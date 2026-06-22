伊豆シャボテン動物公園グループの夏！「WE (ハート) SUMMER 2026」～水遊び、サマーイルミネーション、動物ふれあい、ミュージアム、バーベキューや新鮮な海鮮など…夏休みを満喫！～
伊豆シャボテン動物公園グループで夏休みを満喫
伊豆シャボテン動物公園グループの各施設 「伊豆シャボテン動物公園」 「伊豆ぐらんぱる公園」 「ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン」 「伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーと」「アニタッチ」および「アニタッチPARK」、そして今春グループに加わった「ぼら納屋」「城ケ崎ビューテラス」では、暑い夏でも涼しく過ごせる夏期限定の水遊びゾーンやサマーイルミネーション、さらに動物たちとのふれあいや、ミュージアムで過ごすラグジュアリーなひととき、夏休みを満喫するバーベキューや新鮮な海鮮など、さまざまな体験がお待ちしています。
伊豆シャボテン動物公園
【夏は営業時間を拡大】
2026.7/4(土)～12(日) の土・日曜、7/18(土)～8/31(月)
[平日] 8：30～18：00（最終受付17：30）
[土・日曜、祝日、お盆期間] 8：30～18：30（最終受付18：00）
新エリアで乗馬体験
■新エリア「ふれあい乗馬牧場」でイベント＆ラクダが仲間入り
「サバンナエリア」に隣接し、大室山を間近に望む場所に「ふれあい乗馬牧場」がこの夏オープン！5月に大型のポニーが2頭、6月にはヒトコブラクダも2頭仲間入り！
★乗馬体験
夏休みイベントとして、乗馬体験（有料）もできる。
フサオマキザル、シロガオサキなどが暮らすエリア
■新エリア「モンキーテラス」でイベント
2026.6/6(土)にオープンした「モンキーテラス」には、シロガオサキ・フサオマキザル・リスザルの南米に生息する3種のサルに加え、コンゴウインコも暮らしている。
夏休み期間中は、ここに住む動物たちのガイドを行う「モンキーテラスガイド」を実施する予定。
キリンフォト
■ふれあいイベント in SUMMER
新エリア以外でも各所でふれあいイベントを開催。園内のポスターなどでイベントスケジュールを要チェック！
★キリンフォト
「サバンナエリア」でキリンにおやつあげ体験&記念撮影（有料）
★レッサーパンダのおやつタイム
大好物のリンゴをあげてみよう（数量限定、有料）
★インドタテガミヤマアラシのごはんタイム
夕方だけのレア・イベント！じっくり観察しよう（数量限定、有料）
★ほかにも“学び”と“ふれあい”のイベントがいっぱい！
■2026年 春～夏、動物たちが新たに仲間入り！
ヒトコブラクダ
『ヒトコブラクダ』
新エリア「ふれあい乗馬牧場」に、ヒトコブラクダ2頭が仲間入り。ラクダの飼育は、当園では15年ぶりとなる。
レッサーパンダ「ライム」
『レッサーパンダ』
レッサーパンダ「ライム」が来園。メスの「めいしゃん」とのペアリングを目指している。おっとりした2頭を温かく見守って♪
ポニー
『ポニー』
「ふれあい乗馬牧場」で大型のポニー2頭「コハク」（写真右）と「ユリ」（左）が新たな仲間に。2頭とは乗馬体験でふれあえる。
グラントシマウマ
『グラントシマウマ』
キリンとシロオリックスが暮らす「サバンナエリア」にシマウマ2頭が新たに加わったことで、サバンナの雰囲気をより感じられるように。
■動物の赤ちゃん誕生
ヴァレーブラックノーズシープ
『ヴァレーブラックノーズシープ』
ロバやマンクスロフタンヒツジが暮らすエリアで、2026.5/29(金)にヴァレーブラックノーズシープの赤ちゃん、オスとメスそれぞれ1頭が誕生。なかよく成長中♪
ワオキツネザル
『ワオキツネザル』
2026.5/2(土)に1頭、5/17(日)には双子の赤ちゃんが「アニマルボートツアーズ」のワオキツネザルの島で誕生！
■夏休み！「アニマルボートツアーズ」で冒険だ！
アニマルボートツアーズ
動物たちの観察ができるボートツアーがあるのは国内ではここだけ！「ぐるっと一周コース」と、ふれあいやおやつあげができる「モンキー島上陸コース」の2コースがある。
※3歳以上対象 （有料）
※内容は、動物の体調や天候により中止または変更になる場合があります
伊豆シャボテン動物公園は、わんちゃんと一緒に入園OK！
わんちゃんの入園料は無料です
園内では必ず1m以内のリードを着用してください。リード着用でショップ・大講堂でのアニマルショー・温室・シャボテン狩り工房のご利用が可能です
アニマルボート・カピバラ虹の広場・レッサーパンダ館・カンガルーの丘・サバンナエリアのキリンデッキなど、一部のエリアにはわんちゃんの入場はできません
レストランのテラス席は、わんちゃんと一緒にご利用いただけます
伊豆シャボテン動物公園 公式ホームページ
https://izushaboten.com/
伊豆ぐらんぱる公園
【夏は営業時間を拡大】
2026.7/4(土)～12(日) の土・日曜、7/18(土)～8/31(月)
8：30～17：00（最終受付16：30）
ウォーターランドぷるぷる
■夏期限定！巨大な水遊びゾーン「ウォーターランド ぷるぷる」
【期間】2026年7月4日(土)～8月31日（月） 【時間】7/4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)～8/31(月)は8：30～17：00。7/6(月)～10(金)・7/13(月)～17(金)は9：30～17：00。
※いずれも最終受付は15：30
【料金】4歳以上一律600円
※小学生以下は必ず中学生以上の保護者（有料）同伴
【注意事項】乳児は水遊び用おむつを必ず着用。水着での園内散策やアトラクションの利用は不可。「DINOSAURSレストラン」ではテラス席の利用可（上着要着用）。デイタイムとナイトタイムは別料金（昼夜入替制）。
遊び広場とパターゴルフ ※イメージ
■パターゴルフ場と夏限定イベントエリア「遊び広場」が登場！
★パターゴルフ
パークゴルフ場（つばきコース）をリニューアル！変化に富んだコースを楽しんで。9H（所要時間：約1時間）、1人600円、4歳以上対象
★「遊び広場」
夏は、水鉄砲バトルで爽快に遊びつくそう！ディスクゴルフやキックターゲットなどがあるスポーツエリアも新登場。4歳以上一律 30分400円、60分600円
【注意事項】パターゴルフ、「遊び広場」ともに、小学生以下は必ず18歳以上の保護者（有料）同伴
昼も夜もお得に楽しめるセット券販売
■Dayぐらんぱるも、Nightグランイルミも、お得に楽しもう！限定プレミアムセット券販売
《大人》昼 1,700円＋夜 1,900円＝3,600円
《小人》昼 1,100円＋夜 1,100円＝2,200円
《幼児》昼 500円＋夜 500円＝1,000円
⇒プレミアムセット券《大人》3,000円 《小人》1,800円 《幼児》600円！
セット券で伊豆高原グランイルミに開園30分前から入園できる特典付き！
※他割引との併用、チケットの払い戻しは不可
■わんちゃんの水遊び場とクールルームが登場！
わんちゃんの水遊び場
小・中型犬と大型犬のエリアに分かれた天然芝のドッグラン「わんわんpark」に、今年も夏期限定でわんちゃんの水遊び場が登場！
また、ドッグラン入口に、わんこと一緒に過ごせるクールルームを設置。
■涼しい！恐竜レストランやクールルームで過ごそう
涼しい「ダイナソーレストラン」
涼しさ満点と言えばココ「ダイナソーレストラン」。巨大な動く恐竜たちにヒヤッ、限定メニューも登場する注目のスポット！
そして、太陽とのりものの広場にはクールルームを完備。暑い夏を快適に過ごそう！
※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります
伊豆ぐらんぱる公園は、わんちゃんと一緒に入園OK！
デイタイムもナイトタイム（伊豆高原グランイルミ）も、わんちゃんの入園料は無料です
園内では必ず1m以内のリードを着用してください。リード着用でショップへの入店も可能です
小型犬、中型犬と一緒に楽しめるアトラクション（ディノエイジカート、おもしろ自転車、リバーアイランド）があります
レストランのテラス席は、わんちゃんと一緒にご利用いただけます
「わんわんPARK」は、小・中型犬用と大型犬用のゾーンに分かれていますので、犬種や身体の大きさによりご利用ください
伊豆ぐらんぱる公園 公式ホームページ
https://www.granpal.com/(https://www.granpal.com/)
伊豆高原グランイルミ ～11th season～
【営業時間】18：00～21：30（最終受付20：45）
※限定プレミアムセット券は開園30分前に入園できる特典付き♪
イルミネーションが水面にきらめく「ナイトぷるぷる」
■デイダイムとは異なるラグジュアリーな空間！夜の水遊びゾーン「ナイトぷるぷる」
【期間】2026年8月8日(土)～8月16日(日)
【時間】18：00～21：00（最終受付20：00）
【料金】4歳以上一律600円
※未成年のみでの入場不可、18歳以上の保護者（有料）同伴
【注意事項】水着でのイルミネーションエリアの散策やアトラクションの利用は不可（上着のみ着用も不可）。「DINOSAURSレストラン」ではテラス席の利用可（上着を要着用）
■バブルファンタジーショー
バブルファンタジーショー
海をイメージしたイルミエリア各所に設置された装置から、無数のシャボン玉が生み出され、自然の風と音楽に乗って宙を乱舞する。必見のショータイム！
※天候により中止の場合あり
※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります
伊豆高原グランイルミは、わんちゃんは無料で入園OK！
ナイトタイムは、リード着用での入園はできません。必ずペットカートをご利用ください。
入園受付にて、ペットカートの貸出しをしております（数量限定）
ナイトタイムのアトラクションは、わんちゃんの利用はできません。
「わんわんPARK」は、昼も夜もリードフリーでOK
伊豆高原グランイルミ 公式ホームページ
https://granillumi.com/(https://granillumi.com/)
伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと
【営業時間】10：00～18：00
夏の縁日開催 ※イメージ
■ちびっこも、わんちゃんも、みんなあそぼ♪夏の縁日
【場所】フードウィング前テント内特設会場
【期間】2026年7月18日(土)～8月31日(月)
★わんこがボーリングやってみた！
わんちゃんが倒したピンの数によって景品がGETできる
★わんこカラーボールチョイス
愛犬が選んだカラーボールの番号によって景品が当たる！
★＼ワークショップ／うちわにうちのコ描いてみよう
自慢の愛犬の似顔絵をうちわに描いてみよう！持ち帰りOK
★ほかにも「輪投げ」「ヨーヨー釣り」など、みんなで遊べる夏まつりの風情が盛りだくさん！
※上記のイベント参加は有料
■ドッグラン「わんちゃんの遊び場」で水遊び
わんちゃんも水遊び ※イメージ
わんちゃんがちょこっと運動できる遊び場を2025年初夏に大幅リニューアル！
ミストカーテンを完備したドッグランにはこの夏、ドライブ中のわんちゃんのリフレッシュに、水遊び場も登場。快適に過ごしちゃおう♪
※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります
ぐらんぱるぽーとは、わんちゃん大歓迎！
伊豆のおみやげや、わんちゃんグッズも揃うマーケットウィングは、1m以内のリード着用またはペットキャリー・ペットカートのご使用や抱っこにて入店OK！
フードウィングでは、テラス席でわんちゃんと一緒にお食事OK
「わんちゃんの遊び場」OPEN時間は10：00～17：00まで
伊豆高原 旅の駅 ぐらんぱるぽーと 公式ホームページ
https://granpalport.com/
伊豆海洋公園
夏期限定！磯プールOPEN
■太平洋が目の前。海水浴気分が味わえる、夏期限定の磯プールがOPEN！
【期間】2026年7月18日(土)～8月23日(日)
【時 間】 9：00～16：00
【料 金】 大人（中学生以上）1,700円、小学生1,200円、幼児（3歳以上）700円
「ちびっ子宝探し」 11：00～
「ちびっ子あじのつかみ取り」 14：00～
※キッズイベントは小学生以下のお子様が対象
■伊豆オーシャンバーベキュー
シーサイドバーベキュー
2026.7/18(土)～8/23(日)までの夏休み期間中は、「夏期限定！磯プール&バーベキューぷらん」に！南国リゾート気分と絶品BBQ、そして磯プールも！思い切り楽しんで♪
■スノーケリング体験、体験ダイビング
海の世界をのぞいてみよう！
★スノーケリング体験
小学生からOK
8,250円（税込）～
★体験ダイビング
10歳～OK
15,400円（税込）～
体験した方は磯プールを無料で利用できる♪
※内容は、天候等の状況により中止または変更になる場合があります
伊豆海洋公園 公式ホームページ
https://izuoceanpark.com/
ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン
【営業時間】9：30～17：00（最終受付16：30）
夏こそフォトジェニック・チャンス
■夏空と青い海に映える！フォトスポット誕生
★ Lumiere Ocean Gate ー海へ続く光の扉-
夏空と、どこまでも青い海に向かって伸びる白い階段、そして足元には一面ヒマワリの花畑。
最上段のステップは地上2.5m、城ヶ崎海岸の断崖絶壁に立つ階段はスリルも満点。
★ Lumiere Ocean Swing ー光と海のゆらぎ-
岬の先端付近に登場した、高さ5mの巨大なブランコ。水平線に向けてこぎ出す爽快感を楽しもう！
ヒマワリが見頃に
■夏のフラワーガーデン、ヒマワリが見頃
階段とブランコ、2つのNEWフォトスポットがある岬周辺にはヒマワリの花畑が出現。
このほかに、夏の暑さにも負けないカラフルなペンタス、日日草、タイタンビカスがフラワーガーデンを彩る。
涼しげなラリックの作品約30点を展示
■So cool & beautiful！第2回企画展「ラリック展」開催
暑さを避けて優雅なひとときを過ごすなら、こちらへ！ティファニーミュージアムで第2回企画展「ラリック展」を開催。涼しい館内に、涼感を呼ぶクールなガラス作品約30点を展示。
※フォトスポットをご利用の際は、注意事項をよくご確認のうえ安全に留意してご使用ください。
ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン 公式ホームページ
https://nylfmuseum.com/
城ヶ崎海岸エリア／ ぼら納屋 & 城ケ崎ビューテラス
【ぼら納屋は営業時間を拡大】
2026.7/18(土)～8/31(月)
夜間営業あり 17：30～20：00 ※木曜定休（8/13は営業）
築400年。ボラ漁の魚見小屋として建てられた
■海鮮を楽しむ和食処「ぼら納屋」
新鮮な海の幸が楽しめる和食処「ぼら納屋」。江戸時代の寛永3年（1626年）に建築された茅葺き屋根の漁師小屋は、今年で築400年！往時の面影と、城ケ崎海岸の絶景も楽しめる。
愛犬とのお食事もOK！
城ヶ崎海岸 ※イメージ
城ケ崎ビューテラス（門脇埼灯台売店）
断崖絶壁の景勝地・門脇つり橋まで徒歩すぐ、門脇埼灯台の目の前に位置する休憩スポット＆ショップ。
夏のおススメは、テイクアウトコーナーの「伊豆檸檬スカッシュ」。シュワッと爽快な手作りレモンスカッシュが、潮風とともに猛暑を忘れさせてくれるかも。
ぼら納屋 公式ホームページ
https://boranaya.com/
屋内型ふれあい動物園 アニタッチ ＆ アニタッチPARK
屋内型ふれあい動物園 アニタッチ
■アニタッチ みなとみらい
魅力いっぱいの横浜、動物たちとのふれあいも体験してみよう！
■アニタッチ ららぽーと名古屋みなとアクルス
ヒマラヤマーモットとケープハイラックスが新たに仲間入り！
■アニタッチ アクアシティお台場
人気のお台場で、楽しく学べる動物たちとのふれあい体験
■アニタッチ MARK IS 静岡
伊豆シャボテン動物公園との違いを楽しめるのは地元ならでは！
■アニタッチ 東京ドームシティ
都内最大の屋内型ふれあい動物園！テイクアウトカフェ併設
■アニタッチPARK イオンモール太田
動物ふれあい＆涼しく思い切り遊べるアミューズメント施設
屋内型ふれあい動物園 アニタッチ 公式ホームページ
https://www.anitouch.com/
動物取扱業登録
https://www.anitouch.com/company/#animal-handling
伊豆ドリームビレッジ
SKY-HILLホテル プライベートスイート ※イメージ
■SKY-HILL HOTEL 伊豆高原
サウナと露天風呂完備のプライベートスイート誕生！
■伊豆グランヴィレッジ グランピング
愛犬と一緒に宿泊できる専用ルームが夏オープン！
■グランピング 伊豆シャボテンヴィレッジ
天然記念物・大室山と伊豆シャボテン動物公園が目の前の好立地！
■プチホテル＆アニマルキャンプ 伊豆シャボテンヴィレッジ
恐竜、動物…全室がコンセプトルーム＆グランピング部屋も！
伊豆シャボテン動物公園グループ オフィシャルホテル
伊豆ドリームビレッジ 公式ホームページ
https://id-village.jp/
伊豆シャボテン動物公園グループ 公式ホームページ
https://shaboten.co.jp/
伊豆シャボテン動物公園グループ「WE (ハート) SUMMER 2026」詳しくはこちら↓↓
https://shaboten.co.jp/press/7364/