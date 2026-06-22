【ツアー報告】Dynamic Goldが海外男女ツアーを制覇、男子海外メジャー3連勝

写真拡大 (全7枚)

トゥルーテンパースポーツインクジャパン


トゥルーテンパースポーツインクジャパン（東京都中央区東日本橋／日本代表：西原徹朗）は、2026年6月18日～21日に開催された海外男子メジャー大会および、US女子ツアーにおいて、TRUE TEMPERが優勝したことをお知らせします。


今季男子海外メジャーでここまで開催された3大会すべてでTRUE TEMPERが優勝。グランドスラムをかけて臨むメジャー最終戦を前に、世界最高峰の舞台で高いパフォーマンスを発揮しています。



US女子ツアー


ミシガン州グランドラピッズで開催されたUS女子ツアーにおいて、アイアン「Dynamic Gold 85」、ウェッジ「Dynamic Gold 95」が優勝しました。


優勝選手はプレーオフを制して今季初優勝を達成。また、日本人選手として今季のUS女子ツアー初優勝を飾りました。



選手使用シャフト


アイアン「Dynamic Gold 85 R300」



Dynamic Gold 85

ウェッジ「Dynamic Gold 95 R300」



Dynamic Gold 95


海外男子メジャー大会


ニューヨーク州ロングアイランドで開催された海外男子メジャー大会において、優勝選手が2023年以来となる大会制覇を果たし、今季2勝目を達成しました。今季優勝した大会に続き、今回も14本中13本にTRUE TEMPERのシャフトを採用したセッティングで優勝しました。


使用シャフトでは、前回優勝時に5Wへ採用していた「PROJECT X TITAN Black 80」を今大会では3Wに採用し、新たに3番アイアンを加えたセッティングへ変更しています。また、PROJECT Xシリーズのウッドシャフト「TITAN」は、本大会で7名の選手が使用。2026年発売の新モデルとして、世界最高峰の舞台でも存在感を高めています。



選手使用シャフト


ドライバー「PROJECT X TITAN Yellow 60 TX」



PROJECT X TITAN Yellow

3W「PROJECT X TITAN Black 80 TX」



PROJECT X TITAN Black

アイアン「Dynamic Gold X7」



Dynamic Gold X7

ウェッジ「Dynamic Gold X7 / Dynamic Gold Tour Issue S400」



Dynamic Gold Tour Issue


トゥルーテンパーシャフト使用率


今週のUSツアーでは、トゥルーテンパーがアイアン、ウェッジ、ユーティリティの3カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。



【海外男子メジャー大会】


・アイアン使用率：70.5%（1位）


・ウェッジ使用率：83.9% （1位）


・ユーティリティ使用率： 30.9% （1位）


・ウッド使用率： 14.1%（3位）


※Darrell Survey調べ




使用率データをご掲載いただく際は、「Darrell Survey調べ」と明記いただきますようお願いいたします。



【True Temper Sports Incについて】


1902年に米国で創業したゴルフシャフトメーカー。代表製品「Dynamic Gold」「PROJECT X」「SteelFiber」を展開し、世界中のツアープレーヤーから高い支持を獲得。100年以上にわたり培った技術力をもとに、あらゆるゴルファーへ高性能シャフトを提供している。


https://www.truetemper.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】


トゥルーテンパースポーツインクジャパン


お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。


https://www.truetemper.co.jp/faq/