フチがきらっときらめく！色紙風デザインが特徴の“新感覚ステッカー”『ぺたしきしーるコレクション』が新登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部は、サプライズ雑貨『ちょっコレ』シリーズの新商品『ぺたしきしーるコレクション』を2026年9月下旬より全国のバラエティ・キャラクター雑貨専門店等にて順次販売開始いたします。

また、第一弾商品となる「ぺたしきしーるコレクション ハイキュー!!」のご予約を、アニメイト通販(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3511390/)にて2026年6月17日(水)より開始いたします。

(発売元：株式会社バンダイ ライフスタイル事業部)

■商品特長

『ぺたしきしーるコレクション』とは？

色紙風ステッカーコレクション。

銀地のステッカーに人気の色紙風デザインをアレンジしました。

サイズ感は手のひらサイズ。ステッカーになることでモバイル機器に挟んだり、

コレクションリフィルへの収納のしやすさがアップしました。

第一弾のハイキュー!!では

キャラクターのセリフや横断幕を色紙風デザインでアレンジしました。

2026年9月よりシリーズ展開を予定しています。

■商品ラインナップ

1枚入り

3枚入り

■商品概要

・商品名 ：ぺたしきしーるコレクション ハイキュー!!（1枚入り、3枚入り）

・販売開始日：2026年9月下旬

・商品詳細 ：https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770092820000

https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582770137637000

・価格 ： 110円(税込) ※1枚入り / 330円（税込）※3枚入り

・種類数 ： 24種(クローズド)

・商品サイズ： 約W60.5×H68mm

・生産エリア： 日本

・販売ルート： 100円均一流通（1枚入り）アニメイト、全国のバラエティ・キャラクター雑貨専門店等

・発売元 ： 株式会社バンダイ

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している商品は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■ちょっコレとは

コースターコレクション、ブックマークコレクション、モバイルステッカーコレクション、彩光キラキラカンバッジコレクションなど、ちょっといいなをお求めやすいプライスで日常に寄り添います。

ちょっコレは

日常のオシゴトに寄り添う

お手伝い雑貨のブランドです。

みつけて いいかも

であって いいこと

つかって いいわけ

ちょっといいな をお求めやすいプライスで

生活の中に遊びをプラス。

ちょこっとの楽しみがあなたに寄り添います。

https://bandai-lifestyle.jp/chocollection/