では、貴重な文献を手がかりに、法然浄土教の歴史と「踊念仏和讃」の魅力をわかりやすく紹介していただきます。
【佛教大学法然仏教学研究センター講演会】
日時： 令和8年7月4日（土）13時30分〜16時00分（受付13時〜）
会場： 佛教大学紫野キャンパス 常照ホール（成徳常照館5階）
講題： 一枚起請文と踊念仏和讃
講師： 落合 俊典 氏（国際仏教学大学院大学理事長・教授）
参加： 無料・申込不要
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 入学・広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9005
FAX：075-493-9046
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
佛教大学法然仏教学研究センターは、法然上人に関わる基礎研究と浄土宗学の発展を目指す、世界初の専門研究機関です。
落合氏は、東アジア仏教文献学の第一人者として、日本古写経や敦煌文献、一切経研究など多くの業績を挙げており、古写本・古写経の調査を通じて仏教研究の発展に大きく貢献されています。本講演では、貴重な文献を手がかりに、法然浄土教の歴史と「踊念仏和讃」の魅力をわかりやすく紹介していただきます。
【佛教大学法然仏教学研究センター講演会】
日時： 令和8年7月4日（土）13時30分〜16時00分（受付13時〜）
会場： 佛教大学紫野キャンパス 常照ホール（成徳常照館5階）
講題： 一枚起請文と踊念仏和讃
講師： 落合 俊典 氏（国際仏教学大学院大学理事長・教授）
参加： 無料・申込不要
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 入学・広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9005
FAX：075-493-9046
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/