伊豆シャボテン動物公園グループの夏！「WE (ハート) SUMMER 2026」～水遊び、サマーイルミネーション、動物ふれあい、ミュージアム、バーベキューや新鮮な海鮮など…夏休みを満喫！～

株式会社伊豆シャボテン公園伊豆シャボテン動物公園グループで夏休みを満喫

伊豆シャボテン動物公園グループの各施設 「伊豆シャボテン動物公園」 「伊豆ぐらんぱる公園」 「ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン」 「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」「アニタッチ」および「アニタッチPARK」、そして今春グループに加わった「ぼら納屋」「城ケ崎ビューテラス」では、暑い夏でも涼しく過ごせる夏期限定の水遊びゾーンやサマーイルミネーション、さらに動物たちとのふれあいや、ミュージアムで過ごすラグジュアリーなひととき、夏休みを満喫するバーベキューや新鮮な海鮮など、さまざまな体験がお待ちしています。

伊豆シャボテン動物公園

【夏は営業時間を拡大】

2026.7/4(土)～12(日) の土・日曜、7/18(土)～8/31(月)

[平日] 8：30～18：00（最終受付17：30）

[土・日曜、祝日、お盆期間] 8：30～18：30（最終受付18：00）

新エリアで乗馬体験■新エリア「ふれあい乗馬牧場」でイベント＆ラクダが仲間入り

「サバンナエリア」に隣接し、大室山を間近に望む場所に「ふれあい乗馬牧場」がこの夏オープン！5月に大型のポニーが2頭、6月にはヒトコブラクダも2頭仲間入り！

★乗馬体験

夏休みイベントとして、乗馬体験（有料）もできる。

フサオマキザル、シロガオサキなどが暮らすエリア■新エリア「モンキーテラス」でイベント

2026.6/6(土)にオープンした「モンキーテラス」には、シロガオサキ・フサオマキザル・リスザルの南米に生息する3種のサルに加え、コンゴウインコも暮らしている。

夏休み期間中は、ここに住む動物たちのガイドを行う「モンキーテラスガイド」を実施する予定。

キリンフォト■ふれあいイベント in SUMMER

新エリア以外でも各所でふれあいイベントを開催。園内のポスターなどでイベントスケジュールを要チェック！

★キリンフォト

「サバンナエリア」でキリンにおやつあげ体験&記念撮影（有料）

★レッサーパンダのおやつタイム

大好物のリンゴをあげてみよう（数量限定、有料）

★インドタテガミヤマアラシのごはんタイム

夕方だけのレア・イベント！じっくり観察しよう（数量限定、有料）

★ほかにも“学び”と“ふれあい”のイベントがいっぱい！

■2026年 春～夏、動物たちが新たに仲間入り！

ヒトコブラクダ

『ヒトコブラクダ』

新エリア「ふれあい乗馬牧場」に、ヒトコブラクダ2頭が仲間入り。ラクダの飼育は、当園では15年ぶりとなる。

レッサーパンダ「ライム」

『レッサーパンダ』

レッサーパンダ「ライム」が来園。メスの「めいしゃん」とのペアリングを目指している。おっとりした2頭を温かく見守って♪

ポニー

『ポニー』

「ふれあい乗馬牧場」で大型のポニー2頭「コハク」（写真右）と「ユリ」（左）が新たな仲間に。2頭とは乗馬体験でふれあえる。

グラントシマウマ

『グラントシマウマ』

キリンとシロオリックスが暮らす「サバンナエリア」にシマウマ2頭が新たに加わったことで、サバンナの雰囲気をより感じられるように。

■動物の赤ちゃん誕生

ヴァレーブラックノーズシープ

『ヴァレーブラックノーズシープ』

ロバやマンクスロフタンヒツジが暮らすエリアで、2026.5/29(金)にヴァレーブラックノーズシープの赤ちゃん、オスとメスそれぞれ1頭が誕生。なかよく成長中♪

ワオキツネザル

『ワオキツネザル』

2026.5/2(土)に1頭、5/17(日)には双子の赤ちゃんが「アニマルボートツアーズ」のワオキツネザルの島で誕生！

■夏休み！「アニマルボートツアーズ」で冒険だ！

アニマルボートツアーズ

動物たちの観察ができるボートツアーがあるのは国内ではここだけ！「ぐるっと一周コース」と、ふれあいやおやつあげができる「モンキー島上陸コース」の2コースがある。

※3歳以上対象 （有料）

※内容は、動物の体調や天候により中止または変更になる場合があります

伊豆シャボテン動物公園は、わんちゃんと一緒に入園OK！

わんちゃんの入園料は無料です

園内では必ず1m以内のリードを着用してください。リード着用でショップ・大講堂でのアニマルショー・温室・シャボテン狩り工房のご利用が可能です

アニマルボート・カピバラ虹の広場・レッサーパンダ館・カンガルーの丘・サバンナエリアのキリンデッキなど、一部のエリアにはわんちゃんの入場はできません

レストランのテラス席は、わんちゃんと一緒にご利用いただけます

伊豆シャボテン動物公園 公式ホームページ

https://izushaboten.com/

伊豆ぐらんぱる公園

【夏は営業時間を拡大】

2026.7/4(土)～12(日) の土・日曜、7/18(土)～8/31(月)

8：30～17：00（最終受付16：30）

ウォーターランドぷるぷる■夏期限定！巨大な水遊びゾーン「ウォーターランド ぷるぷる」

【期間】2026年7月4日(土)～8月31日（月） 【時間】7/4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)～8/31(月)は8：30～17：00。7/6(月)～10(金)・7/13(月)～17(金)は9：30～17：00。

※いずれも最終受付は15：30

【料金】4歳以上一律600円

※小学生以下は必ず中学生以上の保護者（有料）同伴

【注意事項】乳児は水遊び用おむつを必ず着用。水着での園内散策やアトラクションの利用は不可。「DINOSAURSレストラン」ではテラス席の利用可（上着要着用）。デイタイムとナイトタイムは別料金（昼夜入替制）。

遊び広場とパターゴルフ ※イメージ■パターゴルフ場と夏限定イベントエリア「遊び広場」が登場！

★パターゴルフ

パークゴルフ場（つばきコース）をリニューアル！変化に富んだコースを楽しんで。9H（所要時間：約1時間）、1人600円、4歳以上対象

★「遊び広場」

夏は、水鉄砲バトルで爽快に遊びつくそう！ディスクゴルフやキックターゲットなどがあるスポーツエリアも新登場。4歳以上一律 30分400円、60分600円

【注意事項】パターゴルフ、「遊び広場」ともに、小学生以下は必ず18歳以上の保護者（有料）同伴

昼も夜もお得に楽しめるセット券販売■Dayぐらんぱるも、Nightグランイルミも、お得に楽しもう！限定プレミアムセット券販売

《大人》昼 1,700円＋夜 1,900円＝3,600円

《小人》昼 1,100円＋夜 1,100円＝2,200円

《幼児》昼 500円＋夜 500円＝1,000円

⇒プレミアムセット券《大人》3,000円 《小人》1,800円 《幼児》600円！

セット券で伊豆高原グランイルミに開園30分前から入園できる特典付き！

※他割引との併用、チケットの払い戻しは不可

■わんちゃんの水遊び場とクールルームが登場！

わんちゃんの水遊び場

小・中型犬と大型犬のエリアに分かれた天然芝のドッグラン「わんわんpark」に、今年も夏期限定でわんちゃんの水遊び場が登場！

また、ドッグラン入口に、わんこと一緒に過ごせるクールルームを設置。

■涼しい！恐竜レストランやクールルームで過ごそう

涼しい「ダイナソーレストラン」

涼しさ満点と言えばココ「ダイナソーレストラン」。巨大な動く恐竜たちにヒヤッ、限定メニューも登場する注目のスポット！

そして、太陽とのりものの広場にはクールルームを完備。暑い夏を快適に過ごそう！

※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります

伊豆ぐらんぱる公園は、わんちゃんと一緒に入園OK！

デイタイムもナイトタイム（伊豆高原グランイルミ）も、わんちゃんの入園料は無料です

園内では必ず1m以内のリードを着用してください。リード着用でショップへの入店も可能です

小型犬、中型犬と一緒に楽しめるアトラクション（ディノエイジカート、おもしろ自転車、リバーアイランド）があります

レストランのテラス席は、わんちゃんと一緒にご利用いただけます

「わんわんPARK」は、小・中型犬用と大型犬用のゾーンに分かれていますので、犬種や身体の大きさによりご利用ください

伊豆ぐらんぱる公園 公式ホームページ

https://www.granpal.com/(https://www.granpal.com/)

伊豆高原グランイルミ ～11th season～

【営業時間】18：00～21：30（最終受付20：45）

※限定プレミアムセット券は開園30分前に入園できる特典付き♪

イルミネーションが水面にきらめく「ナイトぷるぷる」■デイダイムとは異なるラグジュアリーな空間！夜の水遊びゾーン「ナイトぷるぷる」

【期間】2026年8月8日(土)～8月16日(日)

【時間】18：00～21：00（最終受付20：00）

【料金】4歳以上一律600円

※未成年のみでの入場不可、18歳以上の保護者（有料）同伴

【注意事項】水着でのイルミネーションエリアの散策やアトラクションの利用は不可（上着のみ着用も不可）。「DINOSAURSレストラン」ではテラス席の利用可（上着を要着用）

■バブルファンタジーショー

バブルファンタジーショー

海をイメージしたイルミエリア各所に設置された装置から、無数のシャボン玉が生み出され、自然の風と音楽に乗って宙を乱舞する。必見のショータイム！

※天候により中止の場合あり

※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります

伊豆高原グランイルミは、わんちゃんは無料で入園OK！

ナイトタイムは、リード着用での入園はできません。必ずペットカートをご利用ください。

入園受付にて、ペットカートの貸出しをしております（数量限定）

ナイトタイムのアトラクションは、わんちゃんの利用はできません。

「わんわんPARK」は、昼も夜もリードフリーでOK

伊豆高原グランイルミ 公式ホームページ

https://granillumi.com/(https://granillumi.com/)

伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと

【営業時間】10：00～18：00

夏の縁日開催 ※イメージ■ちびっこも、わんちゃんも、みんなあそぼ♪夏の縁日

【場所】フードウィング前テント内特設会場

【期間】2026年7月18日(土)～8月31日(月)

★わんこがボーリングやってみた！

わんちゃんが倒したピンの数によって景品がGETできる

★わんこカラーボールチョイス

愛犬が選んだカラーボールの番号によって景品が当たる！

★＼ワークショップ／うちわにうちのコ描いてみよう

自慢の愛犬の似顔絵をうちわに描いてみよう！持ち帰りOK

★ほかにも「輪投げ」「ヨーヨー釣り」など、みんなで遊べる夏まつりの風情が盛りだくさん！

※上記のイベント参加は有料

■ドッグラン「わんちゃんの遊び場」で水遊び

わんちゃんも水遊び ※イメージ

わんちゃんがちょこっと運動できる遊び場を2025年初夏に大幅リニューアル！

ミストカーテンを完備したドッグランにはこの夏、ドライブ中のわんちゃんのリフレッシュに、水遊び場も登場。快適に過ごしちゃおう♪

※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります

ぐらんぱるぽーとは、わんちゃん大歓迎！

伊豆のおみやげや、わんちゃんグッズも揃うマーケットウィングは、1m以内のリード着用またはペットキャリー・ペットカートのご使用や抱っこにて入店OK！

フードウィングでは、テラス席でわんちゃんと一緒にお食事OK

「わんちゃんの遊び場」OPEN時間は10：00～17：00まで

伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと 公式ホームページ

https://granpalport.com/

伊豆海洋公園

夏期限定！磯プールOPEN■太平洋が目の前。海水浴気分が味わえる、夏期限定の磯プールがOPEN！

【期間】2026年7月18日(土)～8月23日(日)

【時 間】 9：00～16：00

【料 金】 大人（中学生以上）1,700円、小学生1,200円、幼児（3歳以上）700円

「ちびっ子宝探し」 11：00～

「ちびっ子あじのつかみ取り」 14：00～

※キッズイベントは小学生以下のお子様が対象

■伊豆オーシャンバーベキュー

シーサイドバーベキュー

2026.7/18(土)～8/23(日)までの夏休み期間中は、「夏期限定！磯プール&バーベキューぷらん」に！南国リゾート気分と絶品BBQ、そして磯プールも！思い切り楽しんで♪

■スノーケリング体験、体験ダイビング

海の世界をのぞいてみよう！

★スノーケリング体験

小学生からOK

8,250円（税込）～

★体験ダイビング

10歳～OK

15,400円（税込）～

体験した方は磯プールを無料で利用できる♪

※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります

伊豆海洋公園 公式ホームページ

https://izuoceanpark.com/

ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン

【営業時間】9：30～17：00（最終受付16：30）

夏こそフォトジェニック・チャンス■夏空と青い海に映える！フォトスポット誕生

★ Lumiere Ocean Gate ー海へ続く光の扉-

夏空と、どこまでも青い海に向かって伸びる白い階段、そして足元には一面ヒマワリの花畑。

最上段のステップは地上2.5m、城ヶ崎海岸の断崖絶壁に立つ階段はスリルも満点。

★ Lumiere Ocean Swing ー光と海のゆらぎ-

岬の先端付近に登場した、高さ5mの巨大なブランコ。水平線に向けてこぎ出す爽快感を楽しもう！

ヒマワリが見頃に■夏のフラワーガーデン、ヒマワリが見頃

階段とブランコ、2つのNEWフォトスポットがある岬周辺にはヒマワリの花畑が出現。

このほかに、夏の暑さにも負けないカラフルなペンタス、日日草、タイタンビカスがフラワーガーデンを彩る。

涼しげなラリックの作品約30点を展示■So cool & beautiful！第2回企画展「ラリック展」開催

暑さを避けて優雅なひとときを過ごすなら、こちらへ！ティファニーミュージアムで第2回企画展「ラリック展」を開催。涼しい館内に、涼感を呼ぶクールなガラス作品約30点を展示。

※フォトスポットをご利用の際は、注意事項をよくご確認のうえ安全に留意してご使用ください。

ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン 公式ホームページ

https://nylfmuseum.com/

城ヶ崎海岸エリア／ ぼら納屋 & 城ケ崎ビューテラス

【ぼら納屋は営業時間を拡大】

2026.7/18(土)～8/31(月)

夜間営業あり 17：30～20：00 ※木曜定休（8/13は営業）

築400年。ボラ漁の魚見小屋として建てられた■海鮮を楽しむ和食処「ぼら納屋」

新鮮な海の幸が楽しめる和食処「ぼら納屋」。江戸時代の寛永3年（1626年）に建築された茅葺き屋根の漁師小屋は、今年で築400年！往時の面影と、城ケ崎海岸の絶景も楽しめる。

愛犬とのお食事もOK！

城ヶ崎海岸 ※イメージ城ケ崎ビューテラス（門脇埼灯台売店）

断崖絶壁の景勝地・門脇つり橋まで徒歩すぐ、門脇埼灯台の目の前に位置する休憩スポット＆ショップ。

夏のおススメは、テイクアウトコーナーの「伊豆檸檬スカッシュ」。シュワッと爽快な手作りレモンスカッシュが、潮風とともに猛暑を忘れさせてくれるかも。

ぼら納屋 公式ホームページ

https://boranaya.com/

屋内型ふれあい動物園 アニタッチ ＆ アニタッチPARK

屋内型ふれあい動物園 アニタッチ

■アニタッチ みなとみらい

魅力いっぱいの横浜、動物たちとのふれあいも体験してみよう！

■アニタッチ ららぽーと名古屋みなとアクルス

ヒマラヤマーモットとケープハイラックスが新たに仲間入り！

■アニタッチ アクアシティお台場

人気のお台場で、楽しく学べる動物たちとのふれあい体験

■アニタッチ MARK IS 静岡

伊豆シャボテン動物公園との違いを楽しめるのは地元ならでは！

■アニタッチ 東京ドームシティ

都内最大の屋内型ふれあい動物園！テイクアウトカフェ併設

■アニタッチPARK イオンモール太田

動物ふれあい＆涼しく思い切り遊べるアミューズメント施設

屋内型ふれあい動物園 アニタッチ 公式ホームページ

https://www.anitouch.com/

動物取扱業登録

https://www.anitouch.com/company/#animal-handling

伊豆ドリームビレッジ

SKY-HILLホテル プライベートスイート ※イメージ

■SKY-HILL HOTEL 伊豆高原

サウナと露天風呂完備のプライベートスイート誕生！

■伊豆グランヴィレッジ グランピング

愛犬と一緒に宿泊できる専用ルームが夏オープン！

■グランピング 伊豆シャボテンヴィレッジ

天然記念物・大室山と伊豆シャボテン動物公園が目の前の好立地！

■プチホテル＆アニマルキャンプ 伊豆シャボテンヴィレッジ

恐竜、動物…全室がコンセプトルーム＆グランピング部屋も！

伊豆シャボテン動物公園グループ オフィシャルホテル

伊豆ドリームビレッジ 公式ホームページ

https://id-village.jp/

伊豆シャボテン動物公園グループ 公式ホームページ

https://shaboten.co.jp/

伊豆シャボテン動物公園グループ「WE (ハート) SUMMER 2026」詳しくはこちら↓↓

https://shaboten.co.jp/press/7364/