フチがきらっときらめく！色紙風デザインが特徴の“新感覚ステッカー”『ぺたしきしーるコレクション』が新登場！
株式会社バンダイ ライフスタイル事業部は、サプライズ雑貨『ちょっコレ』シリーズの新商品『ぺたしきしーるコレクション』を2026年9月下旬より全国のバラエティ・キャラクター雑貨専門店等にて順次販売開始いたします。
また、第一弾商品となる「ぺたしきしーるコレクション ハイキュー!!」のご予約を、アニメイト通販(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3511390/)にて2026年6月17日(水)より開始いたします。
(発売元：株式会社バンダイ ライフスタイル事業部)
■商品特長
『ぺたしきしーるコレクション』とは？
色紙風ステッカーコレクション。
銀地のステッカーに人気の色紙風デザインをアレンジしました。
サイズ感は手のひらサイズ。ステッカーになることでモバイル機器に挟んだり、
コレクションリフィルへの収納のしやすさがアップしました。
第一弾のハイキュー!!では
キャラクターのセリフや横断幕を色紙風デザインでアレンジしました。
2026年9月よりシリーズ展開を予定しています。
■商品ラインナップ
1枚入り
3枚入り
■商品概要
・商品名 ：ぺたしきしーるコレクション ハイキュー!!（1枚入り、3枚入り）
・販売開始日：2026年9月下旬
・商品詳細 ：https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770092820000
https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770137637000
・価格 ： 110円(税込) ※1枚入り / 330円（税込）※3枚入り
・種類数 ： 24種(クローズド)
・商品サイズ： 約W60.5×H68mm
・生産エリア： 日本
・販売ルート： 100円均一流通（1枚入り）アニメイト、全国のバラエティ・キャラクター雑貨専門店等
・発売元 ： 株式会社バンダイ
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している商品は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
■ちょっコレとは
コースターコレクション、ブックマークコレクション、モバイルステッカーコレクション、彩光キラキラカンバッジコレクションなど、ちょっといいなをお求めやすいプライスで日常に寄り添います。
ちょっコレは
日常のオシゴトに寄り添う
お手伝い雑貨のブランドです。
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ちょこっとの楽しみがあなたに寄り添います。
https://bandai-lifestyle.jp/chocollection/