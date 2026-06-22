トーハン×テラーノベル「テラーコミックス」『仮面夫婦～夫の不倫備忘録～』season１完結記念 SNSプレゼントキャンペーンを6月22日より実施

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、株式会社テラーノベルと共同で設立したコミックレーベル「テラーコミックス」において、レーベル人気作『仮面夫婦～夫の不倫備忘録』season1がコミックシーモアで完結したことを記念して、SNSプレゼントキャンペーンを実施します。

『仮面夫婦～夫の不倫備忘録～』season1完結記念 SNSフォロー＆RPキャンペーン

実施期間：2026年6月22日（月）～7月8日（水）

応募方法：

１.Xアカウント「Freediaコミック／ノベル編集部【公式】（@tohanfreedia）(https://x.com/tohanfreedia)」をフォロー

２.同アカウントが6月22日（月）18時に投稿するキャンペーン投稿をリポスト

３.「#サレ妻ダイアリー」のハッシュタグをつけて投稿すると当選率UP

当選発表：キャンペーン終了後、「@tohanfreedia」からのXのダイレクトメッセージで当選者個別に連絡

賞品：「えらべるPay(R)」1,000円分（20名様）

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。

「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

配信作品概要

タイトル：『仮面夫婦～夫の不倫備忘録～』

著者：原案 酒井皆（テラーノベル）／漫画 mayan

原作小説：『仮面夫婦～夫の不倫備忘録(https://teller.jp/se/2a4nhas95b3n9-8388696345)』

内容：大手小説共有プラットフォーム「テラーノベル」で人気の小説をコミカライズ。

港区の一等地、高級高層マンションに住む才色兼備の妻と、一流企業で成績トップの夫。学生時代から誰もが憧れていたカップルは、結婚後も順風満帆のように見えていたが、誰にも言えない秘密があった。不倫、嫉妬、プライド…入り乱れる泥沼関係とSNSの恐怖。この女たちを信じたら最後、男はきっと後悔する。



各電子書籍ストアにて絶賛配信中

【コミックシーモア 『仮面夫婦～夫の不倫備忘録～』season1完結記念 1～5話無料キャンペーン】

2026年7月8日（水）まで、１話から５話まで無料でお読みいただけます。

コミックシーモアの配信ページはこちら(https://www.cmoa.jp/title/331184/)

テラーコミックスについて

- トーハンとテラーノベルが共同で設立したコミックレーベル。「テラーノベル」の人気作品をコミカライズし、現在12作品を電子書店・電子取次に配信中です。- 売行良好作品は単行本化や映像化も検討し、トーハンの流通網を活かした全国書店・コンビニエンスストア等への展開や、2024年からテラーノベルと取り組んでいるショートドラマ制作事業など、コンテンツの多メディア展開を視野に入れています。テラーコミックス 詳細はこちら(https://www.tohan-freedia.com/label/teller-comics/)