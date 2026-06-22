2025年度の1年間に顕著な実績を収めた宿泊施設を表彰「じゃらんアワード2025」東北ブロック発表

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に顕著な実績を収められた東北ブロックの宿泊施設を表彰する「じゃらんアワード2025」（東北ブロック）を発表致します。

「じゃらんアワード」とは

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰することを目的に、2012年より「じゃらんアワード」を実施しています。「じゃらんアワード2025」で、13回目の表彰・発表となります。

『じゃらん』はサービス開始当初から、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきました。「じゃらんアワード」では、それぞれの優れた取り組みを共有し表彰することで、旅行業界の進化・発展に寄与することを目指しています。

じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（総合）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（朝食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（朝食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（夕食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（夕食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（接客・サービス）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（接客・サービス）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 都道府県部門

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が都道府県別で上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞 都道府県部門 総合

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が都道府県別で上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR ベストプランニング大賞

【審査基準】魅力的なプランや取り組みを展開された宿泊施設に贈られます。

ホテルグローバルビュープレミアム郡山

福島県郡山市

【プラン名】

【朝食付】 プレミアムスタンダードプラン

【表彰理由】

スペック競争スペック競争から脱却するホテル戦略として、チェックアウト直前の朝食体験の価値向上に注力。さらに「社会課題解決×顧客満足」の両立を狙い、「食品ロス」という業界の負を、顧客を感動させる体験（エシカルカレー）へと昇華させる独自のアプローチを考案。朝食特化型のプロモ戦略にも取り組み、朝食付帯率2倍以上、朝食クチコミ4.6（25年5月時点）と狙い通りの競争優位性を見事に確立されました。

▼リクルートについて

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