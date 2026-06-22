佛教大学法然仏教学研究センターは、日本浄土教の新たな一面に迫る特別講演として、東アジア仏教文献学の第一人者・落合俊典氏を迎え、「一枚起請文と踊念仏和讃」をテーマとし、7月4日（土）に講演会を開催します。貴重な古写本研究を手がかりに、法然のその展開をひもときます。

　佛教大学法然仏教学研究センターは、法然上人に関わる基礎研究と浄土宗学の発展を目指す、世界初の専門研究機関です。

　今年度は、国際仏教学大学院大学理事長・教授の落合俊典氏を講師に迎え、「一枚起請文と踊念仏和讃」をテーマに講演を開催します。

　落合氏は、東アジア仏教文献学の第一人者として、日本古写経や敦煌文献、一切経研究など多くの業績を挙げており、古写本・古写経の調査を通じて仏教研究の発展に大きく貢献されています。本講演では、貴重な文献を手がかりに、法然浄土教の歴史と「踊念仏和讃」の魅力をわかりやすく紹介していただきます。

【佛教大学法然仏教学研究センター講演会】

日時：　令和8年7月4日（土）13時30分〜16時00分（受付13時〜）

会場：　佛教大学紫野キャンパス　常照ホール（成徳常照館5階）

講題：　一枚起請文と踊念仏和讃

講師：　落合 俊典　氏（国際仏教学大学院大学理事長・教授）

参加：　無料・申込不要

▼本件に関する問い合わせ先

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