【ツアー報告】Dynamic Goldが海外男女ツアーを制覇、男子海外メジャー3連勝

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

トゥルーテンパースポーツインクジャパン（東京都中央区東日本橋／日本代表：西原徹朗）は、2026年6月18日～21日に開催された海外男子メジャー大会および、US女子ツアーにおいて、TRUE TEMPERが優勝したことをお知らせします。

今季男子海外メジャーでここまで開催された3大会すべてでTRUE TEMPERが優勝。グランドスラムをかけて臨むメジャー最終戦を前に、世界最高峰の舞台で高いパフォーマンスを発揮しています。

US女子ツアー

ミシガン州グランドラピッズで開催されたUS女子ツアーにおいて、アイアン「Dynamic Gold 85」、ウェッジ「Dynamic Gold 95」が優勝しました。

優勝選手はプレーオフを制して今季初優勝を達成。また、日本人選手として今季のUS女子ツアー初優勝を飾りました。

選手使用シャフト

アイアン「Dynamic Gold 85 R300」

Dynamic Gold 85

ウェッジ「Dynamic Gold 95 R300」

Dynamic Gold 95

海外男子メジャー大会

ニューヨーク州ロングアイランドで開催された海外男子メジャー大会において、優勝選手が2023年以来となる大会制覇を果たし、今季2勝目を達成しました。今季優勝した大会に続き、今回も14本中13本にTRUE TEMPERのシャフトを採用したセッティングで優勝しました。

使用シャフトでは、前回優勝時に5Wへ採用していた「PROJECT X TITAN Black 80」を今大会では3Wに採用し、新たに3番アイアンを加えたセッティングへ変更しています。また、PROJECT Xシリーズのウッドシャフト「TITAN」は、本大会で7名の選手が使用。2026年発売の新モデルとして、世界最高峰の舞台でも存在感を高めています。

選手使用シャフト

ドライバー「PROJECT X TITAN Yellow 60 TX」

PROJECT X TITAN Yellow

3W「PROJECT X TITAN Black 80 TX」

PROJECT X TITAN Black

アイアン「Dynamic Gold X7」

Dynamic Gold X7

ウェッジ「Dynamic Gold X7 / Dynamic Gold Tour Issue S400」

Dynamic Gold Tour Issue

トゥルーテンパーシャフト使用率

今週のUSツアーでは、トゥルーテンパーがアイアン、ウェッジ、ユーティリティの3カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。

【海外男子メジャー大会】

・アイアン使用率：70.5%（1位）

・ウェッジ使用率：83.9% （1位）

・ユーティリティ使用率： 30.9% （1位）

・ウッド使用率： 14.1%（3位）

※Darrell Survey調べ

使用率データをご掲載いただく際は、「Darrell Survey調べ」と明記いただきますようお願いいたします。

【True Temper Sports Incについて】

1902年に米国で創業したゴルフシャフトメーカー。代表製品「Dynamic Gold」「PROJECT X」「SteelFiber」を展開し、世界中のツアープレーヤーから高い支持を獲得。100年以上にわたり培った技術力をもとに、あらゆるゴルファーへ高性能シャフトを提供している。

https://www.truetemper.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。

https://www.truetemper.co.jp/faq/