石川県七尾市で“能登半島地震復興支援ゲーム”開催決定！能登半島地震後初めて能登地域でのNPBファーム公式戦を開催

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブを運営する株式会社新潟プロ野球団（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：池田 拓史、以下：当球団）は、2026年9月15日の読売ジャイアンツとの試合を、令和6年能登半島地震（以下：能登半島地震）の復興支援ゲームとして石川県七尾市にある七尾城山野球場で開催いたします。当球団は長年、東日本大震災などの甚大な災害における被災地復興を願い、支援金の寄付や復興支援ゲームの開催、被災地での野球教室の実施など、様々な形で復興支援を行ってきました。これまでの活動を通じて、被災地現地で催しを行うことに大きな意義があると捉え、七尾市での開催を決定いたしました。なお、当球団での復興支援ゲームの開催は、今回で15回目（※1）となり、能登半島地震後に能登地域でのNPBファーム公式戦は初開催となります。（※1）独立リーグ所属時代からの通算

■試合開催場所について

今回の復興支援ゲームの会場となる七尾城山野球場（以下：本球場）は、能登半島地震の発生後、全国から集まる災害ボランティアの宿泊拠点「テント村」として運用され、能登の復興を加速させる重要な役割を果たしました。当時、被災地での宿泊場所の確保は深刻な課題となっており、ボランティアの大半は能登半島の外から日帰りで通わざるを得ませんでした。激しい渋滞も重なったことから、現地での実質的な作業時間はわずか2～3時間に限られており、復興の遅れに繋がっていました。こうした「宿泊拠点から活動地点までの移動に時間を要し、活動時間を十分に確保できない」という課題を解決するため、同球場のグラウンドを開放してテント村が開設されました。これによりボランティアが現地に滞在できるようになり、少しでも長く活動できる環境が整いました。令和6年3月24日の開村から5月29日の閉村までの約2か月間で、延べ5,401人のボランティアがこの場所を活動の拠点としていました。かつて復興の最前線として重要な役割を担った本球場に、今度は野球を通じて多くの方に足をお運びいただくことで、能登地域のさらなる地域活性化と復興に貢献できると考えています。

■復興支援内容について

本球場での試合開催に伴い、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社（以下：同社）より、本球場の復興支援および安全対策強化のための「ふるさと納税」を総額1,000万円、七尾市へ寄付が行われました。同社は2012年より七尾市内の施設（「道の駅のとじま」等）の受託運営を担うなど、長年にわたり地域経済の活性化に携わってきた背景があり、能登半島地震発生直後から現地に支援チームを派遣してミネラルウォーターの提供やキッチンカーによる炊き出しを行うなど被災地の皆さまへの災害支援活動に取り組んでまいりました。このたびの寄付も、さらなる復興支援への想いから実現したものです。この寄付金を原資として、このたび内野席の防球ネットの新設工事を進めており、2026年8月に完成予定です。今後は、9月の試合開催に向けて石川県や七尾市、その他にも大きな被害を受けた５市町との連携を本格化させて行く予定です。

■試合概要

▲防球ネット増設のイメージ図

日程：2026年9月15日（火） 15：00試合開始

場所：七尾城山野球場 （〒926-0027石川県七尾市後畠町ホ1-1）

対戦相手：読売ジャイアンツ

■代表取締役社長 池田 拓史のコメント

当球団は、被災地の一日も早い復興を願い、これまでも様々な形で支援を続けてまいりました。

このたび、読売ジャイアンツ様と『野球を通じて被災地に笑顔と活力を届けたい』という想いで協議を重ねてきた結果、当球団のホームゲームであるこの9月のタイミングでの、石川県七尾市における公式戦開催が実現いたしました。開催にあたり多大なるご協力をいただいた読売ジャイアンツ様、ならびに自治体関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

単なるプロ野球の一試合にとどまらず、能登の皆様の明日への活力となるような、熱いゲームをお届けします。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはNPBファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

■オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社には、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「Purple Carrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、能登半島地震の復興支援においては、対象商品の購入が被災地への食品寄付に繋がる支援プラットフォーム「EAT and SEND for 能登半島」を展開。このビジネスを通じた持続可能な支援の仕組みが評価され、優れたソーシャルプロダクツに贈られる『ソーシャルプロダクツ・アワード2026』において、最高賞である「大賞」を受賞しています。

■シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社について

シダックス大新東ヒューマンサービスは、自治体とともに地域の公共サービスを支える企業です。学童保育、学校給食、図書館、公共施設や道の駅の運営など、さまざまな分野で地域に密着したサービスを提供しています。