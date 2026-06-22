Classiq とロールス・ロイス、より広範なエンジニアリング・ワークフローにおける量子計算流体力学（CFD）シミュレーションを推進

Classiq Technologies Ltd.

米国ボストン - 2026年6月16日 - 業界をリードする量子コンピューティングソフトウェア企業の Classiq(https://ja.classiq.io/) とロールス・ロイス（Rolls-Royce）は、エンジニアリングシミュレーションの中で特に高度な計算負荷が求められる計算流体力学（CFD）において、量子コンピューティング手法がどのように貢献できるかを検証した新たな技術ブログ(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mxsZrKLdz7p1IHaFIQO_iRRYjR-HeEPoY2ph8OyOjNm-dRsA0rjls8eqjIfjf1OH1tb2atzaob5-dEx-6vum5tLIKLKWUkB4duU0VXzAX89agbTE4zlN8MRKf20_GHT1PPXPttg81lBmC-yMJvJY2JrP_XCkOioRhrAU4UiWn_jBiCKhYWdosHYhymqaYKABFFKQiIKgJS2pSNh5M4Gkzw==)を公開しました。

本発表に付随するメディアスニペットは、こちらのリンク(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hfVehnMPM1Cg6D6guUoU29WIkIVTc2LnwYdbbKQ3j3iinXCcKRs762ilu6t3xxTvcCPqNsD4cbi1MuoEGMqh_JyrYOMKMQRED1EjryherF0AiIHihHoo6l3qEnTE0DHXE2kxoct5g4CXrK1d0lGRGdzJzwkQ1k5qSt4Dy9YmI81MJ7m1qNXSPljGG8GzpP9rC2ZLXYSqtT09X7EcqO3_2ItcB6UEisSAifRauV1oRqs=)をクリックするとご覧いただけます。

CFDは、航空宇宙、エネルギー、自動車、高度な製造業などの幅広い業界において、空気や流体、ガスの動きをシミュレーションするために使用されています。これらのシミュレーションは、航空機、ジェットエンジン、タービンなどの複雑なシステムの設計において中心的な役割を果たしますが、膨大なハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）リソースを必要とする場合があります。

Classiq のブログ「CFDのための量子線形ソルバー：アルゴリズムの可能性から実用的なパフォーマンスまで（Quantum Linear Solvers for CFD: From Algorithmic Promise to Practical Performance）」は、未来の量子コンピューティングに対する実用的な課題に焦点を当てています。「量子線形ソルバーを既存のCFDワークフローの中に組み込むことができるか？」そして「量子コンポーネントが完全ではなく近似値であったとしても、そのワークフローは有益な結果を生み出すことができるか？」という課題です。

Classiq とロールス・ロイスは、ロールス・ロイスが一般公開しているCFDアプリケーションを用いた、古典計算と量子計算を組み合わせたハイブリッドワークフローについて研究を行いました。このアプリケーションは、衝撃波を伴う遷音速流を含む、1次元ノズルを通る定常流をシミュレーションするものです。このワークフローでは、古典的なCFDプロセスが引き続きシミュレーション全体を管理する一方で、シミュレーションの更新を支援する内部ステップの一環として、量子線形ソルバー（QLS）の検証が行われています。

この研究により、近似的な量子ソルバーを使用した場合でも、CFDワークフローが収束できることが明らかになりました。ある検証では、ユニタリ行列の近似チェビシェフ線形結合（Cheb-LCU）アプローチにより、量子特異値変換（QSVT）ベースのソルバーと比較して、完全なCFDプロセスでの収束を維持しながら、必要な量子リソースを1桁以上削減することに成功しました。

今回の研究は小規模なテストケースで実施されましたが、今後の研究では、より大規模で要求の厳しいCFD問題へのスケーリングを検証する予定です。この結果は、実際のアプリケーションのワークフロー内で量子アルゴリズムを検証することがいかに重要であるかを示しています。量子手法の実用的なパフォーマンスは、単独での動作だけでなく、より大規模なエンジニアリングプロセスの中でどのように機能するかに依存するからです。

Classiq のCEO兼共同創業者である Nir Minerbi(https://www.linkedin.com/in/nir-minerbi/) は次のように述べています。

「エンジニアや研究者がすでに使用しているワークフローに組み込むことができて初めて、量子コンピューティングは企業にとって意味を持ちます。今回の研究は、その方向への重要な一歩です。チームが単なるアルゴリズムの単独評価にとどまらず、現実の科学やエンジニアリングのアプリケーション内部で量子手法がどのように機能するかを研究し始めるためのきっかけになれば幸いです。」

また、このブログでは、企業の量子チームに向けたより広範な教訓も強調されています。将来の量子アプリケーションでは、すべてのステップで完璧な量子サブルーチンを必要としない可能性があります。リソース要件を削減し、プロセス全体を軌道に乗せることができるのであれば、有用なワークフローは近似処理を許容できるケースもあるということです。

Classiq は、同社の高度な量子ソフトウェアプラットフォーム(https://platform.classiq.io/)を使用して、ハイブリッドCFDワークフローの量子部分の開発と実装を担当しました。量子線形ソルバーの実装は Classiq のオープンライブラリで公開されており、再現性の担保やさらなる研究を支援しています。

シミュレーション技術を活用する業界にとって、本研究は、実際のエンジニアリングニーズを起点としつつ、将来の耐障害性（フォールトトレラント）量子コンピュータ時代に向けた準備を推進するものです。また、量子手法を独立したアルゴリズムとしてではなく、エンドツーエンドのアプリケーションの一部として評価するための実践的なフレームワークを提供します。

ブログの全文はこちらからご覧いただけます：

https://www.classiq.io/insights/quantum-linear-solvers-for-cfd-from-algorithmic-promise-to-practical-performance

*本件は、東部標準時2026年6月16日に米国ボストンにて発表されたプレスリリースの抄訳です。英語原文はこちら(https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/16/3312267/0/en/Classiq-and-Rolls-Royce-Advance-Quantum-CFD-Engineering-Simulation-in-Broader-Engineering-Workflows.html)をご覧ください。

Classiq について

Classiq は、企業や研究者が量子コンピューティングにアクセスし、その活用化を実現するテクノロジーを提供している、業界をリードする量子コンピューティングソフトウェア企業です。Classiq のプラットフォームは、高レベルの機能モデルを、ハードウェアで実行可能な最適化された量子回路に自動変換します。これにより、チームはアルゴリズムをより迅速に開発し、コストとパフォーマンスを最適化することで、深いハードウェアの専門知識がなくても量子アプリケーションをより早く利用することができます。



大手ハイパースケーラーやハードウェアプロバイダーなど、量子クラウドコンピューティングの世界的リーダーとのパートナーシップを通じて、Classiq は、ロールス・ロイス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000101286.html)、Comcast(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000101286.html)、BMWグループ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000101286.html)、Intesa Sanpaolo(https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=10460997) などの顧客が「一度設計すればどこにでもデプロイできる」ことを保証しています。Classiq の合成技術とメモリ最適化ツールにより、組織はスケーラブルで効率的な量子コードを生成し、研究を加速させ、実行コストを削減することができます。

Fast Company の「Next Big Thing in Tech 2025」を受賞した Classiq は、ソフトバンク、AMD、Qualcomm、HSBCなどの世界をリードするVCやCVCの支援を受けています。Classiqは量子ソフトウェアのグローバルカテゴリーリーダーであり、高度な量子コンピューティングアプリケーションの実現の最前線に立っています。詳細については、LinkedIn(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fclassiq-technologies&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=6&md5=f0a6b583f0a47880226a1108f31c4f6c)、 X(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fclassiqtech&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=X&index=7&md5=bcbf681f0c7418b770cd9ee03ba8a209)、YouTube(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FClassiqTechnologies&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=YouTube&index=8&md5=4a8a731412ac39c9151974dcb38dc23e) で Classiq をフォローするか、Slackコミュニティ(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fclassiq-community.slack.com%2F&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=Slack+community&index=9&md5=a2b5d685f00c93a9b8d38744a41e5496)、GitHubリポジトリ(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FClassiq%2Fclassiq-library&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=GitHub+repository&index=10&md5=ad03c3148abf3c409a0efdca32570ded)、または ja.classiq.io(https://ja.classiq.io/) にアクセスしてください。



