伊豆シャボテン動物公園グループの夏！「WE (ハート) SUMMER 2026」～水遊び、サマーイルミネーション、動物ふれあい、ミュージアム、バーベキューや新鮮な海鮮など…夏休みを満喫！～

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株式会社伊豆シャボテン公園

伊豆シャボテン動物公園グループで夏休みを満喫

伊豆シャボテン動物公園グループの各施設 「伊豆シャボテン動物公園」 「伊豆ぐらんぱる公園」 「ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン」 「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」「アニタッチ」および「アニタッチPARK」、そして今春グループに加わった「ぼら納屋」「城ケ崎ビューテラス」では、暑い夏でも涼しく過ごせる夏期限定の水遊びゾーンやサマーイルミネーション、さらに動物たちとのふれあいや、ミュージアムで過ごすラグジュアリーなひととき、夏休みを満喫するバーベキューや新鮮な海鮮など、さまざまな体験がお待ちしています。


　伊豆シャボテン動物公園

【夏は営業時間を拡大】


2026.7/4(土)～12(日) の土・日曜、7/18(土)～8/31(月)


[平日] 8：30～18：00（最終受付17：30）


[土・日曜、祝日、お盆期間] 8：30～18：30（最終受付18：00）



新エリアで乗馬体験
■新エリア「ふれあい乗馬牧場」でイベント＆ラクダが仲間入り

「サバンナエリア」に隣接し、大室山を間近に望む場所に「ふれあい乗馬牧場」がこの夏オープン！5月に大型のポニーが2頭、6月にはヒトコブラクダも2頭仲間入り！


★乗馬体験


夏休みイベントとして、乗馬体験（有料）もできる。






フサオマキザル、シロガオサキなどが暮らすエリア
■新エリア「モンキーテラス」でイベント

2026.6/6(土)にオープンした「モンキーテラス」には、シロガオサキ・フサオマキザル・リスザルの南米に生息する3種のサルに加え、コンゴウインコも暮らしている。


夏休み期間中は、ここに住む動物たちのガイドを行う「モンキーテラスガイド」を実施する予定。






キリンフォト
■ふれあいイベント in SUMMER

新エリア以外でも各所でふれあいイベントを開催。園内のポスターなどでイベントスケジュールを要チェック！


★キリンフォト


「サバンナエリア」でキリンにおやつあげ体験&記念撮影（有料）


★レッサーパンダのおやつタイム


大好物のリンゴをあげてみよう（数量限定、有料）


★インドタテガミヤマアラシのごはんタイム


夕方だけのレア・イベント！じっくり観察しよう（数量限定、有料）


★ほかにも“学び”と“ふれあい”のイベントがいっぱい！





■2026年 春～夏、動物たちが新たに仲間入り！



ヒトコブラクダ

『ヒトコブラクダ』




新エリア「ふれあい乗馬牧場」に、ヒトコブラクダ2頭が仲間入り。ラクダの飼育は、当園では15年ぶりとなる。






レッサーパンダ「ライム」

『レッサーパンダ』



レッサーパンダ「ライム」が来園。メスの「めいしゃん」とのペアリングを目指している。おっとりした2頭を温かく見守って♪






ポニー

『ポニー』



「ふれあい乗馬牧場」で大型のポニー2頭「コハク」（写真右）と「ユリ」（左）が新たな仲間に。2頭とは乗馬体験でふれあえる。






グラントシマウマ

『グラントシマウマ』



キリンとシロオリックスが暮らす「サバンナエリア」にシマウマ2頭が新たに加わったことで、サバンナの雰囲気をより感じられるように。





■動物の赤ちゃん誕生



ヴァレーブラックノーズシープ

『ヴァレーブラックノーズシープ』



ロバやマンクスロフタンヒツジが暮らすエリアで、2026.5/29(金)にヴァレーブラックノーズシープの赤ちゃん、オスとメスそれぞれ1頭が誕生。なかよく成長中♪






ワオキツネザル

『ワオキツネザル』



2026.5/2(土)に1頭、5/17(日)には双子の赤ちゃんが「アニマルボートツアーズ」のワオキツネザルの島で誕生！





■夏休み！「アニマルボートツアーズ」で冒険だ！



アニマルボートツアーズ

動物たちの観察ができるボートツアーがあるのは国内ではここだけ！「ぐるっと一周コース」と、ふれあいやおやつあげができる「モンキー島上陸コース」の2コースがある。


※3歳以上対象 （有料）





※内容は、動物の体調や天候により中止または変更になる場合があります


伊豆シャボテン動物公園は、わんちゃんと一緒に入園OK！


わんちゃんの入園料は無料です


園内では必ず1m以内のリードを着用してください。リード着用でショップ・大講堂でのアニマルショー・温室・シャボテン狩り工房のご利用が可能です


アニマルボート・カピバラ虹の広場・レッサーパンダ館・カンガルーの丘・サバンナエリアのキリンデッキなど、一部のエリアにはわんちゃんの入場はできません


レストランのテラス席は、わんちゃんと一緒にご利用いただけます



伊豆シャボテン動物公園　公式ホームページ


https://izushaboten.com/


　伊豆ぐらんぱる公園

【夏は営業時間を拡大】


2026.7/4(土)～12(日) の土・日曜、7/18(土)～8/31(月)


8：30～17：00（最終受付16：30）



ウォーターランドぷるぷる
■夏期限定！巨大な水遊びゾーン「ウォーターランド ぷるぷる」

【期間】2026年7月4日(土)～8月31日（月） 【時間】7/4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)～8/31(月)は8：30～17：00。7/6(月)～10(金)・7/13(月)～17(金)は9：30～17：00。


※いずれも最終受付は15：30


【料金】4歳以上一律600円


※小学生以下は必ず中学生以上の保護者（有料）同伴





【注意事項】乳児は水遊び用おむつを必ず着用。水着での園内散策やアトラクションの利用は不可。「DINOSAURSレストラン」ではテラス席の利用可（上着要着用）。デイタイムとナイトタイムは別料金（昼夜入替制）。



遊び広場とパターゴルフ　※イメージ
■パターゴルフ場と夏限定イベントエリア「遊び広場」が登場！

★パターゴルフ


パークゴルフ場（つばきコース）をリニューアル！変化に富んだコースを楽しんで。9H（所要時間：約1時間）、1人600円、4歳以上対象


★「遊び広場」


夏は、水鉄砲バトルで爽快に遊びつくそう！ディスクゴルフやキックターゲットなどがあるスポーツエリアも新登場。4歳以上一律 30分400円、60分600円





【注意事項】パターゴルフ、「遊び広場」ともに、小学生以下は必ず18歳以上の保護者（有料）同伴



昼も夜もお得に楽しめるセット券販売
■Dayぐらんぱるも、Nightグランイルミも、お得に楽しもう！限定プレミアムセット券販売

《大人》昼 1,700円＋夜 1,900円＝3,600円


《小人》昼 1,100円＋夜 1,100円＝2,200円


《幼児》昼 500円＋夜 500円＝1,000円


⇒プレミアムセット券《大人》3,000円 《小人》1,800円 《幼児》600円！





セット券で伊豆高原グランイルミに開園30分前から入園できる特典付き！


※他割引との併用、チケットの払い戻しは不可


■わんちゃんの水遊び場とクールルームが登場！



わんちゃんの水遊び場

小・中型犬と大型犬のエリアに分かれた天然芝のドッグラン「わんわんpark」に、今年も夏期限定でわんちゃんの水遊び場が登場！


また、ドッグラン入口に、わんこと一緒に過ごせるクールルームを設置。





■涼しい！恐竜レストランやクールルームで過ごそう



涼しい「ダイナソーレストラン」

涼しさ満点と言えばココ「ダイナソーレストラン」。巨大な動く恐竜たちにヒヤッ、限定メニューも登場する注目のスポット！


そして、太陽とのりものの広場にはクールルームを完備。暑い夏を快適に過ごそう！





※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります


伊豆ぐらんぱる公園は、わんちゃんと一緒に入園OK！


デイタイムもナイトタイム（伊豆高原グランイルミ）も、わんちゃんの入園料は無料です


園内では必ず1m以内のリードを着用してください。リード着用でショップへの入店も可能です


小型犬、中型犬と一緒に楽しめるアトラクション（ディノエイジカート、おもしろ自転車、リバーアイランド）があります


レストランのテラス席は、わんちゃんと一緒にご利用いただけます


「わんわんPARK」は、小・中型犬用と大型犬用のゾーンに分かれていますので、犬種や身体の大きさによりご利用ください



伊豆ぐらんぱる公園 公式ホームページ


https://www.granpal.com/(https://www.granpal.com/)


　伊豆高原グランイルミ ～11th season～

【営業時間】18：00～21：30（最終受付20：45）


※限定プレミアムセット券は開園30分前に入園できる特典付き♪



イルミネーションが水面にきらめく「ナイトぷるぷる」
■デイダイムとは異なるラグジュアリーな空間！夜の水遊びゾーン「ナイトぷるぷる」

【期間】2026年8月8日(土)～8月16日(日)


【時間】18：00～21：00（最終受付20：00）


【料金】4歳以上一律600円


※未成年のみでの入場不可、18歳以上の保護者（有料）同伴





【注意事項】水着でのイルミネーションエリアの散策やアトラクションの利用は不可（上着のみ着用も不可）。「DINOSAURSレストラン」ではテラス席の利用可（上着を要着用）


■バブルファンタジーショー



バブルファンタジーショー

海をイメージしたイルミエリア各所に設置された装置から、無数のシャボン玉が生み出され、自然の風と音楽に乗って宙を乱舞する。必見のショータイム！


※天候により中止の場合あり







※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります


伊豆高原グランイルミは、わんちゃんは無料で入園OK！


ナイトタイムは、リード着用での入園はできません。必ずペットカートをご利用ください。


入園受付にて、ペットカートの貸出しをしております（数量限定）


ナイトタイムのアトラクションは、わんちゃんの利用はできません。


「わんわんPARK」は、昼も夜もリードフリーでOK



伊豆高原グランイルミ 公式ホームページ


https://granillumi.com/(https://granillumi.com/)


　伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと

【営業時間】10：00～18：00



夏の縁日開催　※イメージ
■ちびっこも、わんちゃんも、みんなあそぼ♪夏の縁日

【場所】フードウィング前テント内特設会場


【期間】2026年7月18日(土)～8月31日(月)


★わんこがボーリングやってみた！


わんちゃんが倒したピンの数によって景品がGETできる


★わんこカラーボールチョイス


愛犬が選んだカラーボールの番号によって景品が当たる！





★＼ワークショップ／うちわにうちのコ描いてみよう


　自慢の愛犬の似顔絵をうちわに描いてみよう！持ち帰りOK


★ほかにも「輪投げ」「ヨーヨー釣り」など、みんなで遊べる夏まつりの風情が盛りだくさん！


※上記のイベント参加は有料


■ドッグラン「わんちゃんの遊び場」で水遊び



わんちゃんも水遊び　※イメージ

わんちゃんがちょこっと運動できる遊び場を2025年初夏に大幅リニューアル！


ミストカーテンを完備したドッグランにはこの夏、ドライブ中のわんちゃんのリフレッシュに、水遊び場も登場。快適に過ごしちゃおう♪





※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります


ぐらんぱるぽーとは、わんちゃん大歓迎！


伊豆のおみやげや、わんちゃんグッズも揃うマーケットウィングは、1m以内のリード着用またはペットキャリー・ペットカートのご使用や抱っこにて入店OK！


フードウィングでは、テラス席でわんちゃんと一緒にお食事OK


「わんちゃんの遊び場」OPEN時間は10：00～17：00まで



伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと　公式ホームページ


https://granpalport.com/


　伊豆海洋公園


夏期限定！磯プールOPEN
■太平洋が目の前。海水浴気分が味わえる、夏期限定の磯プールがOPEN！

【期間】2026年7月18日(土)～8月23日(日)


【時　間】 9：00～16：00


【料　金】 大人（中学生以上）1,700円、小学生1,200円、幼児（3歳以上）700円


「ちびっ子宝探し」 11：00～


「ちびっ子あじのつかみ取り」 14：00～


※キッズイベントは小学生以下のお子様が対象





■伊豆オーシャンバーベキュー



シーサイドバーベキュー

2026.7/18(土)～8/23(日)までの夏休み期間中は、「夏期限定！磯プール&バーベキューぷらん」に！南国リゾート気分と絶品BBQ、そして磯プールも！思い切り楽しんで♪





■スノーケリング体験、体験ダイビング



海の世界をのぞいてみよう！

★スノーケリング体験


小学生からOK


8,250円（税込）～


★体験ダイビング


10歳～OK


15,400円（税込）～


体験した方は磯プールを無料で利用できる♪





※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります



伊豆海洋公園　公式ホームページ


https://izuoceanpark.com/



　ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン

【営業時間】9：30～17：00（最終受付16：30）



夏こそフォトジェニック・チャンス
■夏空と青い海に映える！フォトスポット誕生

★ Lumiere Ocean Gate ー海へ続く光の扉-


夏空と、どこまでも青い海に向かって伸びる白い階段、そして足元には一面ヒマワリの花畑。


最上段のステップは地上2.5m、城ヶ崎海岸の断崖絶壁に立つ階段はスリルも満点。


★ Lumiere Ocean Swing ー光と海のゆらぎ-


岬の先端付近に登場した、高さ5mの巨大なブランコ。水平線に向けてこぎ出す爽快感を楽しもう！






ヒマワリが見頃に
■夏のフラワーガーデン、ヒマワリが見頃

階段とブランコ、2つのNEWフォトスポットがある岬周辺にはヒマワリの花畑が出現。


このほかに、夏の暑さにも負けないカラフルなペンタス、日日草、タイタンビカスがフラワーガーデンを彩る。








涼しげなラリックの作品約30点を展示
■So cool & beautiful！第2回企画展「ラリック展」開催

暑さを避けて優雅なひとときを過ごすなら、こちらへ！ティファニーミュージアムで第2回企画展「ラリック展」を開催。涼しい館内に、涼感を呼ぶクールなガラス作品約30点を展示。





※フォトスポットをご利用の際は、注意事項をよくご確認のうえ安全に留意してご使用ください。



ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン　公式ホームページ


https://nylfmuseum.com/



　城ヶ崎海岸エリア／ ぼら納屋 & 城ケ崎ビューテラス

【ぼら納屋は営業時間を拡大】


2026.7/18(土)～8/31(月)　


夜間営業あり 17：30～20：00 ※木曜定休（8/13は営業）



築400年。ボラ漁の魚見小屋として建てられた
■海鮮を楽しむ和食処「ぼら納屋」

新鮮な海の幸が楽しめる和食処「ぼら納屋」。江戸時代の寛永3年（1626年）に建築された茅葺き屋根の漁師小屋は、今年で築400年！往時の面影と、城ケ崎海岸の絶景も楽しめる。


愛犬とのお食事もOK！






城ヶ崎海岸　※イメージ
城ケ崎ビューテラス（門脇埼灯台売店）

断崖絶壁の景勝地・門脇つり橋まで徒歩すぐ、門脇埼灯台の目の前に位置する休憩スポット＆ショップ。


夏のおススメは、テイクアウトコーナーの「伊豆檸檬スカッシュ」。シュワッと爽快な手作りレモンスカッシュが、潮風とともに猛暑を忘れさせてくれるかも。






ぼら納屋　公式ホームページ


https://boranaya.com/



　屋内型ふれあい動物園　アニタッチ ＆ アニタッチPARK


屋内型ふれあい動物園 アニタッチ

■アニタッチ みなとみらい


魅力いっぱいの横浜、動物たちとのふれあいも体験してみよう！


■アニタッチ ららぽーと名古屋みなとアクルス


ヒマラヤマーモットとケープハイラックスが新たに仲間入り！


■アニタッチ アクアシティお台場


人気のお台場で、楽しく学べる動物たちとのふれあい体験





■アニタッチ MARK IS 静岡


伊豆シャボテン動物公園との違いを楽しめるのは地元ならでは！


■アニタッチ 東京ドームシティ


都内最大の屋内型ふれあい動物園！テイクアウトカフェ併設


■アニタッチPARK イオンモール太田


動物ふれあい＆涼しく思い切り遊べるアミューズメント施設



屋内型ふれあい動物園 アニタッチ　公式ホームページ


https://www.anitouch.com/


動物取扱業登録


https://www.anitouch.com/company/#animal-handling



　伊豆ドリームビレッジ


SKY-HILLホテル プライベートスイート　※イメージ

■SKY-HILL HOTEL 伊豆高原


サウナと露天風呂完備のプライベートスイート誕生！


■伊豆グランヴィレッジ グランピング


愛犬と一緒に宿泊できる専用ルームが夏オープン！


■グランピング 伊豆シャボテンヴィレッジ


天然記念物・大室山と伊豆シャボテン動物公園が目の前の好立地！


■プチホテル＆アニマルキャンプ 伊豆シャボテンヴィレッジ


恐竜、動物…全室がコンセプトルーム＆グランピング部屋も！






伊豆シャボテン動物公園グループ オフィシャルホテル


伊豆ドリームビレッジ　公式ホームページ


https://id-village.jp/


伊豆シャボテン動物公園グループ　公式ホームページ


https://shaboten.co.jp/



伊豆シャボテン動物公園グループ「WE (ハート) SUMMER 2026」詳しくはこちら↓↓


https://shaboten.co.jp/press/7364/