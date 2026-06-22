【SAK University】イギリスの教育機関で副学部長を務めるDavid Briggs氏による特別講演「英国高等教育のすべて」第２回を開催

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、 SAK University）は、2026年7月3日（金）18時30分より、英国の高等教育に10年以上携わるDavid Briggs氏をオンラインで招き、特別講演「英国高等教育のすべて」第２回を開催します。

本講演は全７回シリーズですが、各回ごとに完結した内容のため、今回からでもご参加いただけます。

本シリーズは、海外大学・大学院への留学や海外での就職など、グローバルなキャリア形成を目指す在校生や、本校への入学を検討中の方を主な対象としています。

英国高等教育への理解を深めながら、将来の目標達成に向けた準備を支援します。

また、入学を検討中の方にとっては、本校における英語学習や国際教育の雰囲気を体験いただける機会となります。

本イベントは対面もしくはオンラインで、全国どこからでもご参加いただけます。

参加費は無料、事前申込制です。

開催の背景

イベントに申し込む :https://sak.ac/discovery-days/program/20260703-futuretalk/

SAK Universityでは、自分の興味や将来像を見つけるための学校体験プログラム「Discovery Days（ディスカバリーデイズ）」を定期的に開催しています。

その中でも特に人気の高い特別講演が「FUTURE TALK（フューチャートーク）」です。

今回の「FUTURE TALK」は、英国の高等教育や文化について学びながら、英語でのQ&Aセッションを通じて実践的な英語コミュニケーションに触れられるイベントです。

講演は英語で実施しますが、日本語での補足や字幕機能をご利用いただけるため、英語に自信がない方でも安心してご参加いただけます。

英国の文化や教育、海外進学に興味のある方はぜひご参加ください。

イベント概要

参加方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/118_1_21a26b80ed21873f9a95126dbd6f8867.jpg?v=202606220451 ]

１. 下記ボタンより、お申込みフォームにご入力ください。

２. お申込み後、SMS又は電話にてスタッフよりお申込み確認のご連絡をいたします。

※電話またはメッセージでのご連絡をもってご予約確定となります。

ご確認のほど、お願いいたします。

イベントに申し込む :https://sak.ac/discovery-days/program/20260703-futuretalk/

David Briggs（デイビッド‧ブリッグス）氏について

David Briggs氏

英国の高等教育分野で10年以上の経験を持つ教育リーダー。

現在は英国の私立カレッジでFoundation課程担当副学部長を務め、教育機会の拡大や多様な背景を持つ学生への支援に取り組んでいます。

これまで英国の大学および教育機関において、大学間連携プログラムの企画・運営や、対面とオンラインを組み合わせたブレンデッド・ラーニングの開発を推進。戦略立案と教育現場の双方に携わってきました。

教育の公平性を重視しながら、学生一人ひとりの可能性を広げる高等教育環境の構築に尽力しています。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として開校。2026年4月には100名を超える新入生を迎えました。

日本のIT人材不足の解決を考慮し、卒業後にすぐに実践で活躍できる実践力と問題解決力を重視した英国最先端のIT教育を展開します。

すべての授業は日本語で実施されるため、英語力に不安がある方、文系の方でも世界水準の学びを受けることが可能です。また、英国ではスタンダードな多様な出願制度を設けることで、学力試験に留まらない評価で学生を受け入れております。

【英国国立エセックス大学の概要】

エセックス大学は、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、THE世界大学ランキングにてTOP350（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位

※2 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位