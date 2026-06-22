荷主企業が持続可能な物流に向けて動き出す。経産省と国交省から最新の政策動向と、運輸事業者の取り組みも発表。TDBC Forum 7月10日オンライン開催

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会

新物流2法などの施行から物流の効率化やドライバーの労働環境改善の意識は高まりつつありますが、現場では荷待ちや荷役作業等の時間や賃金の原資となる運賃、料金の収受、燃料費等の価格転嫁等などの課題が依然として残り、実際の改革はこれからです。今求められているのは、制度対応にとどまらない"物流を持続可能とする"ための"実践としての改革"であり、その鍵は荷主の理解と行動変容にあります。

本フォーラムでは各WGの成果や実証事例、政策動向を通じて物流改革の現在地と今後の方向性を示し、荷主・運輸事業者が立場を超えた具体的な行動変容のあるべき姿を共有します。より一層の共創を促進し、"止まらない物流の新たな未来"実現への一歩となることを目指します。皆様のご参加をお待ちしています。

＜開催概要＞

◆TDBC Forum 2026 荷主が変わらなければ物流ではなく、経済が破綻する

～運送事業者と荷主とのパートナーシップで解決～

日 時： 7月 10日（金） 13:00-17:35

主 催： 一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

会 場： オンライン開催

参 加： 無料（但し事前登録制）

詳細・お申込： https://tdbc.or.jp/forums/2026/

＜プログラム予定＞

◆基調講演

「経済産業省の物流政策について」

経済産業省 商務・サービスグループ 消費流通政策課課長 兼 物流企画室室長 平林 孝之 氏

◆特別講演

「物流の維持に必要なこと ～元トラック・物流Ｇメンの視点から～」

国土交通省 関東運輸局 茨城運輸支局 支局長 田中 幸久 氏

「物流標準化について」

国土交通省 物流・自動車局 物流政策課 課長補佐 原田 とも 氏

「公共交通の担い手確保と安全確保に資するデジタル技術への期待」

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 加藤 博和 氏

「ロジスティクス経営の実践 ─荷主企業が勝ち残るために必要な３つのステップとは？」

株式会社ローランド・ベルガー パートナー 小野塚 征志 氏

平林氏、田中氏、加藤氏、小野塚氏



◆ワーキンググループ発表

WG01 「事故ゼロ実現に向けた称賛と指導による安全文化の醸成」 松浦通運（株）

WG02 「健康経営の推進と健康課題解決」

WG03 「新たな人材確保と教育、働き方（外国人ドライバー）」 行政書士事務所TAKO・GIVER

WG04 「荷主とのパートナーシップによる2024年問題の解決と、働く環境の改善」 菱木運送（株）、本田技研工業（株）

WG05 「動態管理プラットフォーム（traevo）を活用した持続可能な物流の実現」（株）首都圏物流

WG05A「共同輸送ユニバーサルシステム「traevo noWa」活用分科会」 AGC（株）

WG05B「動態管理プラットフォームを活用した積載効率の改善とカーボンニュートラルの実現分科会」 （株）アスア

WG05C 「生鮮物流分科会」 イーサポートリンク（株）

WG06 「生成AIを取り入れた新しい物流連携による『現場DXの実現』」（株）新宮運送

WG07 「超遠隔操作による無人化施工の普及と一般土木工事への活用に向けた連携」 植村建設（株）

WG08 「無人AI点呼実現への挑戦」 大河原運送（株）

WG09 「持続可能な運輸事業者への転換（ SDGsの推進）」（株）セイリョウライン

◆事例セッション

味の素株式会社、サントリーロジスティクス株式会社、株式会社サンライズ物流、株式会社セイリョウラインなど

詳細・お申込みは → https://tdbc.or.jp/forums/2026/

＜協賛各社＞

ゴールドスポンサー：JFE商事エレクトロニクス株式会社、Geotab Inc.、

ジャパン・トゥエンティワン株式会社、古野電気株式会社、株式会社フルバック、

ユーピーアール株式会社、 株式会社ライナロジクス、LocationMind株式会社

シルバースポンサー：アセンド株式会社、NSW 株式会社、EmMatch株式会社、

株式会社オプティマインド、株式会社システムズ、株式会社セイリョウライン、株式会社タイガー、

株式会社traevo、ロジスティード株式会社

メディア協賛：運輸新聞株式会社、株式会社カーゴ・ジャパン、一般財団法人経済調査会、

新日本流通新聞社、株式会社東京交通新聞社、株式会社日刊建設通信新聞社、日本工業出版株式会社、株式会社物流産業新聞社、株式会社物流ニッポン新聞社、株式会社ぽると出版、

メディアビズ株式会社、株式会社輸送経済新聞社、株式会社労働新聞社、

LOGISTICS TODAY株式会社、株式会社日本物流新聞社

毎年開催するTDBC Forumは、活動の成果発表を中心に最新事例、ソリューションなど実践可能な内容をご紹介します。各社の課題解決やDXの実践、荷主や地域の重要な持続可能なパートナーとして業界・社会への貢献のきっかけになればと思います。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。



参 加：無料（事前登録制） オンライン開催

詳細・お申込： https://tdbc.or.jp/forums/2026/

お申し込みいただいた方には、オンライン視聴用リンクを後日お送りいたします。

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

TDBCは運輸業界と発着荷主企業、地方自治体、ICTなど多様な業種のサポート企業が連携し、デジタルテクノロジーを利用することで運輸業界を安心・安全・エコロジーな社会基盤に変革し、業界・社会に貢献することを目的として2016年に設立されました。200社を超える会員が業界の課題解決のためオープンに活動しています。 https://tdbc.or.jp/