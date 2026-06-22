フチがきらっときらめく！色紙風デザインが特徴の“新感覚ステッカー”『ぺたしきしーるコレクション』が新登場！

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株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部は、サプライズ雑貨『ちょっコレ』シリーズの新商品『ぺたしきしーるコレクション』を2026年9月下旬より全国のバラエティ・キャラクター雑貨専門店等にて順次販売開始いたします。


また、第一弾商品となる「ぺたしきしーるコレクション ハイキュー!!」のご予約を、アニメイト通販(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3511390/)にて2026年6月17日(水)より開始いたします。
(発売元：株式会社バンダイ ライフスタイル事業部)





■商品特長


『ぺたしきしーるコレクション』とは？


色紙風ステッカーコレクション。


銀地のステッカーに人気の色紙風デザインをアレンジしました。


サイズ感は手のひらサイズ。ステッカーになることでモバイル機器に挟んだり、


コレクションリフィルへの収納のしやすさがアップしました。


第一弾のハイキュー!!では


キャラクターのセリフや横断幕を色紙風デザインでアレンジしました。


2026年9月よりシリーズ展開を予定しています。


■商品ラインナップ


1枚入り






3枚入り







■商品概要


・商品名　　：ぺたしきしーるコレクション　ハイキュー!!（1枚入り、3枚入り）


・販売開始日：2026年9月下旬


・商品詳細　：https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770092820000


　　　　　　　https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770137637000


・価格　　　： 110円(税込)　※1枚入り　/　330円（税込）※3枚入り


・種類数　　： 24種(クローズド)


・商品サイズ： 約W60.5×H68mm


・生産エリア： 日本


・販売ルート： 100円均一流通（1枚入り）アニメイト、全国のバラエティ・キャラクター雑貨専門店等


・発売元　　： 株式会社バンダイ



　(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会



※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。


※掲載している商品は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。


■ちょっコレとは

コースターコレクション、ブックマークコレクション、モバイルステッカーコレクション、彩光キラキラカンバッジコレクションなど、ちょっといいなをお求めやすいプライスで日常に寄り添います。



ちょっコレは


日常のオシゴトに寄り添う


お手伝い雑貨のブランドです。



みつけて　いいかも


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生活の中に遊びをプラス。


ちょこっとの楽しみがあなたに寄り添います。



https://bandai-lifestyle.jp/chocollection/