新刊書籍のご案内『富裕層と中小企業経営者のための10の相続戦略』（佐藤良久 他9名 共著）をサンライズパブリッシング株式会社より2026年6月24日に発売いたします

GSRコンサルティング株式会社

この度、GSRコンサルティング株式会社の代表取締役 佐藤 および 他9名の専門家による共著の書籍「富裕層と中小企業経営者のための10の相続戦略」をサンライズパブリッシング株式会社より2026年6月24日に発売いたします。

こちらの書籍では、「うちは揉めない」という思い込みが、いかに危ういものかを現実的な事例とともに描き出しています。相続は単なる財産分与ではなく、家族の感情、不動産、会社、自社株、保険、介護、そして経営承継まで絡み合う“人生最大の経営課題”であることを、本書は具体的に教えてくれます。



本書の特徴は、弁護士、税理士、不動産コンサルタント、遺品整理士、FPなど、相続の現場に立つ10人の専門家が、それぞれの立場から「なぜ揉めるのか」「どうすれば防げるのか」を実務的に解説している点です。特に、不動産や自社株のように分けづらい資産を持つ富裕層・経営者にとって、事前準備の重要性が繰り返し語られています。 また、「遺言書一枚で未来が変わる」「二次相続で兄弟が対立する」「良かれと思った相続が会社を壊す」といった、誰にでも起こり得るリアルなケースが豊富に紹介されており、単なる制度解説では終わりません。「相続は問題が起きてから対処するものではなく、元気なうちに備えるもの」という著者たちのメッセージが全編を貫いています。 家族と会社、そして築き上げた資産を次世代へどう残すのか。



本書は、相続対策を「節税」ではなく、「思いやり」と「未来への責任」として考え直させてくれる一冊です。

「富裕層と中小企業経営者のための10の相続戦略」目次

サンライズパブリッシング株式会社 2,200円(税込)

戦略１ 「うちは揉めない」は本当？

遺言書一枚で変わる相続の未来

戦略２ 「不動産」が

相続トラブルの火種に変わる瞬間

戦略３ もし、親が「孤独死」してしまったら？

戦略４ 相続と経営を守る生命保険の知恵

戦略５ 相続は「お金」の話だけではない？

家族の「想い」と向き合う、

円満解決への第一歩

戦略６ 「まだ大丈夫」が危ない？

親と自分の未来を守る

「家族信託」と「予備的遺言」入門

戦略７ 相続で揉めない・残された家族に

「感情のしこり」を残さないために

戦略８ 会社の未来、誰に託す？

戦略９ その実家、本当に“お荷物”ですか？

戦略10 「おひとり様」の私が倒れたら

どうすればいいの？

著者について

富裕層と中小企業経営者のための相続戦略を考える会は、10名からなる相続対策の専門家集団。相続・事業承継の現場で実際に起こるトラブル事例をもとに、実効性のある対策を体系化してきた専門家集団です。遺言書の作成支援や遺留分対策、自社株評価、株式分散リスクへの対応、事業承継税制の活用など、法律・税務・不動産の各分野を横断しながら総合的な戦略を提案します。資産規模が大きいほど複雑化する承継問題に対し、生前からの準備と具体的な実務対応を重視し、円満かつ持続可能な資産承継の実現をサポートしています。

丸山純平

弁護士

中央大学法学部法律学科卒業後、東京急行電鉄株式会社（現：東急株式会社）に入社。都市開発部門及び法務部門に所属し、都市開発部門では開発業務（商業・住宅）、地権者様所有地開発コンサルティング業務等に従事。同社在職中に成蹊大学法科大学院（夜間社会人コース）を修了し、司法試験合格後に同社退職。その後司法修習を経て弁護士登録（第二東京弁護士会）。専門分野は、事業承継、相続、不動産、企業側人事労務案件、コーポレートガバナンス、株主総会指導、会社法・金融関連法制対応、企業法務全般。相続・不動産関係については、民間企業での開発業務及びコンサルティング業務の実務経験を踏まえ、実践的なアドバイスを行うことを得意とする。また具体的な案件について、法務面の観点での検討を中心に、「お客様に安心していただくための早期解決」という視点から、最適な解決策を提案することを常に心掛けている。共著には、『地主のための相続対策』、『相続コンサルティング入門』、『相続不動産のことがよく分かる本』などがある。

村上雄介

不動産コンサルティングマスター

近畿大学法学部卒業後、株式会社日税不動産情報センターに入社。税理士の顧問先から生じる、高度な税務判断を伴う相続不動産案件の最前線で実務の研鑽を重ねる。その後、野村不動産アーバンネット株式会社（現、野村不動産ソリューションズ株式会社）の士業専門部署や、相続専門コンサルティング会社を経て独立。キャリアを通じて一貫して、相続・不動産領域における複雑な実務に深く精通している。特に底地・借地、共有物件、等価交換、不動産Ｍ＆Ａ、空き家対策といった、多角的な知見と精緻な調整が求められる難解な案件に強みを持ち、弁護士・税理士等と連携しながら、不動産の側面から多くの課題解決を導いてきた。現在は、生前の相続対策から発生後の問題解決まで、不動産を所有・相続される方々の最良な選択を支える専門家として活動。法的・税務的な制約を各専門家と共に紐解き、大切な資産と想いを次世代へ円満につなぐことを日々の指針としている。

丸山信広

遺品整理士／事件現場特殊清掃士

埼玉県さいたま市出身。高校卒業後、機械設計関連企業にて設計士として勤務し、工場設備などの機械設計業務に従事。その後、冷機レンタル企業での修理・販売業務、父の家業である建築関連企業での設計・事務・制作業務など、住まいとものづくりに関わる幅広い業務を経験する。廃棄物・リサイクル関連企業に入社。16年間勤務し、そのうち14年間は事業所長として現場運営およびマネジメントに携わる。これらの経験を基盤に、2016年6月、遺品整理・特殊清掃などを主業務とする株式会社テルスを設立。現在は遺品整理、生前整理、特殊清掃、不用品回収など、相続に伴う住まいの整理や生活環境の整備を専門分野として活動している。これまで数多くの現場に立ち会う中で、相続問題の背景にある孤独死や社会的孤立の現実を目の当たりにしてきた経験から、「孤独死を少しでも減らしたい」という想いを胸に、現場支援だけでなく情報発信や地域活動にも取り組んでいる。

松葉賢治

ファイナンシャルプランナー

1969年群馬県前橋市生まれ。中小企業経営者とその家族へ向けた、キャッシュフロー改善とリスクマネジメントの専門家。大学卒業後、株式会社ヤナセにて10年間、プルデンシャル生命保険株式会社にて12 年間、営業職として従事。セールスマーケティングのノウハウを習得する。親の認知症をきっかけに家業に転職、社員数6000名の会社から総勢5名の自動車整備会社の二代目社⾧に就任。のちに経営環境の変化からM&Aで事業譲渡、相続に特化したFP事務所として、現在の事業へと業態変更。自らの経験を活かし、認知症対策・相続・事業承継・M&Aなど 「人生と会社の終い方」と、「社⾧のもしも」に備えるコンサルティングを提供。また、法人財務と個人資産の両面からキャッシュフローを改善し、ゴールを見据えた出口戦略の伴走支援を行っている。趣味はクルマとゴルフ、’70～’90年代の音楽鑑賞。

佐藤良久

相続コンサルタント

大学卒業後、東急リバブル株式会社に入社。５年間、横浜の営業所にて不動産売買仲介営業に従事。 その後、IDEE R-projectへ転職。都内初の廃校再生プロジェクト（世田谷ものづくり学校）やいまでは多くの方に認知されたリノベーションで一世風靡していた会社で、リーシングから賃貸管理、経営管理部門での経験を積む。続く、不動産ファンドでは、約700億円の私募ファンドのアセットマネジメント等に従事し、 相続コンサルティング会社では、 多くの相続相談対応を行い、 取締役として経営にも携わる。現在は複数の会社を経営しながら一都三県を中心として全国で相続や事業承継、不動産のコンサルティング活動を行っている。共著に、 『地主のための相続対策』、『相続コンサルティング入門』、『事業承継成功のトリセツ』、『そうだったのか！ 相続のトリセツ』、『相続不動産のことがよく分かる本』『円満相続をかなえる本』（幻冬舎）『～老後を心から楽しむ～終活・相続ガイド』（パブフル）、『相続問題を解決する事業開発の理論と実践:経営学的アプローチによる価値共創事業の創造』（学文社）、『相続コンサルの奥義』（プラチナ出版）など１２冊がある。

山田隆之

相続不動産の対策と活用を専門とする不動産コンサルタント

大学卒業後、安信住宅販売株式会社（現みずほ不動産販売）に入社。さいたま市内の営業所にて８年間、不動産売買仲介業務に従事。信託銀行系不動産会社の特性を活かし、富裕層の不動産売買や相続案件を中心に多くの取引を担当する。その後、家業の建築会社にてリフォーム、外構、分譲造成工事などの営業および現場監督を経験し、建築と不動産の両分野における実務知識を習得。２００７年、ＭＥＴＤｅｓｉｇｎＨｏｍｅ株式会社を設立。現在は相続不動産に特化し、埼玉県・東京都を中心に不動産売買および相続コンサルティングを行う。建築知識を活かした相続対策や空き家再生、不動産活用提案を得意とし、相続不動産に関するさまざまな課題解決に取り組んでいる。不動産売買仲介および販売実績１０００件以上、リフォーム実績３００件以上、外構エクステリア工事実績２００件以上。また、一般社団法人埼玉県スマートまちづくりを設立し、自治体や地域企業と連携した地域課題解決型のまちづくりにも取り組む。令和８年には一般社団法人見守りみとり支援協会を設立し、独居高齢者の終活支援や医療機関と連携した見守り・みとり支援など地域福祉活動にも取り組んでいる。相続・不動産分野の書籍を共著で５冊出版。

市川一馬

税理士

昭和15年（1940年）創業、86年目を迎える税理士法人IKJの代表社員・代表税理士。経営理念「税務会計を手段として、お客様があんしんして経営に取り組めるようサポートし、一緒に未来を創る」のもと、法律を使ったサービス業として事業を展開している。2024年には東京都中央区に一般社団法人IKJ相続あんしんセンターを設立し、群馬・東京で相続無料相談会や各種セミナー、エンディングノート・ワークショップを開催し、相続相談・啓発活動を推進している。経営判断が早くなるトップスピードの伴走型プロ集団税理士法人IKJ企業の成長を加速させるプロ集団であり続けるために。お客様と共に未来を創り続けていく税理士法人IKJです。群馬県高崎市で80年以上の歴史があり、豊富な実績でお客様をトータルサポートいたします。

前川大樹

中小企業診断士

大学を卒業後、信金中央金庫入庫。中小企業支援部在籍時に、信用金庫取引先の経営改善支援コンサルティング、事業性評価業務に従事。2016年より、信金キャピタル株式会社に出向し、10数社の中小企業に対して資本性資金の供給と経営支援を実施。2019年より、株式会社フォーバルに転職し、中小企業に特化したM&Aの成約を支援。中小企業の創業・成長から事業承継までのライフステージを一気通貫で支援できるスキルをさらに活かすべく、2021年10月よりSNETグループに参画。2024年4月に株式会社obbligatoを設立し、代表取締役に就任。

筒井知人

一級建築士・宅地建物取引士

大学卒業後、藤和不動産（現三菱地所レジデンス）に入社。マンション分譲事業における用地仕入～商品企画～販売の全業務に従事。その後、不動産業界を一旦離れ、大手損害保険会社に勤務した後、不動産業界に復帰。大手・中小を含む数社の不動産会社に勤務し、戸建・アパート・マンション等の住宅系物件を中心に、用地仕入および商品企画に携わる。その経験とノウハウ、築き上げてきた人脈を生かし2015年に株式会社バウズを設立し独立。独立後は分野・エリアを問わず、さまざまな物件に携わり、身も心も、建築・不動産の世界にどっぷりと漬かっている。また、相続不動産においてたびたび問題になる「田舎物件・リゾート物件」や「難あり物件」・「ゲテモノ物件」にも積極的に取り組んでおり、相続不動産が抱えるさまざまな問題の解決に力を注いでいる。不動産に精通した「建築のプロ」として、また建築に精通した「不動産のプロ」として、さらには「不動産をこよなく愛する不動産マニア」として、さまざまな角度から相続不動産に関わっている。

杉森真哉

シニアライフカウンセラー

東京都生まれ、埼玉県在住。大学卒業後、大手測量会社に入社し、17年間にわたり固定資産税評価業務に従事。自治体向けコンサルタントとして10万件を超える土地評価、5万本以上の路線価査定に携わり、行政における土地評価の説明責任を支えてきた実務経験を持つ。現在は株式会社PSE資産プランニング代表取締役として相続・資産承継業務に従事するとともに、「シニアライフ相談サロンめーぷる わかば鶴ヶ島店」を運営。おひとり様や身寄りのない高齢者を中心に、生前の見守り支援、身元保証、死後事務支援までワンストップで対応している。終活・相続分野の現場支援と専門家連携による実務を強みとする。共著に『相続コンサルティング入門』、『そうだったのか！ 相続のトリセツ』（幻冬舎）、『「相続専門」のプロだけが知っている 相続から家族と資産を守る61のポイント』（合同フォレスト）、『10人のプロが明かす！ 相続のお悩み解決ハンドブック』（Independently published）など。

会社概要

会社名 GSRコンサルティング株式会社

代表 佐藤良久

所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-7-8 第11松ビル4階

TEL 048-782-4399 FAX 048-782-8921

資本金 1,000万円

事業内容

相続・不動産に関するトータルサポート

不動産コンサルティング 相続コンサルティング

事業承継コンサルティング 経営コンサルティング

不動産売買仲介 不動産賃貸仲介

不動産投資・アセットマネジメント

M&Aに関する仲介及びアドバイザリー

地域活性化、まちづくり事業 社会事業投資

免許

宅地建物取引業 埼玉県知事(2)第23611号

一般不動産投資顧問業 国土交通大臣 一般ー第1315号

グループ法人

一般社団法人さいたま幸せ相続相談センター

一般社団法人ちば幸せ相続相談センター

一般社団法人東京幸せ相続相談センター

一般社団法人鎌倉生活総合研究所

一般社団法人埼玉県スマート事業承継

一般社団法人埼玉県スマートまちづくり

ナーシングケア・コンサルティング株式会社