理美容店舗向け「BM Smart Mirror」に新たに「スマートミラー上での次回予約機能」を追加

株式会社サインド

株式会社サインド（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：奥脇 隆司）が提供する理美容店舗向け「BM Smart Mirror（ビーエムスマートミラー）」（https://www.bm-smartmirror.jp/）に新たに「スマートミラー上での次回予約機能」をリリース致しました。

本機能について

本機能は、「BeautyMerit」と「BM Smart Mirror」をシステム連携することで、来店されたお客様が施術中の鏡の前でスムーズに次回の予約を確定できる仕組みです。

従来の理美容店舗における次回予約は、施術後の会計時や、退店後にWEBやアプリからお客様自身で行っていただくケースが一般的でした。しかし、これらは「予約の手間」や「予定の確認漏れ」により、機会損失に繋がりやすいという課題がありました。

本機能の導入により、スタイリストがお客様の髪の状態を見ながら「次回は〇週間後がおすすめです」と提案し、その場でお客様と一緒に画面を見ながら予約枠を抑えることができます。

そのため、施術直後の最も髪型への関心が高いタイミングでの「次回提案」が可能となり、理想的な来店サイクルの定着によるリピート率向上と、先々のメニュー提案に伴う客単価アップに繋がります。

BM Smart Mirrorを通じて、美容室での滞在時間に新たな価値を付加するとともに、今後も美容室の収益最大化に貢献できる仕組みづくりを追求してまいります。

※本機能はBeautyMeritのご利用、お申し込みが必要です。BeautyMeritについては、下記の概要欄よりご確認ください。

「BM Smart Mirror（ビーエム スマートミラー）」概要

BM Smart Mirrorは、鏡の中にシステムが組み込まれておりインターネットと繋げることで、鏡と一体になっている大画面に様々な情報やコンテンツを発信できるスマートミラーです。

カルテ情報や前回の施術内容を確認しながら精度の高いカウンセリングを行ったり、施術中に画面から流れる映像や広告を配信し、店販商品やキャンペーンを案内したり、新たなサービスを提案できるようになります。

BM Smart Mirrorの導入により、美容室でのお客様の滞在時間に新たな価値を創出し、美容室本来の収益源に加え、さらなる売り上げの拡大や、お客様とのコミュニケーションのきっかけづくりが可能となります。

詳細はこちら :https://www.bm-smartmirror.jp/BM Smart Mirror詳細についてはこちらをご確認ください

「BeautyMerit」概要

「BeautyMerit」は、複数の集客・予約サイトからの予約情報を一元化し、SNSやホームページに設置できる自社予約システムの提供をはじめ、サロン専用の公式オリジナルアプリが作成できるサービスです。理美容店舗は、お客様にアプリをダウンロード（無料）して頂くことで、アプリ上での予約受付や、サロン情報の確認、EC機能（オンラインショップ）では店舗で販売しているサロン専売品の販売などが可能になります。「現在大手９社の美容集客サイト」ならびに「Google社」、「LINEヤフー社」、「Meta社（InstagramやFacebookを運営）」との３社ともシステム連携をしており、24時間365日、予約やスタッフのシフトを一元管理することができるようになります。

BeautyMerit（ビューティーメリット）オフィシャルサイト：https://www.b-merit.jp/

株式会社サインド

代表取締役社長：奥脇 隆司

会社設立 ：2011年10月20日

所在地 ：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング5F

事業内容 ：理美容店舗向け予約管理システム「BeautyMerit」の提供

公式HP ：https://cynd.co.jp/



＜メディアお問い合わせ先＞

株式会社サインド 広報担当（TEL：03-6277-2658 FAX：03-6277-2961 E-mail：pr@cynd.co.jp）