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清泉女子大学が「学び体験動画」21本を6月26日まで期間限定公開 ― 感想提出者には総合型選抜で活用できる受講証明書を発行
清泉女子大学（東京都品川区、学長：山本達也）は、オンライン・オープンキャンパス第2弾として、2026年6月20日（土）から6月26日（金）までの期間限定で、総合文化学部および地球市民学部の「学び体験動画」を公開している。動画は同大の学びを体験（視聴）することができるもので、幅広いテーマを扱った全21本。期間中に複数の動画を視聴し、6月30日（火）までに感想を提出した参加者には、総合型選抜で活用できる「受講証明書」を発行する。
総合文化学部では文学や語学、歴史などをテーマとした10本、地球市民学部では海外や社会の情勢、メディアや環境問題などを扱った11本の動画を配信している。受験生は興味のある分野の動画を自由に視聴できる。
また、期間中に複数を視聴し、最も関心を持った動画について感想を提出した参加者には、「受講証明書」を発行。この受講証明書は、同大の総合型選抜における活動記録として活用することができる。
動画公開は6月26日（金）16時まで、感想の提出は6月30日（火）16時まで。詳細および申込方法は、下記特設サイトを参照のこと。
◆オンライン・オープンキャンパス第2弾（学び体験動画公開） 概要
【特設サイト】
https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/event/opencampus/20260620.html
【公開期間】
6月20日（土）〜6月26日（金）16:00
【申込方法】
下記URL（予約システムOCANs）より申し込み。「オンライン開催」から、「【オンデマンド】学び体験動画」を選択し「参加申込み」をクリック。予約完了後、登録のメールアドレスに、特設サイトへのログイン用のIDおよびパスワードが届く。
https://www.ocans.jp/seisen-u/schedule?fid=jts1suyh&nstcookiepopup=true
■学び体験動画 テーマ一覧
《総合文化学部》
・「坊ちゃん」は無鉄砲か？
・その日本語、バグってる？―変化する日本語
・古典芸能、最初の一歩
・Dictionary VS Thesaurus. Ding, ding!
・「あの物語」の、最初の単語は？
・いいね！スペイン語
・ことばと物語で旅するラテンアメリカ
・仏像は生きている？
・「お父さん」な藤原道長
・”守護聖人”≠アイドル？ #推し♡から考える宗教学
《地球市民学部》
・戦争がなければ平和なのか？―地球市民として考える
・アフリカの水を飲んだ者はアフリカに帰る―その魅力とは
・フィリピンで「貧困」を考えた―お金がないと貧しいか？
・19世紀の地球市民、イザベラ・バード
・地球市民にとっての「やさしい日本語」
・「価値観が違う」ってどういうこと？―教育の視点から
・推し活の背景と可能性―ビジネスの視点から
・世界で働くってどういうこと？―アメリカIT企業での気づき
・「広報・PR」は発信か？応援か？〜地球市民学部的メディア論
・「宇宙船地球号」のサバイバル戦略―つながりから読み解く環境問題
・「公共」って何だろう？―公共性を考える
（参考）
○清泉女子大学入試情報 総合型選抜
https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/ao/
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、期間中に複数を視聴し、最も関心を持った動画について感想を提出した参加者には、「受講証明書」を発行。この受講証明書は、同大の総合型選抜における活動記録として活用することができる。
動画公開は6月26日（金）16時まで、感想の提出は6月30日（火）16時まで。詳細および申込方法は、下記特設サイトを参照のこと。
◆オンライン・オープンキャンパス第2弾（学び体験動画公開） 概要
【特設サイト】
https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/event/opencampus/20260620.html
【公開期間】
6月20日（土）〜6月26日（金）16:00
【申込方法】
下記URL（予約システムOCANs）より申し込み。「オンライン開催」から、「【オンデマンド】学び体験動画」を選択し「参加申込み」をクリック。予約完了後、登録のメールアドレスに、特設サイトへのログイン用のIDおよびパスワードが届く。
https://www.ocans.jp/seisen-u/schedule?fid=jts1suyh&nstcookiepopup=true
■学び体験動画 テーマ一覧
《総合文化学部》
・「坊ちゃん」は無鉄砲か？
・その日本語、バグってる？―変化する日本語
・古典芸能、最初の一歩
・Dictionary VS Thesaurus. Ding, ding!
・「あの物語」の、最初の単語は？
・いいね！スペイン語
・ことばと物語で旅するラテンアメリカ
・仏像は生きている？
・「お父さん」な藤原道長
・”守護聖人”≠アイドル？ #推し♡から考える宗教学
《地球市民学部》
・戦争がなければ平和なのか？―地球市民として考える
・アフリカの水を飲んだ者はアフリカに帰る―その魅力とは
・フィリピンで「貧困」を考えた―お金がないと貧しいか？
・19世紀の地球市民、イザベラ・バード
・地球市民にとっての「やさしい日本語」
・「価値観が違う」ってどういうこと？―教育の視点から
・推し活の背景と可能性―ビジネスの視点から
・世界で働くってどういうこと？―アメリカIT企業での気づき
・「広報・PR」は発信か？応援か？〜地球市民学部的メディア論
・「宇宙船地球号」のサバイバル戦略―つながりから読み解く環境問題
・「公共」って何だろう？―公共性を考える
（参考）
○清泉女子大学入試情報 総合型選抜
https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/ao/
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 社会共創センター
宮澤 弥生
TEL：03-3447-5551（代）
FAX：03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/