【焼肉ホルモンたけ田×映画『口に関するアンケート』】公開を記念して期間限定タイアップメニューを発売！映画観賞券や非売品ステッカーが当たるプレゼントキャンペーンも

株式会社ミナモト

株式会社ミナモト（本社：埼玉県入間市、代表取締役：細田 源太）は、運営するメインブランド「焼肉ホルモンたけ田」を中心に、「焼肉あさ田」「焼肉ホルモンおのだ」「大衆焼肉ニュー宝島」「もんじゃ お好み焼きどんどこどん」「フジサワプラザ」「和食居酒屋あんずいろ」にて、映画『口に関するアンケート』の公開を記念し、2026年6月22日（月）～7月31日（金）の期間限定で、タイアップメニューを販売いたします。

あわせて、公式X・Instagramにて映画観賞券や映画非売品「口口口ステッカー」、たけ田500円分の金券が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

この夏、話題のホラー映画。たけ田らしくエンタメ性のあるメニューをご用意。

(C)2026映画「口に関するアンケート」制作委員会

映画『口に関するアンケート』は、「口」をめぐる印象的な世界観で展開される注目作です。

本企画では、作品タイトルにちなんだ「口」をテーマに、焼肉ホルモンたけ田らしい遊び心のあるメニューを展開。タッチパネルで質問に答えて注文する「タンに関するアンケート」や、蛇口レモンサワーに追加できる「黒レモンシロップ」、見た目にも印象的な「黒レモンサワー」「黒ごまアイス」など、『口にしたら最後』なタイアップ商品をご用意します。

あわせて、公式X・Instagramにて映画観賞券や映画非売品「口口口ステッカー」、たけ田商品券が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

■タイアップメニュー

蛇口レモンサワー専用

「口にしたら最後、黒レモン」シロップ

＋100円（110）

卓上の蛇口レモンサワーをご注文の際に、タッチパネルのシロップ選択画面から追加できる限定シロップです。

通常のレモンサワーに、タイアップらしい黒のアクセントを加えて楽しめます。

禁断の黒レモンサワー 399円(439)

真っ黒なのに…おいしい。

単品の黒レモンサワーもご用意しております。

タンに関するアンケート 699円（769）

季節おすすめメニューとして登場する、参加型のタンメニューです。

タッチパネルで商品を選ぶと、以下のアンケートが表示されます。

Q1. 肝試しにいったことはありますか？

・ある

・ない

答えを進めていってどんなタンが出るかはお楽しみ・・・口にしたら最後なやみつき味。

口封じの黒ごまアイス 399円（439）

食後の締めに楽しめる、黒をテーマにした限定デザートです。

食事の後にも食べやすい、香ばしい黒ごまの風味が特徴です。

販売期間：2026年6月22日（月）～7月31日（金）

※販売状況により、予告なく終了となる場合があります。

※実際の盛り付けは異なる場合があります。また、一部店舗では取り扱い内容が異なる場合があります。

■プレゼントキャンペーン

期間中、焼肉ホルモンたけ田公式Xまたは公式Instagramにて、フォロー＆リポスト／シェアキャンペーンを実施します。

期間：6月19日（金）～7月31日（金）

１. Instagramフォロー＆ストーリーシェアキャンペーン

「焼肉ホルモンたけ田」公式Instagramアカウントをフォローし、指定の投稿をストーリーでタグ付きシェアしていただいたお客様の中から抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。

２. X (旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーン

「焼肉ホルモンたけ田」公式Xアカウントをフォローし、指定のキャンペーン投稿をリポストしていただいたお客様の中から抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。

＜賞品＞（※Instagram・X共通）

・映画鑑賞券（ムビチケオンライン券） 5名様

・口口口ステッカー（映画非売品） 10名様

・たけ田お食事券 50名様

※当選者には各SNSのDMにてご連絡いたします。

※応募条件・当選発表方法などの詳細は、公式SNSの投稿をご確認ください。

焼肉ホルモンたけ田について

「焼肉ホルモンたけ田」は、『日常価格で、ちゃんと美味い焼肉』をコンセプトに、圧倒的にお値打ちでコスパ抜群の牛タンやA5黒毛和牛、新鮮なホルモンを気軽に楽しめる店づくりを行っています。

看板商品のホルモンやタンをはじめ、卓上で楽しめる蛇口レモンサワー(R)など、焼肉の美味しさに加えて、仲間や家族と過ごす時間そのものが「楽しくなる体験づくり」にも力を入れています。

現在は国内各地と香港に店舗を展開し、地域のお客様にとって「美味しい！楽しい！安い！」と感じていただけるよう、商品・サービス・店舗づくりの向上に取り組んでいます。

とにかくタンとハラミと和牛がお値打ちで食べられる！

開催概要

A5黒毛和牛カルビが699円(769)～という日常価格で堪能できる。新鮮ホルモンは380円(419)～！焼きたてのお肉をつやつやご飯にのせて食べる喜び！！おいしい肉とお米だからこその感動。タンの大トロの部分だけを厚切りで使用した、「まさにゴッドタン」 4枚999円(1099)の超コスパ価格1皿で3つの味を食べ比べ「タン三種盛り」 1490円(1639)熟成ロース699円(769) 最高級部位の一つヒレ部分を使用。熟成することで肉の旨みと柔らかさを引き出します。熟成ハラミ799円(879) お肉の柔らかさと赤身の旨味が溢れます。人気のレモン冷麺 麺半分799円(879)～

焼肉ホルモンたけ田×映画『口に関するアンケート』タイアップキャンペーン

販売期間：2026年6月22日（月）～7月31日（金）

実施店舗：焼肉ホルモンたけ田 全国の対象店舗

公式サイト：29takeda.com

公式Instagram：takeda_yakinikuhorumon

公式X：x.com/yakiniku_takeda

■本キャンペーン対象店舗一覧

焼肉ホルモンたけ田および姉妹店

東京都

・池袋店：東京都豊島区南池袋１丁目19-2 後藤ビルB1

・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３－２ 立川ステーションフロントビル 2F

・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２－２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上

・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1

・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20

・中野店：東京都中野区中野5-64-10 サンモール中野ビル4F

・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F

・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1

・肉ト米 焼肉あさ田 西早稲田店：東京都大田区大森西5-10-10

・肉ト米 焼肉あさ田 高田馬場店：東京都新宿区西早稲田2-18-23

・もんじゃ お好み焼 どんどこどん 巣鴨店：東京豊島区巣鴨２-１-５,３F

埼玉県

・和牛焼肉たけ田 武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F

・大衆焼肉ホール ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３－２９

・熊谷店：埼玉県熊谷市箱田 6-17-30

・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13－１ 第１２松ビル 1F

・川越店（ニューたけ田）：埼玉県川越市六軒町1-3-1

・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F

・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3

・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階

・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階

・大衆飲食場フジサワプラザ：埼玉県入間市下藤沢１丁目１５－７

・手づくり料理とお酒 和食居酒屋あんずいろ：埼玉県入間市下藤沢２丁目５－１

・もんじゃ お好み焼 どんどこどん 北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F

神奈川県

・辻堂店（ニューたけ田）：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F

・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F

千葉県

・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張

・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9

・館山店：千葉県館山市北条1624

山梨

・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６－１７ サンマリーナ 住吉1F

北海道

・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1

青森県

・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11

宮城県

・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F

福島県

・郡山朝日店：福島県郡山市桑野3-157-5

石川県

・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1

愛知県

・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2

静岡

・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11 幸福ビル2階

兵庫県

・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１－１７ 神戸トアロード山下ビル ２階

鳥取県

・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６－４

広島県

・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F

福岡県

・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階

鹿児島県

・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル

長崎県

・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26

■会社概要

商 号 ： 株式会社ミナモト

所在地 ： 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢447グレイス武蔵藤沢１F

設 立 ： 2010年6月

代表取締役 ： 細田源太

電話番号 ： 04-2963-3858

従業員数 ： 260名

業務内容 ： 「焼肉ホルモンたけ田」「プロデュース型焼肉店」「もんじゃお好み焼どんどこどん」「フジサワプラザ」「和食居酒屋あんずいろ」「ニュー宝島」など焼肉店および外食店舗の企画・プロデュース・運営、海外焼肉店舗・和食店舗の運営

FC加盟及び取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)