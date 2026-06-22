Pilates Mee Life、新店舗「酒田店」を2026年6月5日にオープン！酒田市中心部に少人数制マシンピラティスが誕生

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」および「Pilates Mee Life（ピラティスミーライフ）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年6月5日、山形県酒田市に「Pilates Mee Life 酒田店」をオープンしました。酒田駅から徒歩18分に位置する新店舗では、最大5名の少人数制ピラティスを提供します

Pilates Mee Life 酒田店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/yamagata/sakata/(https://m-pilates.com/shop/yamagata/sakata/)

Pilates Mee Life 酒田店の特徴

酒田市の中心部・中町エリアに立地。中通り商店街近くでお買い物ついでにも通いやすい

新店舗は、酒田市の中心商業エリアである中町に位置しています。中通り商店街をはじめ飲食店や商業施設が集まるエリアにあるため、日々のお買い物やお出かけのついでに立ち寄りやすい環境です。JR酒田駅からは徒歩18分ですが、お車でのアクセスも良好で、鶴岡・遊佐・庄内町方面など庄内エリア全域から通いやすい立地となっています。

Pilates Mee Lifeの他店舗も利用可能。旅行や出張先でもレッスンを継続できる

Pilates Mee Life会員は、全国のPilates Mee Life店舗でレッスンを受けることができます。山形県内では、2026年6月6日に山形本町店（山形市）もオープンしており、内陸方面へのお出かけの際にもレッスンが可能です。また、最大3名制のPilates Meeプランへ切り替えれば、仙台や東京をはじめとする全国130店舗以上のスタジオも利用でき、出張や旅行の際にもピラティスを途切れさせることなく続けられます。

Pilates Mee Life 酒田店の雰囲気

Pilates Mee Life 酒田店で提供するレッスン

1人のインストラクターにつき最大5名までの少人数制マシンピラティスレッスンを提供しています。一般的なグループレッスンでは10名以上の大人数で行うことも多いなか、5名制に限定することで一人ひとりのフォームや姿勢をインストラクターがしっかりと確認・修正でき、正しい負荷で効果的なトレーニングが可能です。

レッスンでは、お客様それぞれの身体の状態やお悩みに合わせてインストラクターがメニューを組み立てるため、初心者の方でも安心して取り組むことができます。

Pilates Mee Life 酒田店の料金体系

Pilates Mee Life 酒田店のアクセス

〒998-0044

山形県酒田市中町１丁目７－２２ エスティーワン とが し18 2F

酒田駅 徒歩18分

Pilates Mee Life 酒田店の営業情報

Pilates Mee Life 酒田店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/21_1_11a53fd00873bfd2b4f1f6da7c63d259.jpg?v=202606220451 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、当日入会で通常33,000円/税込の入会金が無料となります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee Life 酒田店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/116)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://lin.ee/nFGR4gd0)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Mee Lifeについて

Pilates Mee Lifeは、1人のインストラクターにつき最大5名のお客様を同時に指導する、少人数制のマシンピラティススタジオです。一人ひとりの身体の状態に合わせた指導を受けられる環境を、より手頃な価格で提供することで、ピラティスを日常の一部として長く続けやすい仕組みを実現しています。

当日予約・当日キャンセルに対応しているほか、チケットの翌月持ち越しも可能なため、忙しい方でもライフスタイルに合わせて柔軟に通うことができます。最大3名のセミパーソナル形式で展開する「Pilates Mee」の店舗と合わせると全国130店舗以上のネットワークがあり、ピラティスを通じて一人でも多くの方が豊かな生活を送れるよう、全国規模でスタジオを拡大しています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30日間通った場合

（※2）2026年1月現在

Pilates Mee Life 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人